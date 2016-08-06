Полдома построили бесплатно: обманутые субподрядчики вышли на пикет

Дом ГП-17, находящийся в районе улиц Пермякова — Широтной и Объездной дороги — долгострой компании «МДС-ГРУПП».Его строительство началось в 2013 году, а с наступлением кризиса, в 2014, работы по возведению объекта остановились. К тому времени построено было уже полдома. Обманутые дольщики не раз выходили на пикет и даже писали видеообращение Владимиру Путину, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Не так давно строительство возобновилось, однако субподрядчикам работу так и не оплатили.