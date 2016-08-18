Ипотека или аренда: что выгоднее?

«Арендные дома — это очень удобно, — поясняет руководитель агентства недвижимости. — В сегодняшнее время нестабильности, мало кто может быть уверен, что завтра будет трудиться на прежнем месте. А здесь получается, что ты арендуешь жилье рядом с работой. В случае смены места работы находишь другое жилье, чтобы далеко не ездить. Так ты и к жилью не привязан, и не боишься, что если вдруг с тобой что-то случится, то банк у тебя отберет квартиру».