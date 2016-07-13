nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Через десять лет тюменцы будут пить воду из подземных источников

13 июля 2016, 15:12
Уже не первый год в Тюмени ходят разговоры о переходе на подземные источники водоснабжения. Вот и снова эта тема стала главной на пресс-конференции. Ее участники рассказали, как областной центр будет переходить на новую систему.

Река Тура за последние несколько лет уже не один раз преподносила тюменцам неприятные «сюрпризы». Так, в 2011 году из-за бурного цветения водорослей от нее исходил неприятный запах. Да и сегодня, по многим показателям, вода в реке лучше не стала.

С каждым годом качество исходной воды ухудшается, — пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Мугаммир Галиуллин. — Так, среднегодовые показатели цветности воды выросли с 60 градусов в 2010 году до 130 в 2015 году, мутность возросла за аналогичный период более чем в полтора раза, остаются стабильно высокими в реке показатели по марганцу и железу. Если такая динамика продолжится, то Тура станет непригодной как источник водоснабжения, а воду из нее станет невозможно очистить до нормативных показателей качества».

Среднегодовые показатели цветности воды выросли с 60 градусов в 2010 году до 130 в 2015 году, мутность возросла за аналогичный период более чем в полтора раза, остаются стабильно высокими в реке показатели по марганцу и железу.

По словам Мугаммира Галиуллина, доводить ее до норматива качества становится всё сложнее. В связи с этим возрастает нагрузка на трафик для потребителей и, соответственно, цена на воду.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Михаил Гилев пояснил, что вариант перехода городского водоснабжения на подземные источники воды — самый приемлемый из всех возможных. Однако это процесс не одного дня.

«Это капиталоемкая и энергоемкая стратегическая задача, на решение которой предусмотрено порядка 10 лет», — сообщил Михаил Гилев.

По предварительной оценке, на реконструкцию и строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города Тюмени, до 2040 года требуется около 12 млрд рублей, еще более 1 млрд — это вложения в развитие канализационной системы областной столицы.

«Реализовать такие масштабные работы за счет тарифа или бюджетных средств практически нереально, — заметил директор департамента ЖКХ. — Поэтому значительная часть поступлений ожидается из тарифных источников и частных инвесторов».

По предварительной оценке, на реконструкцию и строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города Тюмени, до 2040 года требуется около 12 млрд рублей, еще более 1 млрд — это вложения в развитие канализационной системы областной столицы.

С 2010 по 2016 годы в регионе разведано 7 новых месторождений подземных вод, переутверждены запасы действующих месторождений. Общая величина утвержденных запасов составила 386,35 тыс. куб. м в сутки, в том числе по Велижанскому водозабору запасы составляют 290 тысяч кубометров в сутки.

«Этот тот объём, который можно забирать без ущерба для природы, — отметила директор департамента недропользования Тюменской области Жанна Злобина. — В целом же потенциал подземных вод региона составляет более 6 млн кубометров в сутки, что превышает общую потребность в воде. Запасов подземных вод хватит на долгие годы».

Что касается Метелевского водозабора, то после перехода на подземные источники водоснабжения, оно претерпит некоторые изменения.

«Метелевский водозабор как сооружение указан и в перспективной схеме развития, — пояснил заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов. — Там будет добываться вода, которая из подземных источников добыта. Да, он потребует некой модернизации, но эта задача вполне решаема».

#Новости#Михаил Гилев#Павел Перевалов#Водоканал#Вода#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25