ГИБДД: в ходе погони на Республики стрелять по колесам было нельзя

Сотрудники полиции, ветераны МВД и эксперты обсудили с журналистами действия инспекторов во время погони, произошедшей в начале августа и закончившейся резонансным ДТП. Правоохранители рассказали подробности инцидента и объяснили, почему нельзя было открыть огонь по машине нарушителя.
Напомним, трагедия на пересечении улиц Республики и Тульской произошла в ночь на 6 августа. Водитель, уходивший от погони, спровоцировал тяжелую аварию, в которой погибла тюменка Ксения К. Происшествие вызвало бурную общественную реакцию. Некоторые пользователи интернет-порталов и социальных сетей обвинили ГИБДД в непрофессионализме и неспособности защитить граждан.
Ответы на эти вопросы полицейские дали сегодня, 24 августа, в ходе круглого стола. На встречу были приглашены представители СМИ, а также эксперты: председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин, многократный чемпион США, канадо-американских игр, чемпионатов Европы и всемирных игр среди полицейских по стрельбе из боевого оружия Виктор Филиппов, заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ Дмитрий Захаров и ветеран госавтоинспекции, полковник Геннадий Лоточкин, возглавлявший ГИБДД с 2007 по 2015 год.
Видео: YouTube, пользователь tyumen time
Как рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников, инцидент на Республики не остался без внимания полицейского начальства. По данному факту была проведена тщательная служебная проверка. По предварительным итогам расследования, автоинспекторы не могли применить специальные средства, так как навстречу шел поток автомобилей, а расстояние от полицейского экипажа до машины преследуемого составляло порядка 100–200 метров.
«Согласно ФЗ „О полиции“ сотрудник правоохранительных органов имеет право применить оружие для остановки транспортного средства, если нарушитель отказывается выполнять неоднократные требования об остановке, пытается скрыться, создает угрозу жизни и здоровью граждан. Вместе с тем закон запрещает стрельбу при значительном скоплении граждан, если в результате применения оружия могут пострадать случайные лица», — пояснил он. Нарушений закона в действиях автоинспекторов не установлено.
В свою очередь Дмитрий Захаров обратил внимание участников на скорость, с которой двигался автомобиль, уходящий от преследования. «Я внимательно изучил запись с видеорегистратора и обратил внимание на то, что с момента проезда автомобилем участка, где стояли полицейские, до момента начала погони прошло пять секунд. Через шесть секунд патрульный автомобиль выехал на полосу движения. Само предследование продолжалось 3 минуты 29 секунд, машины проехали 8100 метров. Средняя скорость движения составила порядка 140 км/ч», — рассказал эксперт.
«До зоны начала городской застройки (район дома № 252а по улице Республики) было всего 4100 метров. С учетом времени, необходимого для разгона полицейской машины, чтобы догнать нарушителя до въезда в город, инспекторам нужно было ехать со скоростью 175 километров в час, при этом максимально возможная скорость автомобиля Ford Focus — порядка 180 км/ч», — добавил специалист.
В том, что ведение огня в условиях случившейся погони, было невозможно, убежден и профессиональный стрелок Виктор Филиппов. «Во-первых, невозможно предсказать, как поведут себя автомобили во время стрельбы. При идеальных условиях лишь каждый третий-четвертый выстрел попадает в цель. Пули, пролетевшие мимо, будут рикошетить от асфальта и металлических деталей, это будет опасно для окружающих. Во-вторых, даже если бы полицейский попал в колесо, машина нарушителя могла потерять управление. На таких скоростях — это гарантия переворота. Куда полетит автомобиль, и кто при этом пострадает, предсказать невозможно», — пояснил спортсмен.
Полицейские также пояснили, что для ведения стрельбы по колесам, необходимо поравняться с преследуемой машиной. Стрелять, находясь сзади — неэффективно. С данной точкой зрения согласился и председатель общественного совета УМВД. Как отметил Александр Петрушин, у инспектора было право применить оружие, но последствия в этом случае были бы непредсказуемы.
По словам стражей порядка, ситуацию во многом усугубила скорость предследования. У полицейских не было времени для перекрытия дорог, а выехавшие для оказания помощи экипажи ДПС физически не успели прибыть вовремя. Три минуты — это ничтожно малый период времени.
Представители полиции выразили соболезнования семье погибшей девушки, но вместе с этим призвали граждан к благоразумию и глубокому взгляду на сложившуюся ситуацию. «Кто же был виновником трагедии? Нарушитель, уходивший от погони или полиция? Почему на фоне критики в адрес инспекторов обвиняемый вышел из поля зрения?», — отметил в заключении своей речи Александр Петрушин.
Как уточнили представители УМВД по Тюменской области, в настоящее время нарушитель, уходивший от погони, находится под стражей. В отношении него возбуждено два уголовных дела — в связи с нарушением ПДД, повлекшим смерть человека, а также в связи с умышленным причинением вреда здоровью. Как полагает следствие, незадолго до тюменского инцидента подозреваемый совершил в Ялуторовске еще одно преступление.