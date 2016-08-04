От Базарной до «обкомовской»: Центральная площадь Тюмени отмечает 30-летие

В 1950 году построили Почтамт. В 1953 здесь возвели здание машиностроительного техникума, а в 1956 году — здание обкома КПСС, в котором сейчас находится администрации области. К началу 60-х годов были построены жилые дома вокруг Центральной площади, а к 1964 году- здание Дома Советов, Облисполком). В 50-е годы торговля на площади была закрыта, и ее перестали называть Торговой, теперь употреблялось название «обкомовская». Свое современное название она получила ровно 30 лет назад, 4 августа 1986 года.