Через десять лет тюменцы будут пить воду из подземных источников

С каждым годом качество исходной воды ухудшается, — пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Мугаммир Галиуллин. — Так, среднегодовые показатели цветности воды выросли с 60 градусов в 2010 году до 130 в 2015 году, мутность возросла за аналогичный период более чем в полтора раза, остаются стабильно высокими в реке показатели по марганцу и железу. Если такая динамика продолжится, то Тура станет непригодной как источник водоснабжения, а воду из нее станет невозможно очистить до нормативных показателей качества».