ЧП на набережной: пожилые тюменцы на ходу выпали из автобуса

Первые сообщения об инциденте появились в социальных сетях сегодня, 8 сентября, во второй половине дня. "Бабуля с дедулей выпали с задних дверей 30 маршрута у моста влюблённых", - написала в сообществе "ЧС Тюмень" очевидица происшествия Анна Огнева. Как стало известно из комментариев пользователей, в результате падения на тротуар пожилые пассажиры потеряли сознание.
Информацию подтвердили в ГИБДД. Как рассказала начальник отделения пропаганды Анжела Борисова, ДТП произошло в районе набережной Туры около 15 часов. По предварительной информации, водитель автобуса начал движение с открытыми дверьми, не обратив внимание на то, что пассажиры выходят из салона. Невнимательность привела к печальным последствиям - 81-летний мужчина и 88-летняя женщина выпали из дверного проема на тротуар и сильно ударились головой. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших открытые черепно-мозговые травмы.
В настоящее время врачи борются за жизнь пожилых горожан. Сообщается, что в результате полученных травм пострадавшие впали в кому.
Фактические обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.