Тура отступает, обнажая бревна

Однако, как видно сегодня, пока что никаких значительных перемен на левобережье Туры не наблюдается. Тем не менее, в начале июля, здесь наводили порядок. Когда большая вода начала уходить из Туры, весеннее половодье оставило после себя много мусора. Как рассказал руководитель управы центрального административного округа Сергей Польянов, уборка пройдет по всему берегу, но три зоны требуют особого внимания. Это улица Береговая от Химфармзавода до Мельникайте, прибрежная зона отдыха в районе улицы Щербакова и район улицы Верещагина. В этих местах вода прибила к берегу особенно много мусора.