Продать квартиру с обременением: что может быть труднее?

В агентстве недвижимости мы с риелтором ищем подходящий для меня вариант и рассчитываем сумму кредита. Получается, что если я продаю свои 36 квадратных метров на Мысу за 1 млн. 850 тысяч рублей, то 1 млн. 300 тысяч пойдет на погашение ипотеки. Остаток 550 тысяч рублей будет использован как первоначальный взнос на новую ипотеку. Квартира, которую я хочу купить, стоит 1 млн. 600 тысяч. Значит, мне нужно 1 млн. 100 займа. Сразу оговорюсь, что поскольку стаж работы в новой организации у меня меньше полугода, то и заявку на ипотеку рассмотрят далеко не все банки. В моем случае их было два. При займе на 15 лет с процентной ставкой 9,9% годовых, мой новый платеж составит 12 тысяч. Уже легче, чем 21! При этом риелтор меня предупреждает: квартиру с обременением продать нелегко — нужен будет покупатель либо с наличными, либо с ипотекой в том же банке, что и у меня. Но я уверена в том, что удача мне обязательно улыбнется!