До 10 рублей: с ограниченным бюджетом — по магазинам Тюмени

Корреспондент Nashgorod.ru решил выяснить, что можно купить в магазинах нашего города за 1 рубль, 5 рублей и 10 рублей.
Для проверки я выбрала несколько торговых точек: так называемый магазин шаговой доступности, небольшой супермаркет, крупный гипермаркет и маленькие отделы в торговых центрах микрорайона.
Первым на моем пути оказался магазин шаговой доступности, где я и столкнулась с первой трудностью: ценники на товары присутствовали, а самих товаров не было. В мою условную потребительскую корзину попали туалетная бумага не самого лучшего качества (8 рублей за рулон), пластиковые стаканчики (2 рубля за штуку), а вот ванильного мороженого за 9 рублей 90 копеек, увы, в наличии не оказалось.
В небольших магазинах самообслуживания я нашла глазированные сырки (6 рублей 90 копеек за штуку) и вермишель быстрого приготовления (6,70 рублей). В одном из супермаркетов экономного покупателя попытались обмануть: лежавший с заманчивым ценником (5 рублей 50 копеек) плавленый сыр на самом деле стоил аж 31 рубль.
В другом магазине самообслуживания мне удалось лучше пополнить ассортимент покупок: моей добычей стали коробочка сока 0,2 литра с 45% скидкой (9,90 вместо положенных 18 рублей), булочки — без начинки (7,70 рублей) и с начинкой (9,70 рублей), крупа геркулесовая с 30% скидкой (8 вместо 11,50 рублей), пакетик овсяной каши быстрого приготовления (9 рублей 90 копеек), плавленый сыр (5 рублей 70 коппек), 30 граммов лимонной кислоты (9 рублей).
По пути из магазина в магазин я наткнулась на игровой автомат, наполненный мягкими игрушками. Попытать удачу можно как раз за 10 рублей.
В местном магазине для рукодельниц я обнаружила несколько швейных принадлежностей, стоящих в пределах 10 рублей.
В торговой точке, где торгуют бижутерией, мне по карману были резинки и невидимки (1 рубль за штуку), а также шпильки (10 рублей за упаковку).
Больше всего бюджетных товаров оказалось в гипермаркете. Там в мою условную корзину экономного покупателя попали: туалетное мыло (75 граммов — 8,51 рублей), тетради 12 листов — от 2,49 до 8,90 рублей, сок (0,2 литра — 9,40 рублей), одна небольшая луковица (96 граммов — 8,25 рублей), одна небольшая морковь (6,62 рубля), один огурец (150 граммов — 5,54 рубля, в принципе за 10 рублей можно было бы купить два огурца поменьше), вермишель быстрого приготовления (8 рублей 40 копеек), а также различные хлебобулочные изделия (8 — 9 рублей).
Сладкоежкам с ограниченным бюджетом тоже найдется, чем себя побаловать, если в кармане всего 10 рублей. Можно купить, например, маленький шоколадный батончик (продается на развес, 16 граммов — 7 рублей 26 копеек), леденцы (тоже на развес, 58 граммов — 8,93 рубля), мороженое в стаканчике (около 6 рублей), глазированные сырки (7,71 рублей или 8,60 рублей), йогурт (8,90 рублей и 6,40 рублей).
Отметим, что для гипермаркета некоторые цены указаны с учетом дисконтной карты сети, поэтому, если у вас ее нет, некоторые из покупок получатся не такими бюджетными.
Таким образом, в магазинах Тюмени вполне можно утолить внезапный голод или приступ шопоголизма, даже если в кармане есть всего 10 рублей или и того меньше. Однако надо иметь в виду, что чаще всего дешево стоят не слишком качественные продукты и товары. Кроме того, эксперимент показал, что горожанам, желающим сэкономить, стоит внимательнее смотреть на ценники и сравнивать с ними итоговую сумму в чеке: они могут не совпасть. В таком случае уже вам решать — стерпеть обиду или потребовать деньги назад.
Полина Гуляева
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Напомним, что ранее выходил материал корреспондента Nashgorod.ru о том, как питаться на 100 рублей в день. Оказалось, что это вполне реально.