Риелтор в законе: в каких странах их работа регулируется государством?

Должно ли государство регулировать риелторскую деятельность? В мире все больше стран отвечают на этот вопрос утвердительно. Наши ближайшие соседи по СНГ — Белоруссия и Узбекистан — уже приняли специальные нормативные акты по этому вопросу, а в дальнем зарубежье базовые законы об агентах недвижимости действуют еще с 70-х годов прошлого века. Рассмотрим некоторые примеры.
Риелторская деятельность регулируется государством более чем в 100 странах мира. России до сих пор нет в этом списке.
Германия: Здесь, прежде чем приступить к работе, необходимо окончить специальные курсы, сдать экзамен и получить лицензию. Довольно часто этим бизнесом по совместительству занимаются адвокаты, имеющие опыт ведения дел на рынке недвижимости.
Отметим, что за серьезные нарушения при оформлении документов, за введение клиента в заблуждение можно лишиться лицензии в судебном порядке.
В США агенты и брокеры по недвижимости должны иметь государственную лицензию. Так власть добивается соблюдения минимальных требований к квалификации. Но в дальнейшем вся их деятельность контролируется Национальной ассоциацией риелторов США, в которую входит 100% участников рынка (более 1 млн профессионалов). Лицензия просто играет роль оценки профессионального уровня специалистов и служит фильтром для отсева криминала. Обязательные условия: возраст старше 18 лет и отсутствие криминального прошлого.
Испания: нет специального закона, регламентирующего или лицензирующего деятельность специалиста по недвижимости. Вместе с тем упоминание о ней есть во многих документах, таких как Закон о недвижимости и земле, закон о профсоюзах, закон об ипотеке. Поэтому любой человек может зарегистрировать собственную фирму и начать продавать, покупать или сдавать в аренду дома, квартиры и т. д.
Комиссия в России, в частности в Тюменской области, одна из самых низких.
Черногория: В этой стране работа представителя этой профессии законом не регулируется. Наряду с множеством зарегистрированных фирм, деятельность которых продолжается порой только один-два сезона, на рынке присутствуют множество черных маклеров.
В Беларуссии предусмотрена персональная ответственность риелтора за проверку истории перехода прав собственности. Но брокеры Беларуссии наделены широкими юридическими полномочиями и имеют доступ к базам данных различных государственных органов.
Итак, риелторская деятельность регулируется государством более чем в 100 странах мира. России до сих пор нет в этом списке. Этим мы пока отличаемся от экономически развитых стран. Отличает нас и еще один момент — размер комиссии. Комиссия в России, в частности в Тюменской области, одна из самых низких. Так, в Европе стоимость риэлторской услуги выше в 2–3 раза. Если же сравнивать с российскими городами, то цена примерно сопоставима с тюменской стоимостью услуги, но в среднем она везде выше и составляет от 2 до 3% от стоимости квартиры.