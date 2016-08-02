Тюменец сделал банкноты с символами города

Достопримечательности нашего города пока не удостоены чести быть на банкнотах, хотя шанс попасть на деньги есть: сейчас идет голосование среди символов разных городов за право быть представленными на купюрах в 200 и 2000 рублей. Тюменец решил не дожидаясь результатов отбора, сделать свой вариант купюры и предложить его тюменцам и гостям города как сувенир.
«Мы все будем рады, если Тюмень выиграет в конкурсе. Но если этого не случится — у вас может остаться то, что хоть немного приближено к официальным продуктам, и куда серьезнее и интереснее всяких банков «приколов», — считает Руслан.
Его деньги напечатаны на особой бумаге с водяными знаками, выделенной Гознаком. «Бумага придает некую официальность продукции», — отмечает создатель. Условный номинал банкноты — 100 рублей. На оборотной стороне вы найдете историю города, герб, первое изображение города (с набросков камчатской экспедиции) в обрамлении деревянной резьбы Тюмени, ямщик.
Сувенирная банкнота к юбилею города — плод двухмесячной работы. «Дизайн мой. Фотографии тоже. Для создания иллюстраций нанимал девушку, чтобы она превратила мои эскизы в что-то более качественное», — рассказывает Руслан NashGorod.ru.
Приобрести на память необычные «деньги» можно у самого Руслана и еще в нескольких точках. По его словам, очень быстро разобрали купюры с голограммой, другие еще есть. «Не скажу, что люди были удивлены, увидев купюру, однако, многим идея понравилась, — говорит создатель. — Брали либо для подарка, либо для своей копилки. Немало я подарил известным личностям и просто на улице, выборочно. Один школьник сказал, что это классная шпаргалка по датам в истории Тюмени».
Цена одной купюры без голограммы ориентировочно — 45 рублей, с голограммой — 200 рублей. Тираж составил 1900 и 100 штук соответственно. Перевыпускаться банкноты не будут.