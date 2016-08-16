Чем опасны собаки и кошки в песочницах?

В комментариях к данной проблеме отписалась хозяйка одной из собак. «Три года, как мы живём в этом микрорайоне. Да, эта дорожка за домом удобная для прогулки видно впереди идущих, можно вовремя уйти в сторону. Это не детская площадка, это территория между домом и гаражами. Смешно то, что мы с хозяйкой овчарки впервые остановились здесь и присели на ограждение, обычно проходили мимо из-за живших под балконом бомжей. Убираем ли мы за своими собаками? Пожалуйста, поверьте, что нам одинаково неприятно вляпываться в фекалии чужой или своей собаки. Остается одно: не выбрасывать пакеты в ближайший мусорный бак, а носить всю прогулку в руках, чтобы у народа не возникало вопросов, особо недоверчивым дать посмотреть и понюхать. О площадке для собак во дворе Ямской. Когда она строилась, детская площадка находилась в стороне, после реконструкции двора детская площадка оказалась рядом с собачьей. К большому сожалению родители редко объясняют детям, что нельзя подходить к чужой собаке, какой бы милой она не была, большой или маленькой. Я видела только одного отца, который наказал сына за брошенный в собаку (мою) камень. По европейскому законодательству — собака считается членом семьи, у нас в России — личное имущество. А вообще давайте попробуем, если уж не дружно, то хотя бы мирно сосуществовать», — ответила на возмущения пользователь с ником Анна Олейник.