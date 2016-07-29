Ко дню города в Восточном округе открыли сразу несколько дворов

«У нас была детская площадка, но асфальт был разбитый, постоянно скапливалось много воды. Приходилось ходить здесь в болотных сапогах. Мы очень рады, что теперь здесь можно ходить с сухими ногами, и еще прекраснее, что во дворе появилась новая детская площадка, - делится впечатлениями местная жительница Наталья Балуева».