Как тюменцев обманывают при строительстве дома?

«Если вы хотите сэкономить и доверяете строительство своего дома бригаде „с улицы“, это может привести к тому, что примерно через год вы начнете замечать недоделки или работу, выполненную плохо, — поясняет Андрей Чаплинский. — Перезванивая в эту организацию, вы, с большей долей вероятности, узнаете, что она больше не существует. Придется обращаться в другую организацию. В результате, вы переплатите в несколько раз больше, чем могли, заплатив проверенным работникам».