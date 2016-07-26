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Загородная жизнь: ищем альтернативу двуручной пиле

26 июля 2016, 11:26
С проблемой заготовки дров сталкивался любой дачник, построивший баню или решивший соорудить в доме небольшой камин. Долгое время универсальным инструментом в этом деле оставалась двуручная пила, но для работы с этим орудием нужен помощник. На днях ТЦ «Молоток» предложил опробовать в деле недорогую альтернативу дедовскому орудию труда — бюджетную бензопилу «Авантэ».

По правде говоря, идея приобрести такой мотоинструмент для садового участка, изначально вызывала смешанные чувства. Бензопилы устойчиво ассоциировались с суровыми лесорубами в тайге или даже с фильмами ужасов. В ТЦ «Молоток», впрочем, заверили, что все эти предрассудки беспочвенны. Современные пилы — не чета советской «Дружбе», а работать с ними под силу каждому, кто справляется с обычным ручным инструментом.

Тем не менее, консультанты обратили внимание на важность соблюдения определенных правил. При работе с бензопилой нужно обязательно защитить лицо и глаза щитком, а на руки надеть перчатки.

Итак, нам с работниками магазина предстояло изучить устройство инструмента, а затем и испытать его на практике. Объектом нашего тест-драйва стала пила «Авантэ» модели TTCS-5200 с двигателем мощностью 2,2 киловатта.

Разобраться с пилой оказалось нетрудно — как объяснили консультанты, главным органом управления является «гашетка» на рукоятке — работает она аналогично педали газа в автомобиле. Крупная ручка у самой пильной шины оказалась тормозом цепи — своеобразным предохранителем, а маленькая задвижка на заднем торце — рычагом воздушной заслонки, почти как на старых автомобилях.

К слову о топливе, для работы пиле нужен обычный автомобильный бензин марки Аи-92, но при заправке надо понимать, что двигатель у этого инструмента — двухтактный, не имеющий масляного картера. Для того, чтобы такой мотор мог работать, масло нужно заливать прямо в бензобак в смеси с бензином (1 к 25). Также при пилении необходимо смазывать саму цепь — пила делает это автоматически при помощи маленького бачка, который также нужно заправить специальным маслом.

Пора пробовать инструмент в деле. Продемонстрировать основы работы с пилой согласился консультант магазина. Включаем зажигание, дергаем стартер… И воздух наполняется стрекотом мотора. Назвать данное чудо техники бесшумным не повернется язык, однако сила звука полностью соответствует гигиеническим нормам и не представляет опасности для слуха.

В руках опытного работника пила моментально «вгрызается» в деревянную чурку, оставляя широкий пропил. Становится ясно, что бревно толщиной в 20–30 сантиметров такой инструмент перепилит в считанные секунды, но будет ли это удобнее, чем работать с классической двуручной пилой? Как выяснилось, будет… Бензопила удобно ложится в руки, а ее масса не превышает семи килограммов. Как только касаешься бревна пильной шиной, инструмент немного тянет вперед, а под бегущей цепью появляется широкий пропил.

Как оказалось, работать бензопилой значительно удобнее, чем пилить дрова по-старинке, а предлагается данная модель по специальной цене — всего за 4990 рублей. Купить пилу «Авантэ» TTCS-5200 можно в любом инструмент-центре сети магазинов «Молоток». Здесь же можно приобрести все расходные материалы.

В комплекте с инструментом покупатель получит пластиковый кожух для защиты пильной шины и цепи, а защитить покупку от пыли, солнца и влаги во время хранения и перевозки поможет фирменный тканевый чехол, который можно купить всего за 258 рублей.

  • Недорогая альтернатива ручному инструменту. Цена — всего 4990 рублей.
  • Легкий, компактный инструмент. Свободно помещается в багажник автомобиля.
  • Удобно хранить и перевозить — есть защитный кожух и чехол.
  • Пользоваться пилой — гораздо быстрее и удобнее, чем пилить вручную.

  • Требует определенного технического обслуживания.
  • Звук бензопилы может не понравиться соседям по участку.

Предложение не является офертой. Цены, упомянутые в тексте, действительны на момент написания материала и могут быть впоследствии изменены продавцом.

#Новости#Молоток#Тест-драйвы#Аналитические материалы#Евгений#Общество
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