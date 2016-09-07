Прививки от гриппа получили более 30 тысяч тюменцев

Напомним, сезонные мероприятия по вакцинированию населения начались в конце августа. Департамент здравоохранения Тюменской области до ноября текущего года намерен охватить не менее 40% населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря прививок в область поступила детская вакцина против гриппа «Гриппол плюс» и вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения.