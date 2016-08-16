Чем опасны собаки и кошки в песочницах?

В редакцию NashGorod.ru обратилась жительница Дома обороны. Она сообщила, что между домом 53, корпус 2 на улице Уральской и гаражным кооперативом выгуливают собак. «За домом есть специальная зеленая зона с асфальтированной дорожкой, где очень спокойно и тихо, можно вечерком погулять, в том числе с маленькими детьми. У людей здесь посажены деревья, есть сады, клумбы. Все, лишь бы облагородить и озеленить территорию. Раньше, когда у нас только родился ребенок, в 2015 году, мы там постоянно гуляли, так как тихо и можно спрятаться от шума и городской суеты. В конце дома есть детская площадка с качелями, лавочками, песочком. Но теперь все изменилось. Теперь это зона для собачников. Там постоянно выгуливают собак. Постоянно гавканье. Постоянно пахнет экскрементами. Постоянно фекалии лежат прямо на дороге. А в конце дома висит знак о том, что выгул собак запрещен. Во дворе дома на Ямской, 75 есть специально обустроенная площадка для выгула собак. Но нет, все выгуливают тут», — написала женщина в раздел «Проблемы».
«31 июля стали свидетелем того, что женщина с верхних этажей (мы живем на 1 этаже — нам гавканье и запах от фекалий хуже всех ощущается) начала вежливо просить двум дам с собаками породы овчарка и ротвейлер, чтобы они тут не выгуливали собак, что есть зоны, специально отведенные для этого. Женщина еще аргументировала все тем, что у нее маленький ребёнок, который постоянно от гавканья плачет. Да и вообще, дети боятся. Хочу заметить что я неоднократно вижу этих женщин с собаками. Они огромные. Ходят без намордника. На все замечания женщины просто отмахиваются, говоря, что их собаки пока же никого не укусили. Пока!» — добавила она.
В комментариях к данной проблеме отписалась хозяйка одной из собак. «Три года, как мы живём в этом микрорайоне. Да, эта дорожка за домом удобная для прогулки видно впереди идущих, можно вовремя уйти в сторону. Это не детская площадка, это территория между домом и гаражами. Смешно то, что мы с хозяйкой овчарки впервые остановились здесь и присели на ограждение, обычно проходили мимо из-за живших под балконом бомжей. Убираем ли мы за своими собаками? Пожалуйста, поверьте, что нам одинаково неприятно вляпываться в фекалии чужой или своей собаки. Остается одно: не выбрасывать пакеты в ближайший мусорный бак, а носить всю прогулку в руках, чтобы у народа не возникало вопросов, особо недоверчивым дать посмотреть и понюхать. О площадке для собак во дворе Ямской. Когда она строилась, детская площадка находилась в стороне, после реконструкции двора детская площадка оказалась рядом с собачьей. К большому сожалению родители редко объясняют детям, что нельзя подходить к чужой собаке, какой бы милой она не была, большой или маленькой. Я видела только одного отца, который наказал сына за брошенный в собаку (мою) камень. По европейскому законодательству — собака считается членом семьи, у нас в России — личное имущество. А вообще давайте попробуем, если уж не дружно, то хотя бы мирно сосуществовать», — ответила на возмущения пользователь с ником Анна Олейник.
Как оказалось, беспокоят родителей не только собаки, но и кошки. «У нас во дворах на Белинского много обновленных детских площадок. Недавно, прогуливаясь с коляской, я увидела, как в одной из песочниц, прямо по центру, сидел холеный рыжий кот и справлял нужду в песочек. Он явно домашний — был в шлейке. При этом, скорее всего, хозяева вышли во двор вместе с ним и просто спустили с поводка, то есть сознательно допускали это безобразие. Я для себя решила, что в эту песочницу со своим ребенком не пойду никогда», — поделилась еще одна жительница Дома обороны Ольга.
Между тем, недовольство тюменских мам основывается не только на шуме и экскрементах на детских площадках. Часто домашние животные могут быть переносчиками различных заболеваний.
«Нахождение ребенка в песочнице, если там бывают собаки и кошки, небезопасно. Дело в том, что собаки являются носителями такого паразита как токсокары, или собачьи аскариды. Токсокарозом поражаются все внутренние органы, чаще всего это нервная система и глаза. Это довольно опасное заболевание. Нельзя забывать, что ребенок общается с другими детьми, активно познает окружающий мир и часто использует для этого рот. Попадание песка в рот с грязных рук уже чревато тем, что у ребенка может развиться какой-либо гельментоз: энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалез (власоглав). То есть те глисты, которые передаются через грязные руки, употреблении в пищу испачканных землей овощей и фруктов.
Что касается токсоплазмоза, он чаще всего передается через термически не обработанные продукты, например, через сырое мясо. Токсоплазмоз могут переносить кошки, но острые заболевания регистрируются крайне редко. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что есть инфицирование токсоплазмой и при нормальном иммунном статусе заболевание не развивается.
Есть еще так называемое заболевание кошачьих царапин — доброкачественный лимфоретикулез. Его передают не только уличные животные, но и домашние. Если кошка поцарапает ребенка, в этом месте воспаляется ранка, увеличивается лимфоузел, повышается температура, возможна сыпь, на фоне этого могут быть проявления в виде ангины.
Стоит помнить, что дикие кошки и собаки опасны тем, что могут быть заражены бешенством. У нас в Тюмени таких случаев не зарегистрировано, но тем не менее по всему миру фиксируется 55 тысяч эпизодов в год», — прокомментировала ситуацию врач Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова.
Напомним, что правила выгула домашних животных прописаны в Законе Тюменской области № 130. Согласно ему, с собаками и другими питомцами можно гулять на специальных площадках или территориях, обозначенных разрешающими указателями. В местах общего пользования (дворах, улицах, общественном транспорте и др.) собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, а маленькие собаки, кошки — в закрытых контейнерах или на руках владельца.
В документе также прописано, что выгул домашних животных запрещен на детских и спортивных площадках, возле детских садов, школ и больниц, внутри продовольственных магазинов, столовых. Равно как запрещено и загрязнение «при содержании домашних животных подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских, школьных, спортивных площадок, мест массового отдыха, пешеходных дорожек и проезжей части».
За выгул в неположенном месте и оставление домашних животных без присмотра в общественных местах хозяевам грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Такую же сумму может заплатить владелец за «нахождение собак и иных домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, в помещениях продовольственных магазинов, столовых и иных территориях, определяемых органами местного самоуправления». Об этом говорится в Кодексе Тюменской области об административной ответственности.