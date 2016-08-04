От Базарной до «обкомовской»: Центральная площадь Тюмени отмечает 30-летие

Площадь, которую мы сегодня называем Центральной, возникла в середине 19 века. Но тогда это было место оживленной торговли — в 1860 году было принято решение организовать в этой местности одну большую площадь, куда должна была переехать вся торговля с Гостинодворского, Полицейского, Александровского, Рыбного и Спасского рынков. Поэтому площадь стала именоваться в дальнейшем Базарной, Рыночной или Хлебной.
В конце 19 века здесь было сооружено депо вольного пожарного общества, появилось здание цирка. Тогда же по периметру площади началось строительство частных домов, сильно уменьшивших ее размеры. В начале 20 века в середине площади возвели часовню в память о царе Александре II. Часовня просуществовала до 50-х годов.
Александровская часовня. Фото: vk.com/Тюмень до Нашей эры
22 июня 1941 года, получив правительственное сообщение о нападении немецко-фашистских захватчиков на СССР, тюменцы на площади провели митинг. Сюда в ноябре 1941 года были эвакуированы конструкторское бюро Антонова и планерный завод, которые выпускали транспортно-десантные планеры А-7. Здесь же был построен первый в мире «крылатый танк». С созданием в 1944 году Тюменской области площадь была выбрана для строительства административных зданий.
В 1950 году построили Почтамт. В 1953 здесь возвели здание машиностроительного техникума, а в 1956 году — здание обкома КПСС, в котором сейчас находится администрации области. К началу 60-х годов были построены жилые дома вокруг Центральной площади, а к 1964 году- здание Дома Советов, Облисполком). В 50-е годы торговля на площади была закрыта, и ее перестали называть Торговой, теперь употреблялось название «обкомовская». Свое современное название она получила ровно 30 лет назад, 4 августа 1986 года.
Центральная площадь ограничена улицами 8 Марта, Водопроводной и Хохрякова. Ее пересекают улицы Республики и Володарского. «Опознавательными» объектами площади являются здания правительства Тюменской области и Тюменской областной Думы (на противоположных концах), а также памятник Владимиру Ленину. Этот самый узнаваемый элемент площади появился в октябре 1979 года. При высоте 15 с половиной метров (фигура — 9 метров, постамент — 6) тюменский Ленин стал самым высоким в России. Создали памятник тюменские скульпторы, отец и сын Портянко с участием архитектора Гаврилова.
Памятник, к слову, не раз привлекал внимание вандалов. Так, шесть лет назад тюменцу Георгию Зарубину, написавшему на пьедестале статуи белой краской слово «террорист», суд на два года ограничил свободу. Стоит отметить, обвиняемый — юрист по образованию. В октябре 2012 года на постаменте сегодня появилась сделанная красной краской надпись «Освободи брусчатку» — цитата из песни группы Pussy Riot. Хулиганов так и не нашли.
Историческая площадь расположена в одном из самых высоких мест города, в районе моста Влюбленных. Здесь в июле 1586 года отряд казаков во главе с воеводами Сукиным и Мясным возвел деревянное крепостное сооружение. Построенная казаками крепость со временем переросла в целый город.
Площадь имени Губкина находится напротив отеля «Восток» и названа в честь Ивана Губкина, ученого-геолога, основателя советской нефтяной геологии, академика, вице-президента Академии наук СССР. Здесь расположен памятник, посвященный защитникам Отечества, — «С чего начинается Родина». Также на площади установлена часовня Дмитрия Донского — покровителя воинов.
Площадь имени Губкина