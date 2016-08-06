Полдома построили бесплатно: обманутые субподрядчики вышли на пикет

Дом ГП-17, находящийся в районе улиц Пермякова — Широтной и Объездной дороги — долгострой компании «МДС-ГРУПП».Его строительство началось в 2013 году, а с наступлением кризиса, в 2014, работы по возведению объекта остановились. К тому времени построено было уже полдома. Обманутые дольщики не раз выходили на пикет и даже писали видеообращение Владимиру Путину, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Не так давно строительство возобновилось, однако субподрядчикам работу так и не оплатили.
До окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию требовалось 250 млн.руб., в том числе 47 млн. — долг перед субподрядчиками. Сейчас «МДС-ГРУПП» заключила договор с новым подрядчиком на сумму 350 млн., но о расчете с бизнесменами речь не идет
Среди компаний, пострадавших от действий застройщика: «Строймонтаж», «Тюменьпромвентиляция», «Акцент», «Техносервис», «Градиент» и другие. Всего — 9 организаций.
«Договоры с нами никто не расторгал, просто в 2014 году прекратилось финансирование, — возмущается представитель компании „Стройсервис“Александр Цепляев. — Теперь они выводят на объект нового подрядчика, заключают с ним договор на сумму больше прежней, а с нами не рассчитываются».
По словам Александра, до окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию требовалось 250 млн.руб., в том числе 47 млн. — долг перед субподрядчиками. Сейчас «МДС-ГРУПП» заключила договор с новым подрядчиком на сумму 350 млн., но о расчете с бизнесменами речь не идет.
«Мы бы хотели продолжить строительство данного объекта, если б было финансирование, — говорит зам. гендиректора по строительству компании „Стройсервис“ Дмитрий Вычужанин. — Отправили свое коммерческое предложение на сумму дешевле, чем по новому договору, но с нами говорить не хотят и даже на стройку не пускают. У нас в ходе работ там осталось личное имущество».
Нам сказали: «Подождите, заплатим. Главное — не бросайте работу». Мы добросовестно все доделали, сдали, и оказались ни с чем. И это «Подождите» продолжалось почти два года.
«В 2014 году нас пригласили выполнить работы нашего профиля, — говорит директор строительной компании „Строймонтаж“ Станислав Галкин. — Мы получили аванс, начали работать. Месяца через три нам сказали: „Подождите, заплатим. Главное — не бросайте работу“. Мы добросовестно все доделали, сдали, и оказались ни с чем. И это „Подождите“ продолжалось почти два года. Сейчас мы готовим документы в суд».
Представители строительных организаций уже обращались во все инстанции: губернатору Тюменской области, в Главное управление строительства, в прокуратуру. Пока все бесполезно. Теперь они собираются проводить пикеты до тех пор, пока не получат свои деньги.