Как тюменцев обманывают при строительстве дома?

Из всего количества людей, которые собрались строить дом своей мечты в Тюменской области, примерно 10 % оказываются обманутыми мошенниками, которые наконец-то дождались своего «клиента». Чуть больше покупателей оказываются «кинутыми» недобросовестными строителями, которые, взяв предоплату и начав работу, сбегают, не выполнив даже тот объем работ, за который получили предоплату. Интернет-портал Nashgorod.ru выяснил, какими уловками пользуются мошенники, чтоб обмануть потребителей, желающих сэкономить?
Не все работники одинаково честные
Мошенники могут быть как крупными, так и мелкими. Наиболее вероятные обманщики:
1.Частные мастера. Обманывают не часто, в большинстве своем просто халтурят и исчезают.
2. Бригады строителей, чаще бывших строителей. С ними нужно быть очень осторожными. Они могут не только плохо сделать свою работу, но и исчезнуть, не выполнив свои обязательства. Зачастую «исчезают» работники с предоплатой за услугу. В Тюмени этот вид обмана наиболее распространен.
3. Мелкие фирмы. Половина небольших организаций только выдают себя за порядочных строителей. Крупные фирмы, много лет работающие на строительном рынке, не занимаются мошенничеством в данной сфере, в основном зарабатывают на «акциях» и «скидках».
Осторожно, халява!
«Продавцы, которые делают большие скидки в разгар строительного сезона — обманывают, — уверяет маркетолог тюменской компании, занимающейся коваными изделиями, Наталья Швечихина. — Сначала они накручивают стоимость товара, к примеру, на 20%, потом сбивают цену обратно, а на ценнике пишут „скидка 20%“. Никто не будет делать скидки в строительный сезон — это не выгодно».
По словам Натальи, серьезно сэкономить на строительстве и обустройстве загородного дома можно только зимой. Цена будет ниже на 20–30%, чем летом.
Продавцы, которые делают большие скидки в разгар строительного сезона — обманывают.
Коммерческий директор организации, занимающейся кровлями Андрей Чаплинский, советует во всем, что касается возведения и ремонта дома отталкиваться от опыта знакомых людей.
«Если вы хотите сэкономить и доверяете строительство своего дома бригаде „с улицы“, это может привести к тому, что примерно через год вы начнете замечать недоделки или работу, выполненную плохо, — поясняет Андрей Чаплинский. — Перезванивая в эту организацию, вы, с большей долей вероятности, узнаете, что она больше не существует. Придется обращаться в другую организацию. В результате, вы переплатите в несколько раз больше, чем могли, заплатив проверенным работникам».
Три кита оценки честности
В силу отсутствия опыта и знаний, частные застройщики не в состоянии оценить уровень готовности объекта, который в рекламе заявляет компания. Часто оказывается, что при расчете не учтены составляющие, без которых эксплуатация дома невозможна.
Если не брать во внимание проблемы откровенного мошенничества (компания берет деньги и пропадает) и накладки, возникающие не по вине компании, то проблемы чаще всего возникают в трех плоскостях: цена, качество, сроки.
Цена
Привлекательная иллюстрация и низкая цена, указанная рядом — этот коктейль погубил, увы, не одного доверчивого заказчика.
«В силу отсутствия опыта и знаний, частные застройщики не в состоянии оценить уровень готовности объекта, который в рекламе заявляет компания, — объясняет эксперт рынка загородной недвижимости Анастасия Баннова. — Часто оказывается, что при расчете не учтены составляющие, без которых эксплуатация дома невозможна».
По ее словам, ряд компаний пренебрегают полноценным проектом, либо обещают его сделать, но используют примитивные схемы и расчеты.
В итоге неприятным сюрпризом для заказчика оказываются не только последующие технические проблемы, но и невнятные объемы материалов. Потребитель переплачивает либо за доставку недостающих изделий, либо за избыточно закупленные материалы.
Качество
Брусчатка, которая рассыпается под ногами, керамзитоблоки гаражного производства, которые разрушаются еще при доставке, бетон, в который доливают водички… «Спонсоры» этого бесконечного списка халтурной продукции — недобросовестные люди и компании, а также частные застройщики, выбирающие поставщика по принципу самой низкой цены.
«Распространена ситуация, когда в штате строительной компании содержатся только два-три прораба, бригады рабочих приезжают из ближнего зарубежья в сезон, часто в обновленном составе, — говорит Анастасия Баннова. — Времени на обучение новичков не остается, прорабы разрываются между объектами, и заказчику приходится почти ежедневно бывать на стройке, вникая во все тонкости возведения дома. Коррективы вносятся в лучшем случае «на ходу», в худшем — выясняются пост-фактум и требуют переделки.
Сроки
Фактические сроки выполнения работ часто оказываются вдвое длиннее обещанных. Компания пытается взяться за все поступившие заказы, дергает рабочих с объекта на объект, срывая планы сразу всем. Иногда это довольно болезненный фактор, т. к. некоторые продают квартиры, чтоб получить средства на стройку, живут у друзей-родственников в стесненных условиях или снимают жилье.
Подведем итоги
Итак, что нужно помнить при выборе строительной организации:
— Лучше та фирма, которая не берет за свои услуги предоплату.
— Надежнее та организация, расценки которой средние или выше средних.
— Время существования организации. Редкие мошенники держатся на рынке строительства более полугода. Срок существования фирмы можно элементарно проверить в интернете, ориентируясь на даты старых рекламных размещений. Если, например, фирме более 2 -х лет, это явно не мошенники. Среди начинающих фирм тоже могут попасться честные работники, однако к ним стоит присмотреться повнимательнее.
— Построенные объекты. Попросите показать строителей, по крайней мере, два построенных объекта. Если они это сделают без проблем, и владельцы показанных объектов подтвердят честность данной организации, это на 50% гарантирует благополучный исход дела для вас.