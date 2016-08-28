Экзамен на права: что изменится с начала осени?

В завершении встречи автоинспекторы еще раз обратились к тюменцам с просьбой активнее пользоваться порталом государственных услуг. Как отметили полицейские, сегодня при обращении за водительским удостоверением не нужно по несколько часов стоять в очередях, а затем терять время, ожидая пока заявление пройдет проверку. Все необходимые процедуры можно выполнить удаленно, а в автоинспекцию прийти только на фотографирование и получение документов.