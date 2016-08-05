Правительство региона выделило предприятиям свыше 117 миллионов

Пока еще цех на этапе закладки фундамента, после введения в строй в нем смогут трудиться порядка 50 человек. В дальнейшем компания планирует обратиться за субсидиями к департаменту, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рагозин. «Первоочередная цель — это, конечно, закрытие собственной потребности в прокате, но это будет только порядка 30% от наших будущих мощностей. Еще 15–20% — это по моим подсчетам услуги по раскройке металла, — рассказал гендиректор. — Получается, что оставшиеся 50% можно направить на развитие других производств. К примеру, сейчас очень большая потребность в профильной трубе, малой трубе при строительстве».