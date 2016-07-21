До 10 рублей: с ограниченным бюджетом — по магазинам Тюмени

Таким образом, в магазинах Тюмени вполне можно утолить внезапный голод или приступ шопоголизма, даже если в кармане есть всего 10 рублей или и того меньше. Однако надо иметь в виду, что чаще всего дешево стоят не слишком качественные продукты и товары. Кроме того, эксперимент показал, что горожанам, желающим сэкономить, стоит внимательнее смотреть на ценники и сравнивать с ними итоговую сумму в чеке: они могут не совпасть. В таком случае уже вам решать — стерпеть обиду или потребовать деньги назад.