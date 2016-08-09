Какие районы Тюмени лидируют по продажам вторичного жилья?

По информации риелторов, на Лесобазу переезжают в основном семьи с детьми. Во-первых, потому, что район довольно новый, чистый и очень уютный. Во-вторых, это одна из наиболее экологически-чистых территорий. Рядом Тура, три озера с рыбой, места отдыха. Ну и в-третьих, дома застраиваются с детскими площадками, спортплощадками, парковками. Места, конечно, все равно на всех не хватит, но ситуация все же лучше, чем в старых районах Тюмени.