Горожанам предлагают придумать названия для пяти тюменских улиц

Рассмотрением этого вопроса займется комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, заседание которой состоится 15 сентября.
В настоящий момент предложены следующие названия:
— проезд Белогорский;
— проезд Новосветский;
— проезд Черноморский;
— проезд Красноперекопский;
— проезд Мисхорский.
Желающих принять участие в процессе присвоения наименований просим обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (тел./факс 51-00-75, [email protected]).