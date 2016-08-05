За деревья и против магазина: тюменцы вышли на пикет

Кроме того, еще один пункт изложенных пикетчиками требований — жалобы горожан на незаконную, по словам участников акции, работу торговой точки по адресу улица Ямская, 102 а. Напомним, интернет-портал NashGorod.ru уже рассказывал об этой ситуации. В августе 2013 года жители дома, где располагается магазин, обращались в прокуратуру и администрацию с просьбой принять меры. Владелец магазина самовольно реконструировал квартиру, прорубив в плите перекрытия между первым этажом и подвалом проход. Граждане были недовольны, так как согласия на мероприятия по изменению общего имущества не давали. Кроме того, торгующий алкоголем магазин собирает вокруг себя хулиганов и выпивох.