Какие районы Тюмени лидируют по продажам вторичного жилья?

Какие районы Тюмени самые привлекательные для тюменцев и гостей города? Что наиболее подходит для проживания и с точки зрения доступности, инфраструктуры и экологии? Интернет-портал Nashgorod.ru составил рейтинг районов*, в которых за последние полгода чаще всего покупали квартиры.
Тюменский-3
На пятом месте — достаточно отдаленный от центра район. Здесь многие выбирают квартиру из-за сочетания отдаленности от городской суеты и близости торговых центров, школ, детских садов и т.д. «Однушки» здесь пользуются наибольшей популярностью. Портрет местного жителя Тюменских микрорайонов неоднозначный, поскольку здесь приобретают жилье люди разных возрастов и социальных статусов.
Из-за популярности района цены на вторичное жилье здесь выше, чем даже в центре. Так, самая минимальная цена «однушки» на Широтной — 1 млн. 600 тысяч рублей.
Южный мкр.
Несмотря на то, что этот спальный район расположен на окраине города, купить квартиру здесь мечтают многие. Популярность района объясняется, в первую очередь, его перспективностью, удачным местоположением, возможностью выезда на объездную дорогу и близостью леса. Одна из «достопримечательностей» микрорайона — пруд неподалеку от улицы Самарцева и Федюнинского. Жители окрестных домов имеют возможность наслаждаться прекрасным видом каждый день.
В непосредственной близости расположены несколько крупных торговых центров, рынки, мебельные магазины, магазины сантехники — рынок «Южный», Центр отделочных материалов «Европа», ТЦ «Тюменский», ТЦ «Порт» и другие.
Купить однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 1 млн. 700 тысяч — 1 млн. 800 тысяч рублей.
Лесобаза
Открывает тройку самых «продаваемых» районов — Лесобаза. Здесь строится много нового жилья, неплохо развита инфраструктура и цены на недвижимость, сравнительно с некоторыми другими районами, не высоки. Так, однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно взять за 1 млн. 500 тысяч рублей.
По информации риелторов, на Лесобазу переезжают в основном семьи с детьми. Во-первых, потому, что район довольно новый, чистый и очень уютный. Во-вторых, это одна из наиболее экологически-чистых территорий. Рядом Тура, три озера с рыбой, места отдыха. Ну и в-третьих, дома застраиваются с детскими площадками, спортплощадками, парковками. Места, конечно, все равно на всех не хватит, но ситуация все же лучше, чем в старых районах Тюмени.
Есть в районе Лесобазы один существенный минус: магазины. Гипермаркетов здесь пока нет, поэтому без машины здесь тяжеловато. Большая часть магазинов, особенно продуктовых, расположенных на первых этажах домов, не отличается сервисом, а цены там, по мнению местных жителей, явно завышенные.
КПД
На КПД большим спросом пользуются «двушки». Поскольку этот район находится в центре, его выбирают те, кто любит, чтобы все было в шаговой доступности: работа, магазины, места отдыха. Плохая экология и городской шум для местных жителей — не самые важные минусы. Этот район привлекает иногородних студентов и несемейных людей.
Поскольку в этом районе практически нет новостроек, то и жилье здесь не очень дорогое. Однушку можно купить в среднем за 1 млн. 200 тысяч -1 млн. 500 тысяч рублей.
МЖК
В лидерах по продаже вторичного жилья за последние полгода — район МЖК. Это, пожалуй, один из лучших микрорайонов Тюмени для проживания молодежи и семей с детьми. Наличие зон отдыха, нескольких учреждений для развития и образования детей разных возрастов, удобных парковочных мест и торговых центров делают квартиры на МЖК очень привлекательными для покупки.
Эта территория пользуется популярностью у жителей ХМАО и ЯНАО а так же самих тюменцев.
Купить здесь однокомнатную квартиру можно минимум за 1 млн. 650 тысяч рублей.
* Информация подготовлена по материалам одного из тюменских агентств недвижимости