Из тюменской стали будут строить автомобили и станки

Общий объем инвестиций в новые объекты, поставленные итальянской фирмой «Danieli», составил около 1,2 миллиарда рублей. Это несколько промышленных узлов. Вскоре они позволят вывести производство на новый уровень. Так, установка вакуумирования стали, запущенная в электросталеплавильном цехе завода, позволит предприятию выпускать металл высокого качества с низким содержанием примесей. Стыкосварочная машина, заработавшая в цехе проката, делает процесс проката непрерывным. Это позволит понизить расход металла и увеличить производительность. Также в прокатном цехе введен в эксплуатацию редукционно-калибровочный блок, он позволяет производить горячекалиброванный прокат круглого и шестигранного сечения с высокой точностью геометрических размеров.
«Область применения этой продукции — от автомобилестроения до бурового оборудования, ограничений здесь нет никаких. Мы закрываем потребность практически любого потребителя. При этом качество проката однозначно ставит завод в линейку лидеров», — отметил Андрей Удовенко. Также генеральный директор завода рассказал, что хотя оборудование и было запущено только сегодня, установлено оно было два года назад. На задержку, по его словам, повлияли два фактора — непростая экономическая ситуация и сложность отладки установок. Однако окупиться модернизация может примерно через пять лет.
«Говорить о быстрой окупаемости в этой сфере не приходится, сегодня наши задачи — освоить производство, выйти на рынок и зарекомендовать себя как надежного поставщика, а это процесс не быстрый . Потребуется сертификация ряда продукции, эта работа уже началась. На подписание серьезных контрактов также потребуется время. Предела совершенству нет, завод имеет возможность, и это тоже предусмотрено проектом, дальнейшей реконструкции и развития — в частности, строительство проволочного блока», — подчеркнул Удовенко.
Выбор оборудования итальянского производителя «Danieli» объяснил начальник прокатного цеха Евгений Курбан: «Эта компания — поставщик всего оборудования в цехе. Поэтому это оборудование идеально интегрировано в прокатный стан и логически продолжает технологию». Практически весь процесс, по его словам, автоматизирован и ручного труда почти нет. В одну смену в прокатном цехе трудится 50 человек. «В настоящее время идет процесс пуско-наладки нового оборудования, занимаются им совместно сотрудники „УГМК“ и „Danieli“, также наши сотрудники проходят необходимое обучение», — отметил Евгений Сергеевич.
Металлургический завод «Электросталь Тюмени» был запущен в 2013 году. Строительство завода велось в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией и правительством Тюменской области. Оценочная стоимость реализации проекта — порядка 22 млрд. рублей. Источник финансирования — собственные средства УГМК, проект также получил господдержку в размере более 967,2 миллиона рублей из Инвестфонда РФ и бюджета Тюменской области. Новый завод стал первым металлургическим предприятием в регионе.
Сегодня производственная мощность завода 550 тысяч тонн сортового металлопроката в год. Все основное оборудование (электропечь, печь-ковш, вакууматор, машина непрерывного литья заготовки и прокатный стан), поставлено одним из мировых лидеров в сфере производства оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности — итальянской компанией «Danieli».
В основном металлопрокат будет поставляться на внутренний рынок: Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омскую, Курганскую и Свердловскую области. По итогам 2015 года предприятие перечислило в бюджеты всех уровней более 250 миллионов рублей. В настоящее время на заводе работает 998 человек. При сохранении существующих темпах производства металлопроката, осенью 2016 года «Электросталь Тюмени» выпустит миллионную тонну стали.