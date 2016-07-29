Ко дню города в Восточном округе открыли сразу несколько дворов

В преддверии юбилея областного центра новоселье отметили жители сразу трех тюменских дворов: на ул. Моторостроителей, 10, Пермякова, 50 и 30 лет Победы, 62. Там сделаны тротуары, установлены современные детские игровые комплексы, спортивные площадки, турниковые комплексы, лавочки, качели и карусели, а также увеличено количество парковочных мест.
Меньше месяца назад руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин показывал журналистам двор по ул. Моторостроителей, 10. Он сообщил, что на реконструкцию этой территории выделено 10,5 млн. рублей. Здесь планировали установить детскую спортивную площадку и заменить освещение над подъездами. Местные жители жаловались, что двор постоянно топило, было неудобно выходить из дома.
Теперь этот двор не узнать. Его заасфальтировали, установили детскую площадку и предусмотрели стоянку на 50 машиномест.
«У нас была детская площадка, но асфальт был разбитый, постоянно скапливалось много воды. Приходилось ходить здесь в болотных сапогах. Мы очень рады, что теперь здесь можно ходить с сухими ногами, и еще прекраснее, что во дворе появилась новая детская площадка, - делится впечатлениями местная жительница Наталья Балуева».
По размерам двор по Моторостроителей, 10 – не большой, однако из-за его «проблемности», сейчас обновленная территория стала показательной.
«Двор был в ужасном состоянии, - говорит руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин. – Кроме детской площадки мы сделали здесь водоотведение, и практика дождей показала, что проблема полностью решена».
Теперь совет дома собирается огородить территорию и установить шлагбаум.
Жильцы дома по ул. Пермякова, 10 в преддверии дня города тоже получили благоустроенный двор с детской площадкой.
«Я здесь живу 2002 года. Раньше здесь была маленькая детская площадка со старыми качелями, - вспоминает местная жительница Александра Павлова. – Теперь одно удовольствие смотреть на довольных детей, которым есть, чем заняться на каникулах рядом с домом».
По словам Владислава Черкашина, в этом году в Восточном округе планируется отремонтировать еще семь придомовых территорий. Работы там завершены уже более чем на 50%. Плюс – капитально отремонтируют еще один объект за счет экономии, которая сложилась в результате торгов по первым дворам.
«Мы дополнительно еще будем проводить работы двора по ул. Олимпийской, 44. Буквально на днях нам перевели деньги на эти цели», - поясняет глава управы Восточного округа.