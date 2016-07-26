Какие подарки везут из Тюмени?

Тула славится своими самоварами, Оренбург — пуховыми платками, а из Екатеринбурга везут знаменитый торт-пряник «Свердловск». Что можно привезти из Тюмени? Интернет-портал NashGorod.ru решил разобраться, чем удивить дорогих родственников и друзей на другом конце страны, и каких подарков ждут от нас, тюменцев?
Благородная рыба и икра
В европейской части России бытует мнение, что в богатом сибирском городе Тюмени у каждого жителя в холодильнике всегда имеется благородная рыба и красная икра. Поэтому именно с такими вкусными сувенирами всегда ждут гостя с севера. Однако для большинства из нас это также деликатес, который подают на стол далеко не каждый день.
Цена на рыбу в сетевых гипермаркетах в Тюмени и, скажем, в Воронеже не слишком отличается, предлагаемый ассортимент тоже. Другое дело — сколько месяцев эта рыба шла до магазинной полки. А вот здесь и есть наше существенное преимущество: в Тюмени есть предприятия («Тюмень-холод», «Сибрыбпром»), которые специализируется на производстве и переработке рыбной продукции. Следовательно, у нас всегда есть возможность купить рыбу действительно первой свежести в фирменных магазинах — свежую, охлажденную, в вакуумной упаковке, весовую, замороженную, вяленую, копченую.
Например, в оптово-розничном магазине «Золотая рыбка Сибири» (30 лет Победы, 23) брюшки замороженной семги стоят 301 рубль за килограмм, теша муксуна холодного копчения — 689 рублей за килограмм, стоимость 200 граммов весовой лососевой икры — 696 рублей. Таким образом, если дорога занимает немного времени, есть возможность транспортировки и желание удивить — пожалуйста!
Сибирский ковер
Если вам предстоит поездка на свадьбу или юбилей, всегда возникает вопрос — что дарить? Деньги — скучно. Люстру или сервиз? Вариант хороший, но кого этим удивишь? А ведь хочется, чтобы именно твой подарок был самым необычным и неповторимым.
Многие слышали о том, что в Ишиме существует «Сибирская ковровая фабрика». Это единственное в России предприятие, которое производит шерстяные ковры ручной работы, каждый из которых является в своем роде шедевром и произведением искусства. Традиционный сибирский ковер имеет длинный ворс и особый дизайн: на черном фоне изображен крупный букет роз и маков в обрамлении пышных листьев и цветочных бутонов. Работа у фабрики идет по двум направлениям: ткут ковры по индивидуальным заказам и поддерживают традиционное искусство, изготавливая изделия с аутентичным сибирским орнаментом.
Покупка тюменского ковра размером 1,70 х 2,60 сделанного по традиционной технологии, обойдется примерно в 101 тысячу рублей. О покупке нужно позаботиться заранее, так как производство работает только по индивидуальным заказам, а срок изготовления 1 квадратного метра ковра — месяц. В Тюмени магазин «Сибирская ковровая фабрика» находится по адресу: ул. Революции, 1А.
Книга — лучший подарок!
Не хотите привозить в качестве сувенира безделушки? Вспомните о том, что лучший подарок — это книга. А если книга рассказывает об истории Тюмени, о знаковых зданиях и выдающихся личностях — это вдвойне ценный сувенир. Литературу о Тюмени и Тюменской области в нашем городе можно купить в магазине «Знание» (Володарского, 34). Здесь тюменским издательствам выделено несколько стеллажей.
В качестве подарка идеально подойдут книги Елены Дубовской «Легенды и тайны Тюмени» (2325 рублей), «Незабытая Тюмень» (1875 рублей); Александра Петрушина «Тюмень без секретов» (450 рублей); Сергея Кубочкина «Заводская слободка» (375 рублей); А. Иваненко «Новые прогулки по Тюмени» (270 рублей) и другие. По-настоящему необычно показана Тюмень на открытках, которые входят в набор «Вам письмо» (225 рублей). Это акварельные иллюстрации, на которых изображены самые красивые и памятные места города.
Сегодня не каждый знает, что такое кисы или бурки. А лет 30 назад почти все женское население Тюмени с удовольствием носило эти очень теплые сапоги из оленьего меха с резиновой подошвой. Кисы могут быть украшены бисером, лоскутным шитьем и меховой мозаикой — традиция подобного оформления теплой зимней обуви пришла к нам от народов Крайнего Севера. В советское время кисы нельзя было купить в магазине, они были в основном кустарного производства и продавались на рынке или с рук. Тем не менее, они были практически у каждой тюменки.
Сейчас, когда зимы стали теплее, а дороги посыпают солью, меховая обувь покажется городскому жителю непрактичной, однако в качестве подарка жителю сельской местности или тем, кто любит проводить время на свежем воздухе, кисы в качестве подарка вполне подойдут. В Тюмени кисы производит обувная фабрика «Восход» и приобрести их можно за 18 тысяч рублей, а комбинированную модель за 10,5 тысяч рублей.
Шедевры косторезов
Возраст ископаемых, которые используют мастера косторезного искусства — более 10 тыс. лет. Именно тогда мамонтовая фауна окончательно вымерла на территории Западной Сибири. В Тюмени широкий выбор этих изделий собственного производства из бивня мамонта представлен в сети магазинов сувениров «Легенды Сибири». Каждое изделие неповторимо и изготавливается вручную. Тематика самая различная: от изображения быта северных народов до нефтяных вышек и прекрасных женских украшений.
Сувениры из кости — уникальные подарки на любой праздник — миниатюры, скульптуры, композиции, подвески, кулоны, брелоки, бизнес-сувениры. Сегодня в каталоге «Легенды Сибири» представлено более 1 000 наименований.
ТРЦ «Кристалл», 1-й этаж (ул. Дмитрия Менделеева, 1);
ТЦ «Галерея «Вояж», 1-й этаж (ул. Герцена, 94):
Аэропорт «Рощино», 2-й этаж, зона вылета.
Тел. для справок: 8 9044 92-94-93
Конфеты фабрики «Квартет»
Вкусные конфеты производят и в нашем городе: фабрика «Квартет» выпускает разнообразную продукцию, которую можно купить в фирменных магазинах и продуктовых супермаркетах. Суфлейные и желейные конфеты, орехи и сухофрукты в шоколаде можно купить как на развес, так и в коробках.
По мнению редакции NashGorod.ru, самый удачный вариант для подарка — наборы конфет серии «Мой город -Тюмень», упакованные в фирменную коробку с видами города. Это «Абрикосы в шоколаде» (155 рублей за 250 граммов), «Инжир в шоколаде» (155 рублей за 210 граммов), «Бананы в шоколаде» (155 рублей за 250 граммов). А в фирменных магазинах можно составить на свой вкус ассорти из весовых конфет и попросить упаковать в фирменную коробку «Квартет» с фотографией Тюмени.
Сувениры из змеевика
Змеевик — это камень с зеленой окраской и с пятнами различных оттенков, напоминающих кожу змеи. Он является самым распространенным и относительно недорогим по цене из поделочных камней. В России змеевик добывают в Сибири и на Урале. Поэтому в большинстве магазинов подарков в Тюмени обязательно представлена сувенирная продукция, выполненная из этого камня. Из него делают вазы, шкатулки, подсвечники, настольные наборы, женские украшения и множество других сувениров. Он отлично сочетается с бронзой, поэтому изделия из змеевика выглядят строго, благородно и отлично подойдут в качестве сувенира деловым партнерам. Стоимость настольного набора — от 2 тысячи рублей.
Шкура медведя
«А правда, что у вас по городу ходят медведи?» — эту фразу можно услышать, например, в Сочи, когда знакомишься с людьми и говоришь, что ты из Тюмени. Не всегда хочется разочаровывать собеседника, наоборот — есть соблазн сгустить краски и рассказать какую-нибудь леденящую душу историю о встрече с косолапым у своего подъезда. Если у вас хорошее чувство юмора и позволяют средства, привезите в подарок шкуру медведя. Скажите, что еще позавчера он ходил по центральной улице и купался в нефтяной луже (про нефть ведь вас тоже обязательно спросят). Эмоции от такого подарка превзойдут все ожидания! В Тюмени на сайтах с частными объявлениями стоимость шкуры начинается от 100 тысяч рублей, но цена определяется спросом. А на каждый товар есть свой купец!
Магниты, фотокниги, футболки, сувенирная продукция с символикой Тюмени
Не обязательно покупать дорогой ковер, чтобы порадовать близких. Позаботьтесь заранее о небольших сувенирах для друзей и родственников, и они не будут разочарованы. Чаще всего мы запасаемся магнитами на холодильник и брелоками.
Ассортимент продукции со стандартными видами Тюмени можно найти в сувенирных лавках и в павильонах «Роспечать» на остановках. Но ведь гораздо интереснее будет подарить футболку со своей фотографией на фоне Тюменского цирка. Не правда ли? Или фотокнигу, составленную из собственных снимков самых красивых, на ваш взгляд, мест города. А может быть карманный календарь с изображением всех тюменских родственников? Красивое оформление, качественная печать — все это сегодня доступно.
Выполнить этот заказ может практически любая организация, специализирующаяся на печати фотосувениров. Например, центр фотоуслуг и термопечати «ФотоАрт» (Холодильная, 122/1). NashGorod.ru поинтересовался стоимостью на некоторые подарки.
Так, кружка с фотопечатью стоит от 450 рублей, футболка с принтом — от 950 рублей, Фотокнига — от 1 тысячи рублей, печать на холсте и модульные картины — от 2 тысяч рублей, брелоки (от 40 руб.), календари, магниты — от 150 рублей. На сайте «ФотоАрт» есть сервис онлайн-заказа. Фотокнигу можно создать самостоятельно за 15 минут. Срок изготовления любых сувениров — 1–2 дня, и никто не останется без подарка.
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