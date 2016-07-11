Castor bar леди Tilly: тюменцы помогли участнику ралли Пекин — Париж

«28 июня я поехал в Силкин Лог посмотреть на раритетные автомобили. Приехать планировал к 11 часам, так как, по информации организаторов, на это время был запланирован заезд на спецучастке. Но получилось так, что я немного задержался и по приезду на место узнал, что начало перенесли на 10 часов — все участники уже уехали. Увидел только тот самый Ford Mustang Mach 1 под номером 99. Он стоял на обочине трассы и его ремонтировали официальные механики ралли. Я стоял, наблюдал. Механики закончили ремонт, машина отправилась в путь, я поехал за ними. Неожиданно „Мустанг“ остановился. Проехав чуть вперед, я тоже остановился и стал наблюдать за ним в зеркало своего автомобиля. Поняв, что „Мустанг“ снова сломался, я развернулся, подъехал к участникам и спросил нужна ли им помощь. Ответили, что нужна. Механики ралли объяснили, что сломался продольный рычаг передней подвески (на английском его называют castor bar или tension rod) и спросили меня смогу ли я его починить. На рычаге сорвало гайку и испортило резьбу, вследствие этой неисправности автомобиль остается абсолютно обездвиженным», — пояснил Сергей.
«Когда такая поломка у них случилась в первый раз — на спецучастке, при этом еще и погнуло рулевую тягу — механики ралли (их имен я не знаю) ее починили. Я им объяснил, что мое СТО находится примерно в 20 километрах от Силкиного Лога. Попросил механиков, чтобы они хоть как-то закрепили колесо и машина смогла сама доехать до сервиса. Это было бы намного быстрее, чем вызывать эвакуатор. Они так и сделали, закрепили колесо на стяжки для груза и цепь.
На СТО я и мой товарищ подняли машину на подъемнике, сняли рычаг, осмотрели его. Сначала показалось, что резьба на рычаге более менее в порядке и сильно повреждена резьба только на гайке. Мы подобрали новые гайки, поставили рычаг на место, все закрутили, затянули. Но тут я решил проверить действительно ли резьба на рычаге выдержит дальнейшую эксплуатацию. Откручиваем новые гайки и видим, что резьбы на рычаге не осталось совсем. Заново снимаем рычаг, я сажусь в свою машину и еду к знакомому токарю. У него на станке на рычаге нарезаем новую резьбу и вытачиваем две отличные гайки, которые гораздо прочнее чем те, что идут с завода на автомобиле. Также пришлось выточить новую втулку под сайлентблок — при нарезании новой резьбы диаметр рычага немного уменьшился, но это никак не сказалось на эксплуатационных характеристиках. По возвращению на СТО мы все успешно установили и автомобиль уехал от нас своим ходом.
Если бы пришлось искать новую деталь, то в России это сделать было бы невозможно, только под заказ из других стран. В общей сложности на ремонт ушло три часа, примерно в час дня мы были на СТО, а в четыре они уже уехали на Екатеринбург», — добавил Сергей.
Он также рассказал, что из-за занятости ремонтом ему не особо много удалось пообщаться с экипажем. Он узнал, что водитель Ghunter и штурман Jill по фамилии Schmidt-Lindner живут в Австралии, в Сиднее, куда переехали из Германии. «Общались мы на английском, но австралийский акцент — это жуть, они очень сильно проглатывают окончания. В целом проблем в общении не было, понимали друг друга прекрасно, в том числе с механиками», — посмеялся Сергей.
Гюнтер и Джилл купили свой 47-летний Ford Mustang Mach 1 специально для участия в ралли. Они сообщили, что машину пришлось доработать: в ней усиленная, полностью регулируемая подвеска, вварной каркас безопасности, спортивные сидения и спортивные ремни безопасности. Двигатель и коробка передач оригинальные. Пара дала «Мустангу» имя Matilda, сокращенно Tilly. «Такое имя они выбрали по нескольким причинам. Во-первых, по словам Гюнтера, эта машина — „леди“. Вторая причина — это существование песни Waltzing Matilda („Вальсируя с Матильдой“), которая является неофициальным гимном Австралии. В песне Матильдой обзывают мешок, который весит на плече и постоянно бьет по спине. Отсюда название машины получилось достаточно ироничным, потому что в Бресте она опять сломалась, но уже более серьезно», — рассказал спасший Tilly тюменец.
Хозяева Матильды отметили работу Сергея в своем блоге: «Если бы я могла, я бы взяла Сергея с собой домой. Настолько он был полон жизни и энергии и готов был помочь. … Он хотел узнать адрес моей страницы на Facebook. Молодые россияне ничем не отличаются от наших детей. Я должна была разочаровать его и сказать, что у меня есть только электронная почта», — написала Джил.