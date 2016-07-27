Топ-10 книг, которые станут лучшим сувениром из Тюмени

1. Елена Дубовская «Незабытая Тюмень», 1875 рублей
Книга с редкими снимками нашего города XIX — XX веков. Читатель познакомится с новыми фактами, необычными историями, новеллами, рассказами о старинной Тюмени.
2. Елена Дубовская «Легенды и тайны Тюмени», 2325 рублей
В уникальном фотоальбоме вы увидите, как выглядела Тюмень в конце XIX — середине XX столетий. Многие из опубликованных в нем снимков впервые стали доступны широкой публике. История нашего города здесь подана интересно и нескучно — через легенды и мифы.
3. Александр Петрушин «Тюмень без секретов», 450 рублей
Очень насыщенная информационно книга знакомит с историей первого сибирского города. «Купила вашу книгу. Прочитала. Всю. Жить в Тюмени стало интересней», — такой отзыв оставила юная читательница о книге «Тюмень без секретов».
4. Сергей Кубочкин «Заводская слободка, и еще 1000 штрихов к портрету забытой Тюмени», 375 рублей
Книга о тысяче подробностей из жизни забытой Тюмени станет откровением не только для рядового читателя, но и для краеведа. Автор не только умелый рассказчик, но и опытный поисковик, умеющий работать с архивными материалами.
5. Александр Иваненко «Новые прогулки по Тюмени», 270 рублей
Главные темы книги — история Тюмени, ее топонимика и топография, достопримечательности, судьбы людей, быт и нравы жителей.
6. С.У. Ремезов «Хорографическая чертежная книга Сибири» (факсимильное издание и комментарий к нему)
Уникальный атлас, произведение картографического искусства. Оригинал хранится в библиотеке Гарвардского университета, за реставрацию и сканирование американцам заплатили полмиллиона рублей.
7. Набор открыток «Вам письмо», 225 рублей
Акварельные изображения тюменских достопримечательностей не оставляют равнодушными. Здесь и ЗАГС, и Цветной бульвар, и отель «Евразия», и Александровский сад
8. Анатолий Омельчук «Книга Севера», «Река возвращается» и другие, 450 и 120 рублей
В магазине «Знание» представлено с десяток книг руководителя телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Анатолия Омельчука. Это эпос о Севере, книга о сущности человеческого бытия «Река бытия» и другие произведения нашего земляка, каждое из которых что-то расскажет о загадочной душе сибиряка.
9. Сергей Козлов «Время любить», «Мальчик без шпаги», «Мытарь. Порог сердца» и другие, 225, 195 и 540 рублей
Сергей Козлов — обладатель литературных наград, хорошо известный ценителям художественного словам. Кроме этого он — депутат Тюменской областной думы, главный редактор журнала «Югра».
10. Мирослав Бакулин «Полный досвидос», «Весна в раю», «Петр Иванович» и другие. 225, 300 и 375 рублей.
Мирослав Бакулин — тюменский издатель, философ, писатель, журналист и бывший редактор «Сибирской православной газеты». Его называют самобытным писателем, а его книги не оставляют равнодушными — их проглатывают в один присест или полностью отрицают.
В магазине «Знание» можно купить книги не только краеведческого ассортимента и тюменских авторов и издательств, которыми заполнено сразу несколько стеллажей, но и художественную и учебную литературу, книги для взрослых и детей. При этом цены — одни из самых демократичных в городе.
«Сегодня тюменских книг не хватает, особенно альбомов, также хотелось бы иметь больше историко-географических книг о регионе. С каждым годом у нас выпускают все меньше печатной продукции, — описывает обстановку в издательствах директор магазина „Знание“ Елена Лямзина. — В целом, бестселлеры среди тюменских книг — издания Александра Петрушина, Елены Дубовской и Сергей Кубочкина».