Общежитие на Беляева: состояние плачевное, но ремонта не будет

У дома по адресу Беляева, 23/1 вид и состояние уже не настолько «уставшие», что управляющая компания отказывается в нем делать ремонт, видя единственный выход из ситуации — добиваться признания дома аварийным. А между тем местные жители боятся, что не сегодня-завтра на них начнет падать не только штукатурка, но и материалы потяжелее.
Пятиэтажное общежитие построено в 1972 году. Жильцы дома вспоминают, что последние 20 с лишним лет здесь ремонта не было. Сейчас же состояние дома настолько плачевное, что жить в нем становится все страшнее.
«Нас мучают тараканы, клопы, — жалуется тюменка Наталья. — Стены рушатся, скоро наверное, в руинах жить будем. Мы от этого уже очень устали, руки опускаются».
По словам жильцов, управляющие компании здесь меняются очень часто. Не удивительно, дом ведь с каждым годом содержать становится все труднее. Последняя УК — «УютСервисБыт». Здесь на жалобы местных жителей отвечают, что на ремонт организация не имеет денег, да и потом, смысла в работах уже нет. Единственный выход — добиться признания объекта аварийным. А между тем, в прошлом году этой УК было вынесено предписание Жилищной инспекцией Тюменской области. В ходе проверки дома были выявлены: повреждения штукатурного, окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток и коридоров общего пользования, замусоренность придомовой территории, загрязненность лестниц, наличие незакрепленной проводки и т.д.
«Я лично обращалась в Жилищную инспекцию, — говорит местная жительница Наталья. — Мне ответили, что косметический ремонт здесь сделают до мая этого года. Так ничего и не сделали. Недавно у нас где-то в доме нашли трещину. „УютСервисБыт“ организовала собрание, на котором сказала, из что нужно со всех жильцов собрать деньги на комиссию по признанию дома аварийным. Большинство жильцов отказались, объяснив это тем, что они платят и за капитальный ремонт, и за содержание… В итоге не до чего не договорились».
По информации, предоставленной в администрацию города Тюмени ООО «УютСервисБыт», «текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 23 корп. 1 по ул. Беляева планируется провести по мере накопления необходимой суммы для проведения текущего ремонта или принятии решения по данному вопросу на общем собрании собственников помещений с определением источника финансирования. В рамках текущего ремонта управляющей компанией в указанном многоквартирном доме проведены следующие виды работ: замена внутридомовых инженерных сетей, локальная замена электропроводки и осветительных приборов в местах общего пользования, замена остекления в оконных блоках в местах общего пользования, прочистка выпуска системы водоотведения с привлечением спец. техники. В 2016 году ООО „УютСервисБыт“ запланированы работы по замене выпуска системы водоотведения в многоквартирном доме № 23 корп. 1 по ул. Беляева. Кроме этого, управляющей компанией 10.01.2016 было инициировано и проведено общее собрание собственников помещений данного многоквартирного дома по вопросу проведения инструментального обследования конструктивных элементов многоквартирного дома № 23 корп. 1 по ул. Беляева с привлечением специализированной организации. Ввиду отсутствия кворума в вышеуказанном многоквартирном доме, решение по данному вопросу не принято».
Каков выход из сложившейся ситуации? С одной стороны, если дом признают аварийным, пройдет не один месяц, прежде, чем людей расселят (а за это время может случиться все, что угодно). С другой, жить здесь тоже становится невозможно, и очевидно, что УК (не действующая, не те, которые ее сменят), не раскошелится на ремонт.
По данным интернет-портала «Тюмень-наш дом», капитальный ремонт и благоустройство территории на этом объекте в ближайшие годы тоже не запланированы.