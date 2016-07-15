Тюменцы будут жить в деревянных многоэтажках?

Во многих европейских странах все больше домов строится из дерева. За границей люди считают, что жилье из этого материала предлагает им намного более высокое качество жизни, в частности, оно благотворно влияет на здоровье.
Экологический аспект в строительстве имеет огромное значение не только за рубежом, но и в России, поэтому дерево, с его способностью поглощать углекислый газ и другими многочисленными положительными характеристиками, по мнению специалистов, способно стать главным материалом XXI в.
Ежегодно в регионе можно заготавливать до 16 млн м3. Это тот фонд, который мы способны использовать в деловом обороте, но сегодня мы по факту реализуем только 2 млн. м3.
Кроме этого, согласно расчётам, строительство многоэтажки из дерева обойдется дешевле, чем аналогичное по высоте и функциональности здание из стали и бетона. Дом из древесины будет более огнестойким, прочным и устойчивым.
Приживется ли деревянное многоэтажное строительство в Тюменской области? Ведь древесина — очень активно используется при ИЖС. Директор компании «Леском» Дмитрий Выставкин считает, что вряд ли в областном центре начнут «вырастать» целые жилые комплексы из этого материала.
«Это могут быть оригинальные с точки зрения архитектурных особенностей образцы, отдельные дома, но популярности строения из дерева не получат, — прогнозирует он. — В противном случае они потеряют свою привлекательность. Древесину можно использовать в качестве элитных элементов, а не в массовом производстве».
По мнению Дмитрия Выставкина, популяризировать деревянное домостроение нужно. Это еще один повод перейти к использованию нашего, тюменского сырья. Однако встает вопрос — хватит ли леса, чтобы обеспечить свой регион? Ведь многим известно, что на тюменскую древесину сегодня большой спрос не только в Тюменской области, но и в других регионах.
«Сейчас пик строительного сезона, а нам не хватает древесины для обеспечения внутреннего спроса, — объясняет директор компании „Леском“. — Мы, как производители, испытываем затруднения каждое лето, да и зимней нам заготовки не хватает».
Начальник отдела развития лесной инфраструктуры и лесопромышленного комплекса департамента лесного комплекса Тюменской области Алексей Бобов уверен — запасов хватит на долгие годы.
«В нашем регионе общие запасы древесины порядка 1 млрд м3, — объясняет он. — Ежегодно в регионе можно заготавливать до 16 млн м3. Это тот фонд, который мы способны использовать в деловом обороте, но сегодня мы по факту реализуем только 2 млн. м3».
У многих деревянные дома ассоциируются с бараками, деревянными срубами, не обработанными от грызунов и прочих напастей. Также по-прежнему среди обывателей жив миф о том, что деревянные дома более подвержены пожарам, нашествию грызунов и вообще они быстро изнашиваются.
Это могут быть оригинальные с точки зрения архитектурных особенностей образцы, отдельные дома, но популярности строения из дерева не получат.
«Эксперименты показали, что металл выдерживает пожар гораздо хуже, чем древесина — несущие способности металла при экстремальном нагревании начинают стремительно снижаться и опоры в зданиях не выдерживают несущих конструкций — здание стремительно рушится, — объясняет Алексей Бобов. — В отличие от металлических конструкций деревянные надежнее. Шансов спастись намного больше. А при особой огнеобработке поджечь деревянный конструктив практически невозможно. В целом деревянные дома отвечают современным требованиям энергоэффективности и экологичности».
Сейчас один из самых ярких примеров крупного нежилого деревянного строительства -дворец спорта «Партиком». Разумеется, это не многоэтажка, однако специалисты не исключают роста количества деревянных многоэтажных объектов.