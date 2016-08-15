Наш город глазами столичных блогеров: Тюмень — маленькая Москва

«Несколько лет подряд город занимает первое место по качеству жизни, — пишет Macos. — Аккуратность города сразу бросается в глаза, много клумб и такой знакомой гранитной плитки. Тюмень — это как маленькая Москва. … В Тюмени встречаются странные памятники (о железном мотоцикле на Цветном бульваре — прим. ред.)
Самая красота была на набережной. Она особенная. При том, что самая река Тура не выглядит широкой и масштабной, впечатляет здесь именно четырёхэтажная набережная, почти полностью выложенная гранитом. Город небольшой, здесь было не так много места для прогулок, и все шли на набережную. В какой-то момент люди перестали помещаться, и тогда её расширили. А может, всё по-другому было.
Декоративные гранитные плиты дети считают горками и используют по прямому, на их взгляд, назначению.
Видели новые московские ларьки? А в Тюмени они уже давно. Пора бы городам уже стать побратимами.
Здесь и центр давно без проводов, все коммуникации идут под землёй, спрятанные в специальные колодцы. Так делают в лучших городах мира!
Тюменские бабушки ведут активнный образ жизни и проводят время в кружках самодеятельности. Не каждый город может выставить на праздник столько наряженных бабушек».
Михаила Нефедова удивил откровенный рекламный ролик от лица тюменских студенток, который после ажиотажа и внимания СМИ был удален опубликовавшим его источником.
«Безопасность на самом высоком уровне, был учтён недавний европейский опыт», — заметил Nemihail.
«Нигде ещё такого не видел» (о вывеске «Осторожно! Лавиноопасная крыша»).
Позитивные впечатления оставил у Михаила Европейский микрорайон: «Именно такой по мнению местных предпринимателей и должно быть современное, доступное жилье для людей. И они не побоялись реализовать задуманное.
Теперь же это гордость всего города, поскольку район Европейский уже признан самым лучшим жилым районом в России. Но, к сожалению, и тут пока не всё идеально, нет подземных паркингов, кладовок, а автомобили паркуются во дворах, однако и это уже исправлено в новых корпусах, которые строятся по соседству.
Жильцы первых этажей получают небольшой бонус в виде небольшого участка земли, где можно организовать беседку.
Подъезды очень приятные и стильные.
Соседние дома выглядят как макеты».
Источник информации и фотографии — http://macos.livejournal.com/, http://nemihail.livejournal.com/