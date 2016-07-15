Строительство жилого комплекса с высоты птичьего полета

Компания Сибстройсервис» успешно продолжает возведение ЖК «Олимпия» в районе Дома Обороны. Застройщик поделился результатами труда в коротких видео, снятых с воздуха.
В начале лета жилой комплекс «ожил» — компания «Сибстройсервис» передала 550 квартир — люди завозят стройматериалы для ремонта, некоторые уже заселились, на детских площадках слышен детский смех. Для детей постарше установлены спортивные сооружения, некоторые из них находятся на шестом этаже многоуровневого паркинга. Во дворах установлены шлагбаумы, освещение, предусмотрены места досуга для любителей спорта и собаководов.
Чтобы оценить масштабы и комфорт проживания, компания «Сибстройсервис» предлагает посмотреть видео о первой очереди строительства, которая уже заселена.
По соседству застройщик продолжает возведение еще двух частей жилого комплекса: в «Олимпии» запланирован еще один шестиэтажный паркинг, торговые площади под гипермаркет и спортивный клуб. Сдача первых домов второй очереди запланирована на первый квартал 2017 года.
О том, что уже сделано для завершения строительства комплекса, компания «Сибстройсервис» рассказала в специально подготовленном видеоролике:
«У каждой компании есть свой драгоценный камень: у нас это жилой комплекс „Олимпия“. С самого начала мы понимали, что беремся за реализацию крупного проекта и уже три года мы с полной ответственностью подходим к решению жилищного вопроса наших Покупателей. Сегодня комплекс пользуется популярностью, особенно квартиры в ГП-12», — прокомментировал ход работ Сергей Харциенко, директор по продажам и маркетингу компании «Сибстройсервис».
Хитом продаж неизменно остается квартира-студия площадью 26 кв.м — пример планировки по ссылке — точная копия находится в офисе продаж, она сделана в реальных размерах, с ремонтом и мебелью.
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