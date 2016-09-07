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Прививки от гриппа получили более 30 тысяч тюменцев

7 сентября 2016, 16:32
В Тюменской области с начала прививочной кампании получили прививки от гриппа и ОРВИ более 30 тысяч человек. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, сезонные мероприятия по вакцинированию населения начались в конце августа. Департамент здравоохранения Тюменской области до ноября текущего года намерен охватить не менее 40% населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря прививок в область поступила детская вакцина против гриппа «Гриппол плюс» и вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения.

Национальный календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинопрофилактику следующих категорий населения: дети, посещающие организованные коллективы (школы, детские сады и так далее), пенсионеры старше 60 лет, студенты, медицинские работники, призывники, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск осложнений после гриппа.

Вакцинация проводится в медицинских организациях по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

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