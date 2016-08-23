Тура отступает, обнажая бревна

На днях корреспондент интернет-портала NashGorod.ru побывал на противоположном берегу Туры. Контраст с ухоженной и нарядной Набережной сразу бросается в глаза. Вода отступает и Тура открывает неприглядную картину. Эти потемневшие от времени бревна являются отходами древесины, которая когда-то сплавлялась на ДОК «Красный Октябрь» и тюменский фанерный комбинат. Заметно, что в некоторых местах заходить в воду небезопасно — можно подвернуть ногу или запнуться.
Но и это еще полбеды. Заросли разросшихся кустов завалены мусором, оставленным многочисленными отдыхающими. Несмотря на запущенный вид, эти места пользуются популярностью — сюда многие горожане приезжают искупаться, пожарить шашлыки. Но после такого отдыха в воде плавают арбузные корки, бутылки из-под спиртного. Заметно, что некоторые люди стараются собрать оставшийся мусор в пакеты, но, поскольку ни урн, ни контейнеров для отходов поблизости нет, мешки так и лежат под кустами.
О том, что русло Туры нуждается в чистке говорили много. Напомним, что недавно на заседании президиума регионального правительства Владимир Якушев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета денежных средств на расчистку рек Карасуль и Мергенька в Ишиме. Такое решение было принято после паводка, от которого в этом году пострадал Ишим и несколько районов Тюменской области. По поручению губернатора был проведен анализ ситуации и разработаны меры по предупреждению затопления территорий, в том числе Приишимья.
«Угрозу мы прекрасно понимаем и представляем. Конечно, на 100 процентов природу предугадать сложно. Но наша задача — принять возможные меры в тех местах, где по прогнозам могут возникнуть проблемы в 2017 году. Все, что в наших силах в плане противопаводковых мероприятий, мы до весны следующего года будем системно проводить», — отметил губернатор.
Но дойдет ли когда-нибудь дело до главной водной артерии Тюмени, пока что неясно. О том, что Туру ждет масштабная очистка, заявляли еще в 2012 году, однако с оговоркой, что в случае, если этот проект утвердят и выделят на него финансирование на федеральном уровне. При благоприятном прогнозе, экологическую реабилитацию главной тюменской реки планировалось проводить в 2014 году и расчистить 35 км русла: достать мусор со дна, очистить от мусора, озеленить и укрепить берега.
Начальник управления водных ресурсов департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн рассказал журналисту NashGorod.ru, что по существующему законодательству все водные объекты естественного происхождения находятся в федеральной собственности. «Мы понимаем что Тура нуждается в очистке, однако полномочий выделять на это средства у нас нет», — отметил Александр Рейн. Заметим, что на федеральном уровне законодательство было изменено: теперь реализовывать необходимые мероприятия можно на условиях софинансирования.
Известный тюменский эколог Альберт Фахрутдинов уверен, что инициатива в этом вопросе должна исходить именно от местной администрации. «Такие необходимые процедуры, как расчистка русел рек, должны проводиться на условиях субсидирования. Точно так же, как строятся новые дороги и мосты» — отметил Фахрутдинов. В целом же отношение тюменских чиновников к окружающей среде общественник оценивает как «нехорошее».
Напомним, что идея благоустройства противоположного берега обсуждается на уровне региональной власти достаточно часто. Так, в прошлом году губернатор Владимир Якушев сообщил, что левый берег Туры будет облагорожен, после этого станет местом активного отдыха горожан. Глава области при этом отметил, что проектная документация уже готова — она предусматривает отсыпку берега крупной галькой, создание спортивных площадок, беговых дорожек, а также трасс для катания на велосипедах и роликах. Выйти на строительные работы планировалось уже этим летом.
Однако, как видно сегодня, пока что никаких значительных перемен на левобережье Туры не наблюдается. Тем не менее, в начале июля, здесь наводили порядок. Когда большая вода начала уходить из Туры, весеннее половодье оставило после себя много мусора. Как рассказал руководитель управы центрального административного округа Сергей Польянов, уборка пройдет по всему берегу, но три зоны требуют особого внимания. Это улица Береговая от Химфармзавода до Мельникайте, прибрежная зона отдыха в районе улицы Щербакова и район улицы Верещагина. В этих местах вода прибила к берегу особенно много мусора.
По его словам, в день с этих трех участков набирается два-три КамАЗа мусора, каждый рабочий подрядной организации, прочесывающий берега от путепровода через улицу Челюскинцев до зоны отдыха Заречных микрорайонов, нагребает от 15 до 20 мешков мусора.