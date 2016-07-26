Какие подарки везут из Тюмени?

«А правда, что у вас по городу ходят медведи?» — эту фразу можно услышать, например, в Сочи, когда знакомишься с людьми и говоришь, что ты из Тюмени. Не всегда хочется разочаровывать собеседника, наоборот — есть соблазн сгустить краски и рассказать какую-нибудь леденящую душу историю о встрече с косолапым у своего подъезда. Если у вас хорошее чувство юмора и позволяют средства, привезите в подарок шкуру медведя. Скажите, что еще позавчера он ходил по центральной улице и купался в нефтяной луже (про нефть ведь вас тоже обязательно спросят). Эмоции от такого подарка превзойдут все ожидания! В Тюмени на сайтах с частными объявлениями стоимость шкуры начинается от 100 тысяч рублей, но цена определяется спросом. А на каждый товар есть свой купец!