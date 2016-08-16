Выходные в Ялутровске: острог, музей декабристов и собор

Что посмотреть и где прогуляться в Ялуторовске, узнавал корреспондент интернет-портала NashGorod.ru. Наряду с Тобольском, это один из самых интересных для туристов городов в Тюменской области.
Населенный пункт на этом месте на левом берегу реки Тобол возник задолго до прихода в Сибирь русских. Когда-то здесь было татарское городище Явлу-Тура. Считается, что от него и произошло современное название города. А в семнадцатом веке на этом месте русскими был основан Ялуторовский острог, он рос, расширялся и получил статус уездного города Тобольской губернии.
Вещи, которые необходимо сделать в Ялуторовске
Посетить Ялуторовский острог.
Это самый популярный у гостей города объект. Он был воссоздан на своем историческом месте в 2009 году в рамках празднования 350-летия Ялуторовска. Реконструирован максимально приближенно к тому, что было тут более трех веков назад — точная копия первого острога.
Посетители увидят сторожевые и главную смотровую башни, ров, подъемный мост, усадьбу первопоселенца с амбаром и хозяйственными постройками. В остроге работают ремесленные лавки и мастерские. В подвале острога находится музей «Древней культуры», на первом этаже амбара — школа ремесленников, на втором — место для хранения продовольственных запасов и инвентаря. Так же на территории острога расположены лавки ремесленников, колодец, смотровая площадка и площадь. На острожной площади время от времени проходят зрелищные праздники и фестивали.
Побывать в Ялуторовском музейном комплексе.
В него входят дома декабристов Муравьева-Апостола и Якушкина, а также Краеведческий музей и Дом природы.
Город известен прежде всего, как место ссылки декабристов. С 1829 года по 1856 год здесь отбывали ссылку девять декабристов: Тизенгаузен, Ентальцев, Враницкий, Черкасов, Якушкин, Муравьев-Апостол, Пущин, Оболенский, Басаргин. Они внесли большой вклад в формирование культуры Ялуторовска.
Очень интересен дом Муравьева-Апостола. В воссозданных интерьерах XIX века собраны книги с автографами декабриста, его мебель и другие экспонаты. Есть среди них настоящий клад, найденный в 30-е годы 20 века. Когда в доме Муравьева-Апостола был ремонт, рабочие обнаружили бутылку с посланием потомкам. Декабрис описал историю дома, перечислил его жителей и закончил его словами: «Для пользы и удовольствия будущих археологов, которым желаю всего лучшего в мире, кладу эту записку 18 августа 1849 года».
Также в Ялуторовске есть живописная «роща Декабристов».
Когда-то она находилась за городской чертой. Свое название получила за то, что ссыльные декабристы время от времени выбирались туда прогуляться и пообщаться без присмотра жандармов. В этой роще и сегодня можно отлично погулять.
Другие интересные достопримечательности.
Приезжающие в город по железной дороге сразу чувствуют декабристское прошлое: туристов встречает единый архитектурный ансамбль из старого здания вокзала и станционных построек, а также мемориал девяти декабристов. На памятнике приведены строки Одоевского: «К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели».
Большим украшением городу служат сохранившиеся по сей день купеческие дома. Самым известным ялуторовским купцом был Савва Мамонтов, прослывший ценителем искусства и меценатом. В Ялуторовске проходит ежегодный фестиваль народного творчества имени Мамонтова.
В историческом центре города расположена Сретенская площадь, окруженная торговыми рядами, купеческим особняком XIX века и старым зданием банка. На площади — памятный знак в виде фигуры покровителя малых городов Николы Можайского. Поблизости стоит деревянная часовня в память о разрушенном в советское время Сретенском соборе.
Как добраться?
Если нет возможности совершить поездку в Ялуторовск на личном автомобиле, доехать до города декабристов можно от тюменского автовокзала. Автобус маршрута 512 отправляется до Ялуторовска каждый час. Стоимость билета немногим более двухсот рублей.
Для обстоятельной экскурсии на автобусе можно воспользоваться услугами агентства путешествий «МайТурс» (телефон 588–103). В туре выходного дня туристов будет сопровождать гид — он расскажет о главных исторических вехах истории города, проводит гостей в музейный комплекс и острог.
Где остановиться?
Гостиницы в городе можно перечесть по пальцам одной руки. Но если возникла необходимость переночевать, то самые популярные — это «Сокол» на улице Красноармейская, 176, и два отеля на улице Ленина — «Сибирь» (дом 56) и Retro (дом 19).