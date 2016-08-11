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Купить жилье до миллиона рублей: реально ли в кризис?

11 августа 2016, 09:26
Сколько квадратных метров можно купить, если у вас есть лишь один миллион рублей? Кредит вы брать не хотите (или не можете по разным причинам). Интернет-портал Nashgorod.ru составил рейтинг самого доступного жилья, стоимостью до одного миллиона рублей и выяснил, что варианты покупки недвижимости можно найти всегда — было бы желание.

Итак, что можно купить до миллиона рублей? Географическое положение и площадь квартиры, возраст дома нас интересуют в первую очередь. Впрочем, вместе с квартирами рассмотрим и комнаты в пансионатах.

500–700 тысяч рублей

В Тюмени минимальная стоимость жилья — 650 тысяч рублей. Это уже не однокомнатная квартира, а комната в пансионате.

Самые бюджетные варианты, стоимостью 500 тысяч рублей, встречаются за городом — поселки Новотарманский, Кировский, Ярково и т.д. Не каждому тюменцу удобно покупать недвижимость на таком большом расстоянии от города. Площадь таких квартир не большая — от 25 до 39 квадратов.

Разумеется, очень хорошего состояния от квартиры в полмиллиона ждать не придется.

В Тюмени минимальная стоимость жилья — 650 тысяч рублей. Это уже не однокомнатная квартира, а комната в пансионате. Найти такой «угол» можно не только на окраине города, но и в центре. Площадь таких объектов — от 10 до 18 квадратных метров.

За один миллион рублей вы можете купить либо отремонтированную комнату в центре города, площадью 15–20 квадратов, либо небольшую однокомнатную квартиру на окраине.

700–800 тысяч рублей

От 700 до 800 тысяч просят продавцы за комнаты в самых разных частях города: Центр, Дом Обороны, микрорайон Югра… Все они уже продаются в хорошем состоянии, с ремонтом, в не очень старых домах. Их площадь от 15 до 25 квадратов.

Так же в этом ценовом диапазоне начинают встречаться и новые квартиры. Часто сегодня можно увидеть рекламу от тюменских застройщиков, предлагающих маленькие студии за небольшие деньги.

800–900 тысяч рублей

За 800–900 тысяч рублей вы найдете уже не только комнату в пансионате, но и отдельную квартиру-студию (правда, без ремонта). Причем есть варианты покупки студий в новых домах. Площадь таких квартир тоже не большая — в среднем 17 квадратных метров. Еще одна особенность — расположены они в удаленных от центра районах: Московский тракт, Мыс, Матмасы.

Один миллион рублей

И наконец, за один миллион рублей вы можете купить либо отремонтированную комнату в центре города, площадью 15–20 квадратов, либо небольшую однокомнатную квартиру на окраине.

По оценкам тюменских риелторов, сегодня квадратные метры до миллиона рублей не пользуются большим спросом. Большинство предпочитает подкопить, перезанять у знакомых или взять небольшой кредит, чтобы купить жилье дороже миллиона. Отметим, уже за 1 млн.200 тысяч рублей в Тюмени можно приобрести новую студию с улучшенной черновой отделкой.

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