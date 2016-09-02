Информационный грабеж: как в Тюмени «разводят» желающих снять квартиру?

Информагентство и риелтор: найди отличия
Часто случается так, что указанный в информационном сообщении объект либо не сдается, либо его цена по факту оказывается выше. Таким образом, потребитель не получает то, что ожидает.
Как пояснил специалист по жилью Дмитрий Кривоногов, отличие риелтора от представителя информагентства состоит в том, что первый работает по факту: находит жилплощадь, показывает ее вместе с документами, заключает договор на оказание услуг и только потом берет деньги. Информационные агентства берут оплату сразу. Комиссия небольшая, она составляет 3–4 тысячи. Однако если клиент не получит ожидаемой услуги, то и этих средств будет жаль, а потом предоставляют информацию о сдающихся объектах недвижимости. То есть человек самостоятельно ездит, смотрит квартиры, заключает договоры.
«Часто случается так, что указанный в информационном сообщении объект либо не сдается, либо его цена по факту оказывается выше, — говорит Дмитрий. — Таким образом, потребитель не получает то, что ожидает. Ко мне в последнее время часто обращаются такие обманутые клиенты».
Статистика уже есть
Оказалось, что все квартиры были выше обговорённой с посредником суммы.
Подобный случай недавно произошел с жительницей Тюмени Оксаной.
«Мне нужно было срочно снять квартиру, — рассказывает она. — Заключила договор с агентством на оказание информационных услуг, связанных с поиском жилья в аренду. Я оплатила 3500 рублей сразу агентству и подписала договор. По его условиям предметом договора является то, что клиент заказывает, а Агентство ищет вакансии свободного жилья в аренду, с учётом всех пожеланий клиента. Смысл в том, что цена была обговорена заранее, до какой суммы должны рассматриваться варианты. В результате мне предоставили информацию с адресами и номерами телефонов собственников. Смотреть квартиры я поехала в тот же день. Оказалось, что все квартиры были выше обговорённой с посредником суммы. Как вернуть деньги за недостоверную информацию, если решила найти квартиру сама, потому что агентство будет опять предоставлять адреса квартир по другой цене, а ездить и тратить время и деньги не хочется?».
Кто поможет?
Юристы в данной ситуации советуют обратиться в Роспотребнадзор или Прокуратуру, чтобы компетентные органы дали оценку ситуации. Ну а лучше подобных ситуаций не допускать, внимательно читая договор и обращаясь только в проверенные агентства.