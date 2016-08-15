Наш город глазами столичных блогеров: Тюмень — маленькая Москва

Самая красота была на набережной. Она особенная. При том, что самая река Тура не выглядит широкой и масштабной, впечатляет здесь именно четырёхэтажная набережная, почти полностью выложенная гранитом. Город небольшой, здесь было не так много места для прогулок, и все шли на набережную. В какой-то момент люди перестали помещаться, и тогда её расширили. А может, всё по-другому было.