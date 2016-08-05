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Правительство региона выделило предприятиям свыше 117 миллионов

5 августа 2016, 09:49
Тюменские предприятия получили свыше 117 миллионов рублей из бюджета региона в качестве государственной поддержки. Новые транши были выделены в ходе очередного заседания комиссии по поддержке промышленных предприятий в департаменте инвестиционной политики Тюменской области. До конца года должна состояться еще одна такая комиссия.

Отметим, что с начала года в правительстве состоялось уже три таких заседания: в ходе первого около 12 миллионов рублей получили четыре предприятия, в ходе второго было одобрено 104 миллиона для восьми предприятий. В общей сложности из бюджета региона запланировано на эти цели порядка 250 миллионов.

Как рассказал начальник отдела государственной поддержки промышленности областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов, тюменские предприятия могут получать поддержку как в форме лизинга, так и в форме субсидированных платежей.

Помимо собственных тюменских средств в регионе также рассчитывают на субсидии из федерального бюджета, однако, пока они не выделялись.

Полученные средства компании тратят, как правило, на модернизацию оборудования и открытие новых производств.

Так, к примеру, ОАО «Тюменьремдормаш» благодаря поддержке правительства региона начало строительство единственного в городе цеха по продольной резке металла. Закупленное в Италии оборудование позволит раскраивать металлический прокат толщиной до 14 миллиметров. Таким образом компания полностью закроет собственную потребность в штрипсах (мерных размерных полосах металла, свернутых в рулон), а также сможет оказывать услуги по раскройке металла сторонним организациям. Ранее подобными услугами можно было воспользоваться только на предприятиях Урала и Подмосковья, а в Тюмени получить отрезной лист металла заданной ширины и длины было невозможно.

Пока еще цех на этапе закладки фундамента, после введения в строй в нем смогут трудиться порядка 50 человек. В дальнейшем компания планирует обратиться за субсидиями к департаменту, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рагозин. «Первоочередная цель — это, конечно, закрытие собственной потребности в прокате, но это будет только порядка 30% от наших будущих мощностей. Еще 15–20% — это по моим подсчетам услуги по раскройке металла, — рассказал гендиректор. — Получается, что оставшиеся 50% можно направить на развитие других производств. К примеру, сейчас очень большая потребность в профильной трубе, малой трубе при строительстве».

Еще одна компания, которая с успехом воспользовалась субсидиями от региона — это ООО «Профмодуль». Компания занимается производством профнастила и сэндвич-панелей, а также оказывает строительные услуги на Ямале.

В 2015 году было принято решение развивать токарно-фрезерное производство и на полученные в течение двух лет 20 миллионов рублей компания закупила четыре токарных и три фрезерных станка. «В Тюмени много подобного оборудования, но в основном оно морально устаревшее и постепенно выходит из строя, а потребность в деталях металлобработки в производстве очень высока. Мы производим штуцера, запорную и соединительную арматуру, множество других деталей и в настоящее время освоили порядка 300 наименований изделий», — пояснила заместитель гендиректора компании по коммерческим вопросам Наталья Самаркина.

В планах компании также создание цеха гальванической обработки деталей. На реализацию этого проекта также потребуется закупка импортного оборудования, поэтому компания планирует вновь обратиться за субсидиями к правительству Тюменской области.

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