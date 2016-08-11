Купить жилье до миллиона рублей: реально ли в кризис?

Сколько квадратных метров можно купить, если у вас есть лишь один миллион рублей? Кредит вы брать не хотите (или не можете по разным причинам). Интернет-портал Nashgorod.ru составил рейтинг самого доступного жилья, стоимостью до одного миллиона рублей и выяснил, что варианты покупки недвижимости можно найти всегда — было бы желание.

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