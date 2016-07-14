Из тюменской стали будут строить автомобили и станки

«Область применения этой продукции — от автомобилестроения до бурового оборудования, ограничений здесь нет никаких. Мы закрываем потребность практически любого потребителя. При этом качество проката однозначно ставит завод в линейку лидеров», — отметил Андрей Удовенко. Также генеральный директор завода рассказал, что хотя оборудование и было запущено только сегодня, установлено оно было два года назад. На задержку, по его словам, повлияли два фактора — непростая экономическая ситуация и сложность отладки установок. Однако окупиться модернизация может примерно через пять лет.