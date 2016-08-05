За деревья и против магазина: тюменцы вышли на пикет

Как рассказал корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru один из организаторов акции Юрий Рябцев, тюменцев беспокоит уничтожение вполне здоровых зеленых насаждений. Общественник привел примеры таких вырубок на улицах Карской и Ялуторовской, в районе поликлиники «Нефтяник». «Принимая такие решения, городские власти должны считаться с мнением жителей. Мы намерены обратиться в прокуратуру и администрацию области, чтобы привлечь внимание к этим фактам и потребовать провести проверку, насколько обоснована, например вырубка на Ялуторовской», — сообщил Рябцев.
Напомним, прокуратура Ленинского округа проверила обращению тюменки о незаконной рубке деревьев на Широтной, в результате было возбуждено уголовное дело по части 3 260 статьи УК РФ, то есть незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре, размер ущерба, причиненного департаменту городского хозяйства администрации Тюмени, составил более 65,8 млн рублей.
Отметим, тема привлекла и известного тюменского краеведа, экогида и биолога Павла Ситникова, который присоединился к пикетчикам. Как заметил ученый, вырубка «зеленых легких» города беспокоит его как члена комитета по экологии.
Проведение пикета было согласовано с городскими властями, однако у представителя администрации, вышедшего к пикетчикам, все же было замечание. «Акция заявлена как стоячая, поэтому ездить с плакатом не надо», — обратился он к девушке, катавшейся по площади с плакатом на велосипеде.
Кроме того, еще один пункт изложенных пикетчиками требований — жалобы горожан на незаконную, по словам участников акции, работу торговой точки по адресу улица Ямская, 102 а. Напомним, интернет-портал NashGorod.ru уже рассказывал об этой ситуации. В августе 2013 года жители дома, где располагается магазин, обращались в прокуратуру и администрацию с просьбой принять меры. Владелец магазина самовольно реконструировал квартиру, прорубив в плите перекрытия между первым этажом и подвалом проход. Граждане были недовольны, так как согласия на мероприятия по изменению общего имущества не давали. Кроме того, торгующий алкоголем магазин собирает вокруг себя хулиганов и выпивох.
В торговом павильоне, оборудованном в квартире на первом этаже жилого дома все также продается алкоголь, что не нравится соседям. Как сообщил Юрий Рябцев, еще в мае прошлого года областной суд обязал собственников квартиры-магазина привести помещение в прежнее состояние, однако это решение исполнено не было.
«Магазин этот продолжает работать, и сейчас он именуется „Зеленый дворик“, и в последнее время там участились случаи нарушения общественного порядка, — рассказал Юрий Рябцев, — Поэтому жители трех соседних домов изъявили желание направить в Следственный комитет Тюменской области заявление с жалобой на бездействие полиции, судебных приставов и администрации Калининского округа Тюмени. Люди возмутились».
Пикет продлился около часа. Как отметили сами организаторы, время для акции было выбрано не самое удачное: в середине рабочего дня на площади перед городской администрацией было немноголюдно. Немногочисленным прохожим пикетчики вручили листовки, а резолюция направлена в органы государственной власти: губернатору области, в думу и правительство Тюменской области, городскому прокурору. Руководителю областного Следственного комитета к резолюции приложили заявление о возбуждении уголовного дела с подписями жителей.