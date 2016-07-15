Тюменцы будут жить в деревянных многоэтажках?

По мнению Дмитрия Выставкина, популяризировать деревянное домостроение нужно. Это еще один повод перейти к использованию нашего, тюменского сырья. Однако встает вопрос — хватит ли леса, чтобы обеспечить свой регион? Ведь многим известно, что на тюменскую древесину сегодня большой спрос не только в Тюменской области, но и в других регионах.