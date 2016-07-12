Штрафы для работников: законно ли это?

В конце июня в одном из тюменских сообществ соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, вызвавшая оживленную дискуссию горожан. Анонимный автор рассказал о применяемом в одной из организаций сомнительном способе поддержания дисциплины — системе штрафов. Законно ли наказывать провинившихся работников рублем, выяснял корреспондент NashGorod.ru.
Что общего между ездой на красный свет и пятнадцатиминутным опозданием на работу? Свой вариант ответа на этот вопрос попытался дать один из тюменских работодателей. Судя по объявлению, размещенному в группе «ЧС Тюмень», руководители компании приравняли эти проступки по степени общественной опасности и установили для припозднившихся сотрудников наказание, равное штрафу за движение на запрещающий сигнал — 1000 рублей.
За неполные две недели сообщение набрало более 100 комментариев, однако мнения горожан разделились. В то время, как одни пользователи сомневались в законности таких драконовских правил, другие занимали позицию работодателя, а порой и одобряли введенные меры.
Так, например, ничего предосудительного в денежном наказании не увидел житель Тюмени Дмитрий. «Работодатель имеет право внедрять систему штрафов за систематические нарушения трудовой дисциплины», — пояснил он. «Не устраивает ищите новую работу! Это право работодателя по закону!», — поддержала другая участница дискуссии Ирина.
Свое несогласие с данной позицией высказали другие комментаторы. «Штрафы сами по себе незаконны, могут только выговор сделать, или уволить за неисполнение своих обязательств. Общество 9 класс», — возразил тюменец Сергей Кононенко.
А как же трудовой кодекс?
C просьбой прокомментировать правомерность денежных взысканий, корреспондент NashGorod.ru обратился в государственную инспекцию по труду Тюменской области. Как выяснилось, применение в отношении работников таких наказаний не только сомнительно с этической точки зрения, но и противозаконно.
Как пояснил замруководителя ГИТ Владимир Ташлыков, подобные меры не допускаются трудовым кодексом. «В случае опоздания к началу трудового дня работник может быть привлечен лишь к дисциплинарной ответственности — работодатель имеет право объявить выговор, сделать замечание, а в случае неоднократных провинностей — уволить сотрудника. При этом организация должна строго соблюсти законную процедуру — истребовать объяснение, оформить взыскание соответствующим приказом, который вручить под роспись», — рассказал представитель инспекции.
Позицию ГИТ поддержали и в прокуратуре Тюменской области. По словам старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Ирины Ильиной, закон прямо запрещает взимать с работников штрафы. «Введение подобной системы наказаний образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ», — пояснила она.
Оштрафуем штрафующего?
Как следует из текста статьи, упомянутой прокурором, «изобретательным» работодателям, решившимся штрафовать персонал, самим грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По словам представителей прокуратуры, юридически, защититься от незаконных удержаний из зарплаты может любой работник. Пострадавший от неправомерных штрафов может обратиться с заявлением в инспекцию по труду, в прокуратуру или напрямую в суд.
Вместе с тем, недобросовестные организации редко привлекают к ответственности. На судебных порталах региона не удалось найти ни одного постановления о «штрафе за штрафы». Заявления от работников поступают нечасто.
Одну из частых причин молчаливого согласия персонала с произволом руководства косвенно упомянула в социальной сети Ольга Рыжая. «В шарашкиных конторах это практикуется весьма часто», — заметила она в комментариях.
Тюменцы, с которыми редакция NashGorod.ru пообщалась при подготовке статьи, подтвердили — сомнительные удержания из зарплаты и штрафы чаще встречаются в малых и сверхмалых компаниях, где соседствуют с другими нарушениями закона — ненормированным рабочим днем, нарушением режима труда и отдыха и зарплатой в конверте. Выходит, зачастую сотрудник не может обратиться за защитой своих прав, так как принял предложение работать «в черную» и ушел за пределы правового поля.
Другая причина, побуждающая сотрудников молчать — боязнь конфликта. Спор с работодателем, особенно вышедший на уровень судебного процесса, в понимании большинства работников обозначает скорое увольнение. В условиях кризиса и безработицы большинство тюменцев настроены держаться за рабочее место, даже за такое, где нарушаются трудовые права.
Впрочем, из десятков комментариев, оставленных горожанами в социальной сети, можно сделать еще один вывод — большое количество служащих предпочитает строить диалог с работодателем, опираясь не на нормы законодательства, а на собственные представления о справедливости. И в понимании многих, игра по правилам государства, предполагающим уплату многотысячных страховых взносов и налогов, ничуть не лучше, чем принятие незаконных правил о штрафах за опоздания, грозящих лишь периодической потерей 1000 рублей из-за пробки по дороге на работу.