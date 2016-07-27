Каким будет новый «Космос»: витражные окна и оголенный кирпич?

Предложить свои варианты облика нового «Космоса» могли все желающие, правда, времени было немного — чтобы придумать концепцию, у архитекторов было всего 20 дней. Накануне прошли общественные обсуждения предложенных вариантов. Вниманию тюменцев было представлено два комплексных проекта и две частные идеи.
Первый проект подготовила компания «Семестр», которую представила Екатерина Гарканова. Она отметила, что «Космос» был построен в 1965 году, это здание со своей историей, своей душой. Чтобы сохранить этот дух, архитекторы предлагают воссоздать старую кирпичную кладку — вернуть старый облик с помощью современных материалов. Внутри предусмотрена сцена-трансформер, большой вестибюль. По плану предполагается замена туалетов, оборудование дополнительных гримерок, репетиционных и костюмерных. «Хочется максимально открыть передний витраж, чтобы с улицы Республики было видно, что происходит внутри», — подчеркнула Екатерина.
Второй проект представил Дмитрий Морозов из архитектурного бюро А61. Для того, чтобы лучше понять, как должен быть устроенный современный театр, специалисты бюро посетили центр Мейерхольда и театр Станиславского в Москве, поэтому их проект оказался более продуманным с точки зрения театральных потребностей. Дмитрий рассказал о концепции двухобъемного пространства (зал и вестибюль). В фойе можно будет показывать маленькие спектакли, проводить обсуждения, чтения, тусовки, выставки. Здесь же будут располагаться кассы, кафетерий, зона отдыха, где можно не только сидеть, но и лежать. По проекту предусмотрены два репетиционных зала (100 и 75 квадратных метров) сложной формы. Пространство основного зала будет поделено на три части.
Дмитрий отметил, что в их проекте нет сцены-трансформера — она намного увеличивает стоимость реконструкции; домкраты, которые поднимают квадраты сцены, часто ломаются; да и далеко не для всех спектаклей она нужна. Зал будет представлять собой черную коробку, которую можно изменять согласно режиссерскому замыслу. Количество зрительских мест будет изменяемым.
«Можно первым запустить вестибюль — если постараться, это займет всего 5–6 месяцев. Зальная часть требует очистки и поэтому на ее реконструкцию требуется больше времени», — отметил Дмитрий Морозов. Для создания нового театрального центра архитектурное бюро А61 предлагает использовать фанеру, дерево, кирпич, графитное покрытие. Дмитрий поддержал коллегу в идее открыть кирпичную кладку: «Она будет выглядеть плохо, и это хорошо».
Кроме этого тюменец Кирилл предложил организовать в фойе выставку интернет-трендов. Например, сейчас в моде покемоны — можно сделать из папье-маше «покеболл», с которым будет интересно сфотографироваться молодежи.
Директор компании «Синапс» Василий Лебедев предложил использовать технологии виртуальной реальности и дополненной реальности: проводить тематические выставки, воссоздавать пространства.
Оценку предложениям дали эксперты — директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев. Он предложил обратиться за созданием проекта к архитекторам, которые специализируются на создании театральных пространств, порекомендовал изучить устройство театра более детально. «Сцена должна быть модульной, все должно двигаться. По сути театр должен быть просто черной коробкой, напичканной механизмами», — отметил он.
По итогам встречи приняли решение сформировать рабочую группу, которая будет заниматься воплощением проекта. Он будет финансироваться из бюджета Тюменской области. Если есть желание, внести свои предложения по новому облику «Космоса» можно, написав на электронную почту [email protected]