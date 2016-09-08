Артель-трудъ: от табличек до шестерней

Наверное, почти каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, как обрабатывают металл на фабриках и заводах. Превращение стальных листов, прутков и труб в привычные вещи — подробности этого процесса нередко находятся за гранью воображения. Специалисты одного из промышленных предприятий Тюмени, профессионально занимающихся металлообработкой, согласились продемонстрировать корреспонденту NashGorod.ru, как сталь обретает форму.
Ремонтируя квартиру, обустраивая гараж или приусадебный участок, иногда сталкиваешься с ситуацией, когда нужна уникальная деталь из металла — кронштейн, уголок или просто декоративный элемент. Еще недавно в таких случая приходилось искать компромисс. Заводы принимали заказы частных лиц неохотно, а изделия кустарных мастерских были низкокачественными. Сегодня такой проблемы нет.
Ярко-оранжевое здание цеха компании «Артель-трудъ» расположилось в промышленном квартале на западной окраине Тюмени. Найти его несложно — путь к производственному корпусу подсказывает указатель, заметный с улицы Коммунистической.
По правде говоря, отправляясь на предприятие я полагал, что увижу завод, похожий на те, что изображены в советских кинолентах. То, что я, мягко говоря, ошибался, стало ясно уже в первые секунды. В глубине промзоны меня ожидало современное здание, а за его дверями — современное автоматизированное производство.
«Ключевые задачи, решаемые на нашем оборудовании — высокоточная резка металла лазером, гибка и сварка. Для выполнения этих работ у нас есть все необходимое — современные станки, высококвалифицированные специалисты и многолетний опыт», — начал рассказ коммерческий директор «Артель-Трудъ» Сергей Важенин, встретивший меня у дверей цеха.
«Еще одно направление деятельности — изготовление любых металлоизделий на заказ. Мы готовы работать даже с клиентами, у которых нет полноценного проекта. Нашим инженерам достаточно эскиза. Примеры работ каждый посетитель видит на входе — мы делаем силовые бамперы для внедорожников, аэраторы для рыбных ферм, множество других изделий» — добавил он.
Продолжая разговор, мы прошли в цех, где шумело оборудование и кипела работа. В центре помещения стоял огромных размеров агрегат. Как рассказали сотрудники компании — это одна из главных машин, используемых в производстве — станок для лазерной резки листового металлопроката. Несмотря на внушительные размеры, это устройство обслуживается всего одним человеком, задача которого сводится к подготовке станка к работе, грамотной настройке всех параметров и контроле процесса. Всю остальную работу выполнит числовое программное управление.
«Станок позволяет резать листовую сталь толщиной до 20 мм, работать с цветными металлами и даже обрабатывать трубы диаметром до 315 мм. При этом кромки будут высокоточными и ровными, без шероховатостей и грата», — пояснил Сергей Важенин.
Чуть поодаль в глубине зала стоял другой станок, напоминающий пресс. «Здесь мы производим гибку металла. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, это тоже автоматизированное устройство с ЧПУ. Компьютер рассчитывает усилия, прилагаемые к детали, что позволяет получить на выходе высококачественное изделие», — рассказали сотрудники
«Нашим отличием от ряда Уральских производств является то, что мы охотно беремся за любой заказ, даже если это штучное изделие. При этом в большинстве случаев цена будет по карману даже частному клиенту. Изготавливаем практически все — от табличек до шестерней», — добавили сотрудники компании.