Общежитие на Беляева: состояние плачевное, но ремонта не будет

«Я лично обращалась в Жилищную инспекцию, — говорит местная жительница Наталья. — Мне ответили, что косметический ремонт здесь сделают до мая этого года. Так ничего и не сделали. Недавно у нас где-то в доме нашли трещину. „УютСервисБыт“ организовала собрание, на котором сказала, из что нужно со всех жильцов собрать деньги на комиссию по признанию дома аварийным. Большинство жильцов отказались, объяснив это тем, что они платят и за капитальный ремонт, и за содержание… В итоге не до чего не договорились».