Выходные в Ялутровске: острог, музей декабристов и собор

Очень интересен дом Муравьева-Апостола. В воссозданных интерьерах XIX века собраны книги с автографами декабриста, его мебель и другие экспонаты. Есть среди них настоящий клад, найденный в 30-е годы 20 века. Когда в доме Муравьева-Апостола был ремонт, рабочие обнаружили бутылку с посланием потомкам. Декабрис описал историю дома, перечислил его жителей и закончил его словами: «Для пользы и удовольствия будущих археологов, которым желаю всего лучшего в мире, кладу эту записку 18 августа 1849 года».