«Бизнес Молодость» глазами участников: «пендели», общение и рост прибыли

«Стратегическая цель Бизнес Молодости, простая — усилить страну через предпринимательство, сделать так, чтобы в России успешных предпринимателей стало больше, — объявил со сцены куратор БМ в Тюмени Виктор Лапин, — а мы ставим такую же цель себе в регионе: усилить Тюменскую область за счет предпринимателей, чтобы их здесь стало больше. А как это сделать? Нужно вкладывать свое время в амбициозных ребят, которые приходят к нам на „Цех“. Мы усиливаем их, их личный бизнес. У нас не только тренинги о том, как проводить тренинги, у нас проходит индивидуальная работа над реальным бизнесом в реальном секторе экономики. У нас своя методология, где главный принцип „Развитие себя, через развитие других“. У нас не так, что человек человеку волк. Я считаю, что предприниматели могут изменить историю региона, если будут помогать друг другу. Зачем мы это делаем? Моя личная цель: сделать так, чтобы у нас как минимум 20–30 компаний из Тюмени масштабировались по всей России».