Дом сыпется и «трещит по швам»: кто решит проблему жильцов?

В редакцию интернет-портала обратились жители дома № 62 по улице Пермякова с просьбой рассказать об их проблеме. Многоквартирнику 16 лет, но, несмотря на небольшой возраст, строение в буквальном смысле рассыпается.
Нина Волошинова работает председателем ТСЖ «12 этаж» третий год. Дом ей достался проблемный. Сначала пришлось гасить долги прежнего председателя ресурсоснабжающим организациям (задолженность составляла три млн рублей), а потом решать проблему обсыпающейся облицовки.
«Впервые частичное обрушение дома жители заметили через пять лет после строительства многоэтажки. История повторилась в 2008, 2014 годах, а в июне этого года обрушилась облицовочная кирпичная кладка», — вспоминает Нина Федоровна.
С прежним председателем ТСЖ жильцы обратились в МЧС, чтобы убрать с дома наиболее опасные для людей кирпичи. Им ответили: «Если вы выступаете от ТСЖ, то мы вам выпишем штраф 40 тысяч рублей. Помогать мы вам не будем».
Далее пошли в Жилищную инспекцию, где им сказали, что в полномочия этого органа входит только проверка состояния дома, а не устранение проблем».
Чтобы узнать причину обрушения облицовочного кирпича, ТСЖ «12 этаж» заказало экспертизу, которая обошлась товариществу в 30 тысяч рублей.
Отсутствие закладных металлических деталей в кирпичной кладке стен, следствием чего является отсутствие связи между стеной здания и ее облицовочным слоем — такова причина обрушения. Иными словами — нарушение строительных норм.
Заключение было следующим:
«Состояние конструкций фасада стен относится к категории технического состояния — аварийное. Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий».
Застройщик должен был провести конструктивное армирование кладки специальными сетками.
По программе капитального ремонта мы собрали с жильцов 290 тысяч рублей за год. Все это уйдет только на смету, а за счет чего ремонтировать, мы не знаем.
Чтобы устранить неполадки, жильцы начали делать запросы в строительные организации. Одна компания оценила свою работу по разработке проекта и сметы в 106 тысяч, другая — в 248 тысяч рублей. У ТСЖ нет денег даже на эту работу, не говоря уже о непосредственном проведении ремонта.
«У нас одноподъездный дом, в нем всего 59 квартир, — говорит бухгалтер ТСЖ „12 этаж“ Ольга Смоленцева. — По программе капитального ремонта мы собрали с жильцов 290 тысяч рублей за год. Все это уйдет только на смету, а за счет чего ремонтировать, мы не знаем».
Собственники квартир хотят, чтобы их дом включили в программу восстановления аварийного жилья.
«Мы огородили дом лентой, чтобы никого не убило кирпичом в случае дальнейшего обрушения, — говорит местный житель Александр Чариков. — Наняли промышленных альпинистов, они эту облицовку разобрали. Члены правления домом, местные жители, дворник, постоянно смотрим, чтоб, если кирпичи полетят, никого и ничего не задели».
Пока никто не берется решить проблему жителей дома № 62 по улице Пермякова. Председатель ТСЖ Нина Волошинова написала письма в городскую администрацию, департамент городского хозяйства и депутату городской думы Александру Захарову. От народного избранника ответ пришел, однако ситуация так и не прояснилась.