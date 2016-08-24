ГИБДД: в ходе погони на Республики стрелять по колесам было нельзя

В том, что ведение огня в условиях случившейся погони, было невозможно, убежден и профессиональный стрелок Виктор Филиппов. «Во-первых, невозможно предсказать, как поведут себя автомобили во время стрельбы. При идеальных условиях лишь каждый третий-четвертый выстрел попадает в цель. Пули, пролетевшие мимо, будут рикошетить от асфальта и металлических деталей, это будет опасно для окружающих. Во-вторых, даже если бы полицейский попал в колесо, машина нарушителя могла потерять управление. На таких скоростях — это гарантия переворота. Куда полетит автомобиль, и кто при этом пострадает, предсказать невозможно», — пояснил спортсмен.