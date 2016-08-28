Экзамен на права: что изменится с начала осени?

В пятницу, 26 августа, сотрудники ГИБДД Тюменской области встретились с журналистами в межрайонном экзаменационном отделе — в здании, откуда начинается путь выпускников автошкол по дорогам. Поводом к встрече стали перемены в нормативной базе, регулирующей аттестацию начинающих водителей. Корреспонденты побывали в экзаменационном классе, а также обсудили нововведения с полицейскими.
Без права на ошибку… Почти.
Кабинет, где будущие автомобилисты демонстрируют знание теории, уже оснастили в соответствии с требованиями нового регламента. На каждый компьютер здесь установлена программа, связанная с единой федеральной базой данных. Весь процесс тестирования фиксируется камерами, а за разговорами в аудитории следят микрофоны. Вспомнить студенческие годы и достать из кармана шпаргалку не получится.
За клавиатуры терминалов садится группа экзаменуемых. «Это выпускники разных автошкол. Преимущественно здесь собрались те, кто не смог присутствовать на экзамене своей группы, и сейчас вынужден сдавать теорию в индивидуальном порядке. Также здесь находятся несколько человек, лишенных прав и вынужденных вновь доказать свои знания, и несколько граждан, обменивающих иностранные водительские удостоверения на российские», — поясняет начальник экзаменационного отдела.
Упражнений стало больше
Строже с 1 сентября станут и требования к практической подготовке. Желающим получить права на управление легковым автомобилем придется выполнить не три упражнения, как это происходит сейчас, а пять — «горку», параллельную парковку, заезд в бокс, проезд регулируемого перекрестка и маневрирование в ограниченном пространстве. Последнее упражнение представляет из себя пакет «3 в 1». Кандидату придется продемонстрировать свое умение разворачиваться во «дворике» (разворот в три приема), проходить два поворота на 90 градусов и делать «змейку».
Как ранее сообщалось в федеральных СМИ, усложнение процедуры проверки знаний и навыков, по мнению авторов этой инициативы, позволит улучшить качество подготовки новичков и исключить выезд на дороги слабо обученных водителей.
Обращайтесь в автоинспекцию через интернет.
В завершении встречи автоинспекторы еще раз обратились к тюменцам с просьбой активнее пользоваться порталом государственных услуг. Как отметили полицейские, сегодня при обращении за водительским удостоверением не нужно по несколько часов стоять в очередях, а затем терять время, ожидая пока заявление пройдет проверку. Все необходимые процедуры можно выполнить удаленно, а в автоинспекцию прийти только на фотографирование и получение документов.
«К сожалению, лишь 3% заявителей обращаются к нам через интернет. Мы предпринимаем усилия, чтобы увеличить этот показатель», — пояснили полицейские.
По словам автоинспекторов, на днях сотрудники ГИБДД провели встречу с представителями автошкол. В ходе мероприятия руководители образовательных учреждений обязались оказывать помощь обучающимся в регистрации на портале госуслуг и в подаче заявлений на получение водительских прав в электронной форме.