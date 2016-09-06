«Рубин» поборется за место в первой пятерке «регулярки» ВХЛ

Тренерский штаб сумел подписать в заявку 13 новых игроков, в числе которых много опытных хоккеистов, в том числе ранее выступавших за «Рубин». В этом году ситуация с финансированием команды лучше, чем в предыдущем, хоть и далека от идеальной. «В прошлом году стояла задача просто играть. Сейчас мы более чем наполовину обновили состав и создаем костяк команды. Задача была набрать 12–13 высокоуровневых игроков, которые в дальнейшем могли бы дать результат. Игроки приехали на те зарплаты, которые мы можем им предложить. В других клубах им, наверное, могли платить больше, — прокомментировал Игорь Ефременко. — Точные цифры расходов не могу назвать, но они были увеличены и одобрены спонсорами именно для того, чтобы мы могли подобрать нужных игроков. Если смотреть по прошлым сезонам, мы в принципе понимали, на что способен „Рубин“. Сейчас мне сложно дать какой-либо прогноз, потому что фактически идет становление нового коллектива».