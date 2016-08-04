Не ценят нового: тюменцы портят подъезды и дворы

«Меня раздражает то, что некоторые люди не хотят жить в красивом чистом подъезде, не ценят чужой труд, — высказывает свое мнение жительница Тюменского микрорайона Ольга. — Когда мы переехали в новый дом, некоторые жильцы пытались создавать уют, украшать подъезд к праздникам — что-то вроде плакатов и стенгазет, вешали картинки в рамках. Но кому-то это все, видимо, сильно мешало, и буквально через неделю две всю красоту ломали, рвали и портили. На стенах периодически пишут и рисуют, приклеивают в лифте жвачку, разбрасывают мусор и рекламные листовки из почтовых ящиков. Есть товарищи, которым лень пройти лишние 200 метров, и они оставляют пакеты с мусором внизу. Я не думаю, что это приходят какие-то мифические враги, которым, по каким-то причинам, не нравится наш подъезд — нет, это мои соседи, ну или, в крайнем случае, их гости».