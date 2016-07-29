Гид по событиям Дня города — 2016

С 12 до 20 часов на площади пройдут спортивные состязания для детей и родителей;мастер-классы по русскому народному творчеству; занятия для девочек — плетение фенечек, косичек. Детей в возрасте от 0 до 3 лет привлечет интерактивная площадка: в программе активности с водой, сухой бассейн, модули, кубики и занятия по сенсорике. Ребят постарше, от 4 до 9 лет, научат управлять эмоциями и дружить со взрослыми и детьми. Здесь же будут проходить семейные соревнования по минигольфу; заработает планетарий; мамы смогут заняться йогой. В деревне экспериментаторов Фиксики будут ставить бытовые эксперименты, а в городе прыгунов мальчики и девочки поскачут на батутах.