Загородная жизнь: ищем альтернативу двуручной пиле

К слову о топливе, для работы пиле нужен обычный автомобильный бензин марки Аи-92, но при заправке надо понимать, что двигатель у этого инструмента — двухтактный, не имеющий масляного картера. Для того, чтобы такой мотор мог работать, масло нужно заливать прямо в бензобак в смеси с бензином (1 к 25). Также при пилении необходимо смазывать саму цепь — пила делает это автоматически при помощи маленького бачка, который также нужно заправить специальным маслом.