Дом сыпется и «трещит по швам»: кто решит проблему жильцов?

«У нас одноподъездный дом, в нем всего 59 квартир, — говорит бухгалтер ТСЖ „12 этаж“ Ольга Смоленцева. — По программе капитального ремонта мы собрали с жильцов 290 тысяч рублей за год. Все это уйдет только на смету, а за счет чего ремонтировать, мы не знаем».