Прививки от гриппа получили более 30 тысяч тюменцев

Напомним, сезонные мероприятия по вакцинированию населения начались в конце августа. Департамент здравоохранения Тюменской области до ноября текущего года намерен охватить не менее 40% населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря прививок в область поступила детская вакцина против гриппа «Гриппол плюс» и вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения.
Национальный календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинопрофилактику следующих категорий населения: дети, посещающие организованные коллективы (школы, детские сады и так далее), пенсионеры старше 60 лет, студенты, медицинские работники, призывники, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск осложнений после гриппа.
Вакцинация проводится в медицинских организациях по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.