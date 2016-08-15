Задаток автосалону — законно ли это?

Тем не менее, в правоотношениях, связанных с задатком, есть ряд тонкостей, которые иногда позволяют выиграть дело. «Во-первых, условие о задатке всегда оформляется письменно, причем в соглашении должно прозвучать именно слово „задаток“, а не „залог“ или „аванс“. Кроме того, задатком может обеспечиваться только конкретный договор купли-продажи, в котором обязательно нужно указывать VIN-номер и все существенные характеристики приобретаемого автомобиля. Если эти условия не выполняются, деньги обычно можно вернуть», — добавил Александр Воронов.