Тюменец сделал банкноты с символами города

Приобрести на память необычные «деньги» можно у самого Руслана и еще в нескольких точках. По его словам, очень быстро разобрали купюры с голограммой, другие еще есть. «Не скажу, что люди были удивлены, увидев купюру, однако, многим идея понравилась, — говорит создатель. — Брали либо для подарка, либо для своей копилки. Немало я подарил известным личностям и просто на улице, выборочно. Один школьник сказал, что это классная шпаргалка по датам в истории Тюмени».