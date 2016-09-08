ЧП на набережной: пожилые тюменцы на ходу выпали из автобуса

Информацию подтвердили в ГИБДД. Как рассказала начальник отделения пропаганды Анжела Борисова, ДТП произошло в районе набережной Туры около 15 часов. По предварительной информации, водитель автобуса начал движение с открытыми дверьми, не обратив внимание на то, что пассажиры выходят из салона. Невнимательность привела к печальным последствиям - 81-летний мужчина и 88-летняя женщина выпали из дверного проема на тротуар и сильно ударились головой. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших открытые черепно-мозговые травмы.