Сделки с недвижимостью: за что платить нотариусу?

«Зачастую нотариус запрашивает те документы, которые они сами должны запрашивать, — продолжает Дмитрий Кривоногов. — Например, выписка из ЕГРП. Они ее сами должны получать на бумажном носителе. Далее, документы, которые не влияют на переход права. На мой взгляд, это совершенно ненужные бумаги, потому что, к примеру, долги за коммунальные услуги по закону не переходят на нового собственника. Долги за добровольные взносы за капремонт тоже не переходят».