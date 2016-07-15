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Тюменцы будут жить в деревянных многоэтажках?

15 июля 2016, 14:38
Правительство РФ поручило Минстрою до 1 февраля 2017 года подготовить комплекс мер по стимулированию в стране деревянного домостроения. Предполагаются, в частности, изменения в нормы проектирования, которые позволят строить деревянные дома выше трех этажей.

Во многих европейских странах все больше домов строится из дерева. За границей люди считают, что жилье из этого материала предлагает им намного более высокое качество жизни, в частности, оно благотворно влияет на здоровье.

Экологический аспект в строительстве имеет огромное значение не только за рубежом, но и в России, поэтому дерево, с его способностью поглощать углекислый газ и другими многочисленными положительными характеристиками, по мнению специалистов, способно стать главным материалом XXI в.

Ежегодно в регионе можно заготавливать до 16 млн м3. Это тот фонд, который мы способны использовать в деловом обороте, но сегодня мы по факту реализуем только 2 млн. м3.

Кроме этого, согласно расчётам, строительство многоэтажки из дерева обойдется дешевле, чем аналогичное по высоте и функциональности здание из стали и бетона. Дом из древесины будет более огнестойким, прочным и устойчивым.

Приживется ли деревянное многоэтажное строительство в Тюменской области? Ведь древесина — очень активно используется при ИЖС. Директор компании «Леском» Дмитрий Выставкин считает, что вряд ли в областном центре начнут «вырастать» целые жилые комплексы из этого материала.

«Это могут быть оригинальные с точки зрения архитектурных особенностей образцы, отдельные дома, но популярности строения из дерева не получат, — прогнозирует он. — В противном случае они потеряют свою привлекательность. Древесину можно использовать в качестве элитных элементов, а не в массовом производстве».

По мнению Дмитрия Выставкина, популяризировать деревянное домостроение нужно. Это еще один повод перейти к использованию нашего, тюменского сырья. Однако встает вопрос — хватит ли леса, чтобы обеспечить свой регион? Ведь многим известно, что на тюменскую древесину сегодня большой спрос не только в Тюменской области, но и в других регионах.

«Сейчас пик строительного сезона, а нам не хватает древесины для обеспечения внутреннего спроса, — объясняет директор компании „Леском“. — Мы, как производители, испытываем затруднения каждое лето, да и зимней нам заготовки не хватает».

Начальник отдела развития лесной инфраструктуры и лесопромышленного комплекса департамента лесного комплекса Тюменской области Алексей Бобов уверен — запасов хватит на долгие годы.

«В нашем регионе общие запасы древесины порядка 1 млрд м3, — объясняет он. — Ежегодно в регионе можно заготавливать до 16 млн м3. Это тот фонд, который мы способны использовать в деловом обороте, но сегодня мы по факту реализуем только 2 млн. м3».

У многих деревянные дома ассоциируются с бараками, деревянными срубами, не обработанными от грызунов и прочих напастей. Также по-прежнему среди обывателей жив миф о том, что деревянные дома более подвержены пожарам, нашествию грызунов и вообще они быстро изнашиваются.

Это могут быть оригинальные с точки зрения архитектурных особенностей образцы, отдельные дома, но популярности строения из дерева не получат.

«Эксперименты показали, что металл выдерживает пожар гораздо хуже, чем древесина — несущие способности металла при экстремальном нагревании начинают стремительно снижаться и опоры в зданиях не выдерживают несущих конструкций — здание стремительно рушится, — объясняет Алексей Бобов. — В отличие от металлических конструкций деревянные надежнее. Шансов спастись намного больше. А при особой огнеобработке поджечь деревянный конструктив практически невозможно. В целом деревянные дома отвечают современным требованиям энергоэффективности и экологичности».

Сейчас один из самых ярких примеров крупного нежилого деревянного строительства -дворец спорта «Партиком». Разумеется, это не многоэтажка, однако специалисты не исключают роста количества деревянных многоэтажных объектов.

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