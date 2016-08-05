К северу от Нижней Тавды: как живут там, куда так и не дошла дорога

Разбег по полосе, и Ан-2 отрывается от земли. Впереди у нас две промежуточные посадки — в селе Лайтамак и деревне Топкинбашева. Смотрим в иллюминатор на леса, простирающиеся под крылом самолета. Это Тюменская область, но другая. Здесь нет потока машин, неоновых вывесок и фирменных магазинов… Задумываемся над словами нашего собеседника и понимаем: а ведь многие из нас действительно не чувствуют духа этих мест и пытаются смотреть на местных жителей свысока только из-за того, что они другие и живут на особой, почти не тронутой земле.