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Не ценят нового: тюменцы портят подъезды и дворы

4 августа 2016, 10:32
В последние несколько лет дворы и подъезды областного центра начали активно преображаться: устанавливаются новые детские площадки, спортивные корты и т.д. Ну а новые микрорайоны и вовсе смотрятся как на картинке. Однако, как показывает практика, долго такая красота не живет. Неравнодушные тюменцы часто жалуются, что их дворы буквально за несколько месяцев теряют вид.
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Тюмень

В последнее время все чаще в соцсетях появляются фотографии новых микрорайонов, уже успевших пострадать от вандалов или просто неаккуратных жильцов. Одна из таких жилых территорий — это «Европейский».

«Первые жильцы появились в нашем доме около 5 лет назад, — жалуется житель микрорайона „Европейский“ Евгений. — За это время в подъезде что только не происходило: крушили штукатурку на стенах, рисовали в лифтах, били стекла в дверях…

На детской площадке у дома постоянно ломают качели „гнездо орла“ — люди пытаются залезть на них втроем, а то и вчетвером. В результате не выдерживают цепи, на которых подвешена корзина. Разбираться с последствиями вандализма приходится управляющей компании. К счастью, реагирует она оперативно».

В «Преображенском» ситуация похожая.

«Людьми называть не хочется, — возмущается в соцсети Сергей Григорьев. — Новые дома в „Приображенском“ превращают в мусорку, гадят, всё ломают, обдирают, пишут, рисуют, на площадках на лестницах, в лифтах и так далее… Если вам по дешевке достались квартиры, тогда понятно… Но ремонт всё равно за счёт вас всех будет проводиться».

Фото Юрия Короткова

«Поставили турники с мягким покрытием, спортплощадку для футбола огородили, детскую площадку обустроили. В общем, все по фен шую. Только народ, судя по моим наблюдениям, не сильно этого оценил, — делится наблюдениями местный житель Алексей. — Вечно все завалено шелухой от семечек, бумажками и бутылками. Однажды утром пошел мусор выбрасывать — смотрю, у спортплощадки одна секция на земле валяется. Видимо, ночью кто-то „умный“ хотел распилить и на вторчермет сдать, да спугнули. Тренажеры уличные уже два раза ломали, зимой еще ни разу не видел, чтобы их кто-то от снега чистил. В общем, иногда такая мысль приходит, что таким людям дворы вообще благоустраивать не надо — все равно не оценят».

Есть товарищи, которым лень пройти лишние 200 метров, и они оставляют пакеты с мусором внизу. Я не думаю, что это приходят какие-то мифические враги, которым, по каким-то причинам, не нравится наш подъезд — нет, это мои соседи, ну или, в крайнем случае, их гости.

В этом году в Тюмени запланировано благоустроить 38 дворовых территорий. В 2015 в надлежащий вид за счет бюджета приведен 51 двор города.

«Меня раздражает то, что некоторые люди не хотят жить в красивом чистом подъезде, не ценят чужой труд, — высказывает свое мнение жительница Тюменского микрорайона Ольга. — Когда мы переехали в новый дом, некоторые жильцы пытались создавать уют, украшать подъезд к праздникам — что-то вроде плакатов и стенгазет, вешали картинки в рамках. Но кому-то это все, видимо, сильно мешало, и буквально через неделю две всю красоту ломали, рвали и портили. На стенах периодически пишут и рисуют, приклеивают в лифте жвачку, разбрасывают мусор и рекламные листовки из почтовых ящиков. Есть товарищи, которым лень пройти лишние 200 метров, и они оставляют пакеты с мусором внизу. Я не думаю, что это приходят какие-то мифические враги, которым, по каким-то причинам, не нравится наш подъезд — нет, это мои соседи, ну или, в крайнем случае, их гости».

#Новости#Европейский мкр#Мусор#Жк преображенский#Дворы#Тюмень#Сюжеты нашего города#Недвижимость#Аналитические материалы#Марина#Общество
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