Задаток автосалону — законно ли это?

Как рассказал корреспондентам тюменец Алексей, в начале августа он решил купить автомобиль Lada Vesta в минимальной комплектации. Спустя несколько дней автомобилист нашел приглянувшуюся машину в одном из автосалонов и договорился о ее покупке. «Я рассказал менеджерам, что хочу купить „Ладу“ в кредит. В ответ мне предложили внести аванс в сумме более 100 тысяч рублей. По словам работников фирмы, это было необходимо, чтобы отправить заявку в банк», — пояснил он.
Обсуждая кредитные условия, Алексей уточнил, что его устроит платеж по кредиту в размере не более 14 000 рублей. Вместе с тем, менеджерам салона не удалось найти для клиента подходящее кредитное предложение. Взвесив все «за» и «против», тюменец отказался от покупки и попросил фирму вернуть деньги, однако ему ответили отказом. «Данная сумма была задатком. В случае, если сделка срывается по вашей вине, мы не обязаны ничего возвращать», — пояснили менеджеры.
По словам Алексея, вернуть денежные средства удалось лишь несколько дней спустя. Для этого потребовались длительные переговоры с руководством салона. Автодилер предпочел не вступать в судебные споры с покупателем и вернуть ранее внесенную сумму. Тем не менее, тюменец усомнился в законности использования автосалоном такой меры обеспечения, как задаток.
Поискав информацию через Google, можно заметить, что споры с автосалонами по поводу задатка случаются сравнительно нечасто. К тому же суммы, вносимые в качестве задатка, обычно невысоки, и все разногласия по их поводу решаются в досудебном порядке.
Вместе с тем, некоторые юристы придерживаются точки зрения, что у физических лиц, покупающих машину в салоне, в принципе нельзя брать задаток, так как это противоречит закону. Такого мнения придерживаются как частные специалисты, так и некоторые государственные органы.
Около года назад управление Роспотребнадзора по республике Мордовия опубликовало бюллетень, в котором разъяснило, что соглашение о задатке противоречит требованиям статьи 16 Закона о защите прав потребителя. «До передачи товара покупатель вправе отказаться от исполнения любого указанного в ч.3 ст. 497 ГК РФ договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению договора, если иное не предусмотрено законом (ч.4 ст.497 ГК РФ). Ограничение этого права не допускается», — пояснили в ведомстве.
С просьбой прокомментировать позицию данную редакция NashGorod.ru обратилась к адвокату Евгению Хабнеру, однако юрист усомнился в правильности этой точки зрения. «Роспотребнадзор изложил лишь одно из возможных толкований закона, но не упомянул, что судебная практика по данному вопросу очень разнится. Можно уверенно сказать, что если бы спор о задатке, внесенном кем-либо из тюменцев, дошел до суда, очень многое бы зависело от судьи. Гарантировать исход дела я бы не решился», — пояснил правозащитник.
С Евгением Хабнером согласился тюменский автоюрист Александр Воронов. «В гражданском кодексе нет прямого запрета на использование такой меры обеспечения как задаток при заключении сделок с частным лицом. Скорее всего, суд встанет на сторону автосалона», — рассказал он.
Тем не менее, в правоотношениях, связанных с задатком, есть ряд тонкостей, которые иногда позволяют выиграть дело. «Во-первых, условие о задатке всегда оформляется письменно, причем в соглашении должно прозвучать именно слово „задаток“, а не „залог“ или „аванс“. Кроме того, задатком может обеспечиваться только конкретный договор купли-продажи, в котором обязательно нужно указывать VIN-номер и все существенные характеристики приобретаемого автомобиля. Если эти условия не выполняются, деньги обычно можно вернуть», — добавил Александр Воронов.
Как обезопасить себя?
Покупка личного автомобиля — дело хлопотное, но приятное. К сожалению, многие покупатели в момент оформления договора пребывают в приподнятом настроении и забывают об элементарных мерах предосторожности, что в конечном итоге приводит к неприятностям. Вместе с тем, именно на этапе подписания первого договора можно предотвратить многие споры, что позволит сэкономить время и сохранить деньги. Чтобы избежать неудобных ситуаций, юристы рекомендуют: