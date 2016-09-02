Информационный грабеж: как в Тюмени «разводят» желающих снять квартиру?

«Мне нужно было срочно снять квартиру, — рассказывает она. — Заключила договор с агентством на оказание информационных услуг, связанных с поиском жилья в аренду. Я оплатила 3500 рублей сразу агентству и подписала договор. По его условиям предметом договора является то, что клиент заказывает, а Агентство ищет вакансии свободного жилья в аренду, с учётом всех пожеланий клиента. Смысл в том, что цена была обговорена заранее, до какой суммы должны рассматриваться варианты. В результате мне предоставили информацию с адресами и номерами телефонов собственников. Смотреть квартиры я поехала в тот же день. Оказалось, что все квартиры были выше обговорённой с посредником суммы. Как вернуть деньги за недостоверную информацию, если решила найти квартиру сама, потому что агентство будет опять предоставлять адреса квартир по другой цене, а ездить и тратить время и деньги не хочется?».