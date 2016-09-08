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ЧП на набережной: пожилые тюменцы на ходу выпали из автобуса

8 сентября 2016, 16:17
Тяжелыми травмами для пассажиров обернулась небрежность водителя автобуса №30. В районе остановки "Набережная" из салона транспортного средства выпали пожилые мужчина и женщина.

Первые сообщения об инциденте появились в социальных сетях сегодня, 8 сентября, во второй половине дня. "Бабуля с дедулей выпали с задних дверей 30 маршрута у моста влюблённых", - написала в сообществе "ЧС Тюмень" очевидица происшествия Анна Огнева. Как стало известно из комментариев пользователей, в результате падения на тротуар пожилые пассажиры потеряли сознание.

Информацию подтвердили в ГИБДД. Как рассказала начальник отделения пропаганды Анжела Борисова, ДТП произошло в районе набережной Туры около 15 часов. По предварительной информации, водитель автобуса начал движение с открытыми дверьми, не обратив внимание на то, что пассажиры выходят из салона. Невнимательность привела к печальным последствиям - 81-летний мужчина и 88-летняя женщина выпали из дверного проема на тротуар и сильно ударились головой. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших открытые черепно-мозговые травмы.

В настоящее время врачи борются за жизнь пожилых горожан. Сообщается, что в результате полученных травм пострадавшие впали в кому.

Фактические обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.

#Новости#Автобусы#Транспорт#Евгений#Общество
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