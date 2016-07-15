Строительство жилого комплекса с высоты птичьего полета

«У каждой компании есть свой драгоценный камень: у нас это жилой комплекс „Олимпия“. С самого начала мы понимали, что беремся за реализацию крупного проекта и уже три года мы с полной ответственностью подходим к решению жилищного вопроса наших Покупателей. Сегодня комплекс пользуется популярностью, особенно квартиры в ГП-12», — прокомментировал ход работ Сергей Харциенко, директор по продажам и маркетингу компании «Сибстройсервис».