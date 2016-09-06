«Рубин» поборется за место в первой пятерке «регулярки» ВХЛ

В прошлом году тюменская команда впервые за историю участия в ВХЛ не смогла пробиться в плей-офф, завершив сезон на 19-ом месте. Не в последнюю очередь это произошло из-за проблем с финансированием. К новому сезону «Рубин» походит с более чем наполовину обновленным составом.
Тренерский штаб сумел подписать в заявку 13 новых игроков, в числе которых много опытных хоккеистов, в том числе ранее выступавших за «Рубин». В этом году ситуация с финансированием команды лучше, чем в предыдущем, хоть и далека от идеальной. «В прошлом году стояла задача просто играть. Сейчас мы более чем наполовину обновили состав и создаем костяк команды. Задача была набрать 12–13 высокоуровневых игроков, которые в дальнейшем могли бы дать результат. Игроки приехали на те зарплаты, которые мы можем им предложить. В других клубах им, наверное, могли платить больше, — прокомментировал Игорь Ефременко. — Точные цифры расходов не могу назвать, но они были увеличены и одобрены спонсорами именно для того, чтобы мы могли подобрать нужных игроков. Если смотреть по прошлым сезонам, мы в принципе понимали, на что способен „Рубин“. Сейчас мне сложно дать какой-либо прогноз, потому что фактически идет становление нового коллектива».
Также по словам главы клуба в целях экономии «Рубин» провел меньше всех турниров межсезонье и потому практически весь август не играл. Это могло послужить причиной не слишком удачного выступления на домашнем «Рубиновом кубке», где хозяева одержали уверенную победу на старте, однако, потом потерпели два поражения подряд. Экономия коснулась и тренерского состава: вместо двух помощников у Алексея Акифьева в подчинении остался только один.
Впрочем, задачи перед командой руководство клуба ставит более чем амбициозные — попасть в первую пятерку по итогам регулярного чемпионата ВХЛ.
«В целом все намеченные планы подготовки мы выполнили. Как будет складываться, покажут первые игры. Когда собирались после отпуска, думали впереди еще масса времени, а сейчас смотришь и понимаешь, что многие элементы еще можно улучшать и улучшать. Но это процесс постоянный, потому что нет пределов совершенству, — прокомментировал Алексей Валерьевич. — Самое главное хорошо начать, тогда должна появиться уверенность».
Учитывая, что состав команды сильно обновился и во вратарскую линию из «Ермака» вернулся Денис Франскевич, не мог не возникнуть вопрос: будет ли делать на него ставку главный тренер, учитывая, что в последней игре на «Рубиновом кубке» против ангарчан Франскевич пропустил две шайбы. Вины опытного голкипера в тех эпизодах не было, отметил Алексей Акифьев, поскольку обе голевые атаки прошли с «пятачка» из-под защитников. Тем не менее, кто станет № 1 в воротах, будет решено по ходу сезона — игровое время получат и Александр Хомутов, который по оценке Акифьева очень хорошо провел прошлый сезон, и молодой Игорь Тяло.
Также по ходу сезона команда будет нарабатывать атакующие позиции. Задача: сформировать как минимум два звена, способных давать результат. «Безусловно, ни одна команда не может обойтись без лидеров. Но мы не собираемся никого списывать со счетов. Но конечно, основная задача ляжет на тех игроков, которых мы до этого приглашали в команду, — прокомментировал Алексей Акифьев. — В том году команда была помоложе, и приходилось делать ставку на физический хоккей, играть в обороне. В этом сезоне мы больше хотим играть в атаке. Думаю, что в первых играх сил у всех много, команды готовятся, а после полутора-двух месяцев на первый план выйдет мастерство. Физическая подготовка у нас оптимальна, кроме того в команду пришло достаточно много мастеровитых игроков, так что мы сможем показывать результат».
Наибольшую конкуренцию, по мнению наставника «Рубина», команде в этом сезоне составят питерский «СКА-Нева», «Торпедо» из Усть-Каменогорска, питерский «Динамо», казанский «Барс», где есть сильные молодежные составы и возможно усиление за счет основного клуба из КХЛ. Впрочем, любой клуб в лиге способен на то, чтобы бороться за победу. Кто на что способен, станет известно после первых игр, отметил Акифьев.
Предсезонную подготовку «Рубин» завершает сегодня контрольным матчем против ближайших соседей и главных «спарринг-партнеров» межсезонья, курганского «Зауралья».