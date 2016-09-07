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Горожанам предлагают придумать названия для пяти тюменских улиц

7 сентября 2016, 17:16
В администрации Тюмени будет рассмотрен вопрос о присвоении наименований пяти безымянным элементам улично-дорожной сети в Центральном административном округе города. Горожане также могут принять участие в выборе названий и предложить свои варианты.

Рассмотрением этого вопроса займется комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, заседание которой состоится 15 сентября.

В настоящий момент предложены следующие названия:

— проезд Белогорский;

— проезд Новосветский;

— проезд Черноморский;

— проезд Красноперекопский;

— проезд Мисхорский.

Желающих принять участие в процессе присвоения наименований просим обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (тел./факс 51-00-75, [email protected]).

#Новости#Переименования#Улицы#Алексей#Общество
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