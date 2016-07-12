Штрафы для работников: законно ли это?

Впрочем, из десятков комментариев, оставленных горожанами в социальной сети, можно сделать еще один вывод — большое количество служащих предпочитает строить диалог с работодателем, опираясь не на нормы законодательства, а на собственные представления о справедливости. И в понимании многих, игра по правилам государства, предполагающим уплату многотысячных страховых взносов и налогов, ничуть не лучше, чем принятие незаконных правил о штрафах за опоздания, грозящих лишь периодической потерей 1000 рублей из-за пробки по дороге на работу.