Гид по событиям Дня города — 2016

Цветной бульвар
Однако — это лишь часть насыщенной событиями программы на Цветном бульваре. C 13 до 20 будет работать более 15 интерактивных площадок для всей семьи: музыкальный квартал, «Конструкторское бюро», аллея Волшебников, Танцевальный квартал.
На центральной концертной площадке в 19 часов выступит ВИА «Песняры», в 19:50 группа N.E.v. A., в 20:30 группа «Премьер-министр», в 21:20 Alexs Kafer & Lera.
На бульваре со стороны Цирка с 12:30 до 17:45 состоится детский фестиваль творчества «Парад талантов», где пройдет караоке-баттл и будет действовать детская площадка «Пойдем гулять по Тюмени». Затем эстафету примет «Автоваз», который проведет конкурсы и организует выступление хэдлайнера Мити Фомина.
На улице Первомайской, между Герцена и Республики, развернется фотовыставка «Тюмень: город, событие, люди». Здесь будут представлены 40 лучших работ одноименного конкурса. Она будет работать не только в День города, но и дальше — до 1 октября.
После прогулки по Цветному бульвару посетите выставку восковых фигур и Кунсткамеру, которые находятся в нулевом этаже ЦУМа. Здесь можно сделать необыкновенные фото с Лениным, Сталиным, Путиным и даже Гитлером, а также знаменитыми актерами Луи -де Фенесом, Робертом -де Ниро, Джеком Воробьем. В Кунсткамере вы изучите людей с аномалиями: четырехглазого человека, двуликого Януса — всего 82 заспиртованных экспоната.
На набережной в День города пройдет программа для молодежи с 12 до 23 часов. Приготовьтесь увидеть фестиваль «Экстрим ЭКСПО» (десантирование парашютистов в вингсьютах, сноуборд, вейкбординг, скалолазание, BMX, велотриал, ММА, черлидинг, паркур), опробовать активные игры, киберспорт, сигвеи, поучаствовать в флешмобах. На фестивале водных видов спорта тюменцев удивит человек, летающий на струе воды, прыжки на водных лыжах на трамплинах, парад водных судов (яхты, байдарки, катамараны, шлюпки, ялы, гидроциклы, моторные лодки, катера «Сильвер», судно на воздушной подушке). Гвоздем программы станет выступление диджея Грува — вечерняя программа с дискотекой пройдет с 20 до 22.
Также на набережной в День города пройдет «БарбекюФест». Во время фестиваля состоится конкурс, по итогам которого определится, в каком заведении лучше всего готовят мясо курицы на углях и кому из поваров идеально удаются овощи на гриле. Зрители смогут не только выбрать лучшее заведение, продегустировать куриный шашлык, но и научиться готовить у профессионалов. Каждые полчаса будут проходить мастер-классы от поваров — тюменцам покажут, как правильно жарить на углях мясо курицы и овощи, готовить шашлык из свинины, говядины или баранины, печь хачапури.
30 июля в 12:00 часов на площади у здания Тюменского Технопарка состоится фестиваль «Танцующая Тюмень под открытым небом». В фестивале могут принять участие как любители танцевального искусства, так и профессиональные танцоры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья — коллективы, пары и сольные танцоры.
Кроме этого, у технопарка будет работать программа «Тюмень спортивная». На площади расположатся интерактивные площадки: армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, настольный теннис, лазерный пейнтбол, фестиваль ГТО, силовой экстрим. Ровно в 14 часов стартует акция «Рекорд России по массовому отжиманию». На интерактивной площадке «Тюмень толерантная» участников праздника ждет знакомство с мастерами декоративно-прикладного творчества, робототехникой и с новыми друзьями.
Каждую субботу в «Галерее Вояж» проходит «Большая Игротека» — увлекательные настольные игры. День города не станет исключением. Приходите поиграть всей семьей, или с друзьями, или со второй половинкой! Отличное настроение, позитивная атмосфера, захватывающие настольные игры от компании «Мосигра»! Участие бесплатное. Тюменцев ждут каждую субботу с 15 до 18 часов на третьем этаже, в зоне фудкорта. Подробности на https://vk.com/voyagegallery
Городская площадь
На парковке у набережной с 12 до 2 ночи пройдет фестиваль барбекю, в котором поучаствуют лучшие шеф-повара тюменских заведений.
На площадке компании «МегаФон», которая расположится на площади Единства и согласия, можно будет зарядить свои гаджеты — для этого будет организована специальная лаунж-зона. Также здесь будут погружать тюменцев в виртуальную реальность: очки Oculus, 3D-шары, 3D-ручки, гироскутеры. Все аттракционы масштабного hi-tech-городска будут бесплатными. Начало в 12 часов. На случай непогоды предусмотрены шатры.
На площади Борцов революции в День города пройдет выставка в формате «Фотосушки», когда фотографии развешивают на прищепки на бельевых веревках. В снимках разных жанров (портреты, пейзаж, стрит-фото и других) отразится жизнь нашего города. Тем, кто хочет принять участие, нужно присылать снимки до 17 июля на электронный адрес [email protected] Лучшие работы будут экспонироваться вживую на площади.
Также на этой площадке с утра пройдет Парад колясок, где за самое оригинальное детское транспортное средство подарят 20 000 рублей.
С 12 до 20 часов на площади пройдут спортивные состязания для детей и родителей;мастер-классы по русскому народному творчеству; занятия для девочек — плетение фенечек, косичек. Детей в возрасте от 0 до 3 лет привлечет интерактивная площадка: в программе активности с водой, сухой бассейн, модули, кубики и занятия по сенсорике. Ребят постарше, от 4 до 9 лет, научат управлять эмоциями и дружить со взрослыми и детьми. Здесь же будут проходить семейные соревнования по минигольфу; заработает планетарий; мамы смогут заняться йогой. В деревне экспериментаторов Фиксики будут ставить бытовые эксперименты, а в городе прыгунов мальчики и девочки поскачут на батутах.
В большой театр под открытым небом превратится в День города сквер Комсомольский — здесь пройдет фестиваль уличных театров «Сны улиц». Выступят театры со всей России и из Европы, пройдут мастер-классы, мини-фестивали, ярмарки, будут организованы зоны для пикников. Это уличный праздник, на котором каждый желающий может стать творцом!
На площади Солнца, у Литературно-краеведческого центра, в День города пройдет «Пикник книг». Здесь можно будет смастерить робота, попробовать стать настоящим художником, послушать стихи и песни, принять участие в литературных квестах и викторинах, сделать на память сувенир своими руками. В «Книжной лавке тюменского писателя» будут продавать книги авторов нашего региона. Каждый желающий сможет сфотографироваться с писателем и получить его автограф.
На площади у правительства Тюменской области будет радостно и торжественно — здесь пройдет фестиваль оркестров с танцплощадкой, «Фестиваль гастрономических республик». Тюменцы отведают блюда армянской, грузинской, осетинской, узбекской, казахской, сербской, немецкой и русской кухни; поучаствуют в мастер-классах от шеф-поваров.
На концертной площадке в 17 часов выступит группа N.E.v. A. (Екатеринбург), в 19:30 Андрей Лефлер, в 20:30 ВИА «Песняры».
По традиции масштабный татарский праздник «Сабантуй» состоится в зоне отдыха Заречных микрорайонов. Для гостей приготовят насыщенные концертно-развлекательную и спортивную программы, наполненные национальным колоритом, кухней, традициями, историей.
Настоящий семейный праздник ждет тюменцев в День города в сквере Депутатов. Здесь можно познакомиться с историей города, поучаствовав в мини-квестах для семейных компаний, сыграть в шашки, шахматы, посетить мастер-класс по изготовлению тематических сувениров, зумбе, битбоксу, брейк-дансу, поиграть в дворовые игры — «Классики», «Резиночки».
Отдельной праздничной зоной станет «День варенья». Ярмарка, мастер-классы по приготовлению и карамелизации фруктов, дегустрация традиционных и экзотических видов варенья — из арбузных корок или шишек — все это ждет на празднике. В течение всего дня, с 12 до 20 часов, будет проходить концертная программа. Подарком для всех горожан и гостей города станет творческая программа Сергея Дьяконова-Дьяченкова.
Народное гуляние «Тюмень мастеровая» и «Хлебный базар» состоится на перекрестке улиц Хохрякова и Дзержинского. В программе выступления коллективов Центра русской культуры, народная ярмарка, пешеходная экскурсия «Деревянное зодчество Тюмени».
В отеле Double tree by Hilton с 13 до 15 будет действовать деловая площадка «Нетворкинг-зона». Здесь известные тюменские предприниматели будут делиться опытом с начинающими бизнесменами, обмениваться контактами, заводить ценные деловые знакомства.
Рядом с ТРЦ «Кристалл» с 18 до 22 пройдет яркая концертная программа с конкурсами для всей семьи. Гвоздь программы — группа «Город 312».
На аллее Молодоженов в День города будут рады видеть будущих невест. Для них проведут мастер-классы по скрапбукингу, созданию пригласительных и открыток. Юных участников праздника ждет обучение шармоделированию и выставка робототехники. Для автолюбителей и ценителей классики откроется выставка ретро машин. По периметру аллеи расположится зона отдыха, с мягкими пледами. Новоиспеченные молодожены, получат гарантированные подарки от партнеров. В центре будет идти восьмичасовой концерт с выступлением коллективов ДК «Поиск» и не только. Завершится праздник часовым музыкально-танцевальным марафоном от лучших ди-джеев города.
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