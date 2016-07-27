Каким будет новый «Космос»: витражные окна и оголенный кирпич?

Второй проект представил Дмитрий Морозов из архитектурного бюро А61. Для того, чтобы лучше понять, как должен быть устроенный современный театр, специалисты бюро посетили центр Мейерхольда и театр Станиславского в Москве, поэтому их проект оказался более продуманным с точки зрения театральных потребностей. Дмитрий рассказал о концепции двухобъемного пространства (зал и вестибюль). В фойе можно будет показывать маленькие спектакли, проводить обсуждения, чтения, тусовки, выставки. Здесь же будут располагаться кассы, кафетерий, зона отдыха, где можно не только сидеть, но и лежать. По проекту предусмотрены два репетиционных зала (100 и 75 квадратных метров) сложной формы. Пространство основного зала будет поделено на три части.