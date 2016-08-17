Сделки с недвижимостью: за что платить нотариусу?

В чем суть?
После 2 июня 2016 года перечень подлежащих оформлению у нотариуса сделок расширился. К их числу теперь относятся абсолютно все сделки с долями в праве собственности на недвижимость. Без участия нотариуса теперь нельзя ни продать, ни подарить, ни обменять долю в квартире.
Заверять сделку у нотариуса потребуется и в том случае, если доля в собственности на квартиру продается другому сособственнику. А также когда целиком продается квартира, находящаяся в общей долевой собственности всех членов семьи. Например, квартира принадлежит в равных долях двум родителям и взрослым детям, при ее продаже нужно обращаться к нотариусу. Если этого не сделать, переход прав не зарегистрирует Росреестр.
Кроме того, оформлению у нотариуса подлежит отчуждение квартир несовершеннолетних. На практике это означает, что без нотариуса сторонам нельзя не только продавать квартиру, но и заключать договор мены.
Одновременно с этим из перечня нотариальных оказались исключены сделки, которые касаются имущества паевого инвестиционного фонда либо того, что паевым инвестиционным фондом приобретается. По закону такое имущество находится в общей собственности участников ПИФа, они контролируются ЦБ, их не нужно дополнительно удостоверять, существовавшая норма была избыточной, поэтому нотариальное удостоверение этих сделок отменили.
В Тюмени не все довольны этим законом, считая, что он только утяжелил процесс оформления сделки.
Что делает нотариус?
На нотариусов возложена проверка так называемой юридической чистоты квартиры: они должны убедиться, что для совершения сделки нет никаких юридических препятствий, что в результате купли-продажи не будут нарушены интересы третьих лиц. Чтобы удостовериться в этом, нотариусу нужно собрать все необходимые для продажи документы и проверить, нет ли в них каких-то спорных моментов, которые в дальнейшем могли бы привести к признанию сделки недействительной.
Риелторы против
За удостоверение сделки нотариус получает 0,5% от сделки плюс 5 тысяч рублей, это не более 25 тысяч. Для многих тюменцев это немалая сумма.
В Тюмени не все довольны этим законом, считая, что он только утяжелил процесс оформления сделки. Так, риелторы говорят, что зачастую сделка затягивается на неделю и более, ведь теперь им необходимо не только собрать необходимые документы, но и ждать, когда нотариус подготовит договор.
Кроме этого, по словам риелторов, сегодня в областном центре очень нелегко найти грамотного нотариуса.
«Я сталкиваюсь с тем, что нотариусы неграмотно составляют договор купли-продажи, — говорит руководитель одного из тюменских агентств недвижимости Дмитрий Кривоногов. — Последний случай у меня был не так давно. Нотариус сделал договор, который нужен для перехода права. В документе должен прописываться ряд статей и подписание передаточного акта. В данном случае этого акта не было».
Зачастую нотариус запрашивает те документы, которые они сами должны запрашивать.
За удостоверение сделки нотариус получает 0,5% от сделки плюс 5 тысяч рублей, это не более 25 тысяч. Для многих тюменцев это немалая сумма.
«Зачастую нотариус запрашивает те документы, которые они сами должны запрашивать, — продолжает Дмитрий Кривоногов. — Например, выписка из ЕГРП. Они ее сами должны получать на бумажном носителе. Далее, документы, которые не влияют на переход права. На мой взгляд, это совершенно ненужные бумаги, потому что, к примеру, долги за коммунальные услуги по закону не переходят на нового собственника. Долги за добровольные взносы за капремонт тоже не переходят».
По словам риелторов, в регионах пока эта система не прижилась, однако в Москве к нотариусам уже выстраиваются очереди.