Риелтор в законе: в каких странах их работа регулируется государством?

Итак, риелторская деятельность регулируется государством более чем в 100 странах мира. России до сих пор нет в этом списке. Этим мы пока отличаемся от экономически развитых стран. Отличает нас и еще один момент — размер комиссии. Комиссия в России, в частности в Тюменской области, одна из самых низких. Так, в Европе стоимость риэлторской услуги выше в 2–3 раза. Если же сравнивать с российскими городами, то цена примерно сопоставима с тюменской стоимостью услуги, но в среднем она везде выше и составляет от 2 до 3% от стоимости квартиры.