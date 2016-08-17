«Бизнес Молодость» глазами участников: «пендели», общение и рост прибыли

В фестивале «Бизнес молодости» в Тюмени, который прошел в гостеприимном «Урарту» в прошедшую субботу, приняли участие более 200 человек. Полезные мастер-классы чередовались с зажигательными развлечениями, вдохновляющими отчетами выпускников курсов «Бизнес-молодости» (БМ) из Тюмени, Кургана, Тобольска и других городов региона, а также разыгрывалось множество ценных призов от БМ и партнеров.
В августе в 40 российских городах более 4000 человек поучаствовали в праздновании дня рождения «Бизнес молодости». За 6 лет тюменская БМ запустила и развила в малом и среднем бизнесе множество предпринимателей, не всегда молодых, но всегда юных духом.
Этим летом тюменский БМ бьет рекорды — 80 предпринимателей записались на двухмесячный курс «Цех», заработав 15 миллионов рублей чистой прибыли.
«Это очень круто! — прокомментировала данное достижение руководитель тюменского БМ Олеся Ростовская. — Раньше число слушателей основного курса БМ „Цех“ не превышало сорока человек, и у нас теперь в планах достичь оптимального числа в 150 участников».
«Стратегическая цель Бизнес Молодости, простая — усилить страну через предпринимательство, сделать так, чтобы в России успешных предпринимателей стало больше, — объявил со сцены куратор БМ в Тюмени Виктор Лапин, — а мы ставим такую же цель себе в регионе: усилить Тюменскую область за счет предпринимателей, чтобы их здесь стало больше. А как это сделать? Нужно вкладывать свое время в амбициозных ребят, которые приходят к нам на „Цех“. Мы усиливаем их, их личный бизнес. У нас не только тренинги о том, как проводить тренинги, у нас проходит индивидуальная работа над реальным бизнесом в реальном секторе экономики. У нас своя методология, где главный принцип „Развитие себя, через развитие других“. У нас не так, что человек человеку волк. Я считаю, что предприниматели могут изменить историю региона, если будут помогать друг другу. Зачем мы это делаем? Моя личная цель: сделать так, чтобы у нас как минимум 20–30 компаний из Тюмени масштабировались по всей России».
«За счет этого у нас будет стабильная экономика в регионе, менее зависящая от сырья», — поделился своей мечтой Виктор.
Олеся Ростовская режет праздничный торт
«Главное в „Цехе“ — это здоровенные „пендели“, — высказал свое мнение выпускник Владимир. — Когда тело пинают с одной стороны, оно по законам физики движется в противоположную сторону. В интернете в бесплатном доступе есть вся информация курса, но одна только информация не дает такой энергии и драйва, которое дает живое общение и обмен опытом».
Далее практически каждый из выступающих выпускников, подчеркивал важность живого клубного общения с «однеЦЕХниками», многие получали заказы друг от друга в режиме реального времени, поскольку спектр деятельности был самый разнообразный.
«У меня очень интересный и, может быть, необычный для нашего региона бизнес, — поделился со сцены предприниматель Федор Будылдин, отец двух детей. — Я занимаюсь производством игрушек и развивающего оборудования для детей. Компания у меня называется — „Умничка“. У меня есть собственный цех, в котором шесть мастеров изготавливают игрушки, и мы торгуем ими на всю Россию. Когда я записался на летний ЦЕХ, у меня была зарплата 110 т.р. в месяц, после курса у меня стало 150 т.р. в месяц, при этом число рабочих мест в моей компании выросло в два раза. В первую очередь появились дополнительные мастера, и, конечно, менеджеры по продажам — они ключевые сотрудники практически для любого бизнеса.»
Предприниматель Федор, владелец производства развивающих игрушек для детей, с дочкой Ариной (мечтающей стать видеоблогером), и другие выпускники летнего «Цеха»
Один из выступающих, Ростовщиков Андрей, оказался молодым казаком с окладистой бородой в традиционном головном уборе. Он рассказал, как БМ помогла ему сделать прибыльным его увлечение традиционной русской и казацкой культурой. «Мы устраивали славянские гулянья в Тюмени, бесплатно. Мы и сейчас делаем их бесплатно, ближайшие будут первого сентября на Цветном бульваре. Но кроме этого мы стали проводить платные персональные праздники, и сейчас мне любимое дело принесло 135 т.р. в июле, а начинал я с 20 т.р. в месяц», — подвел итог Андрей и пообещал показать танец с шашками ближе к вечеру.
Молодой казак и купец Андрей Ростовщиков
Китаева Ирина руководит компанией по разработке приложений для конференций, форумов и семинаров. Она также нашла клиента на курсах с немного неожиданной стороны, им оказалось компания «Бизнес Молодость», которая заказала приложение для оценки выступлений лекторов курсов БМ. «Мы сделали его за неделю. Протестировали его на занятиях тюменского «Цеха». Я презентовала его Пете. Он сказал: «Крутяк! Запускаем на следующем занятии на всю страну».
Самый железный выпускник БМ немного запоздал, но его появление стало самым эффектным.
Предприниматель Bumblebee
Бамблби рассказал, что раньше он работал в сфере дизайна интерьера, но попав в БМ, он трансформировался и стал героем, и стал приносить людям радость на праздниках.
Трансформер особенно понравился детям, которые пришли на праздник с родителями-предпринимателями. Малыши помогали разыгрывать призы бесплатной лотереи, а также поучаствовали в опросе, каким бизнесом они мечтают заниматься в будущем.
Танец с шашками от тюменских казаков
Так, Арина сказала, что станет «летсплейщиком», еще две девочки выбрали дело видеоблогера, а другая решила, что будет работать в дельфинарии, но круче всех оказался мальчик, который заявил, что станет Бэтменом.
Танцы с русскими красавицами
Опрашиваемые дети были поощрены за свои мечты подарками, и Арине достался сертификат от центра креативного мышления «Марс2030».
Театр огня «Кано»
«Возможно, благодаря таким курсам у нас появятся свои тюменские Элоны Маски, и мы поднимемся не только на общероссийский, но и на мировой, глобальный уровень», — размечтался один из участников праздника.
Руслан Ахметшин