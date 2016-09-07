Горожанам предлагают придумать названия для пяти тюменских улиц

В администрации Тюмени будет рассмотрен вопрос о присвоении наименований пяти безымянным элементам улично-дорожной сети в Центральном административном округе города. Горожане также могут принять участие в выборе названий и предложить свои варианты.