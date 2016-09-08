Артель-трудъ: от табличек до шестерней

Наверное, почти каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, как обрабатывают металл на фабриках и заводах. Превращение стальных листов, прутков и труб в привычные вещи — подробности этого процесса нередко находятся за гранью воображения. Специалисты одного из промышленных предприятий Тюмени, профессионально занимающихся металлообработкой, согласились продемонстрировать корреспонденту NashGorod.ru, как сталь обретает форму.