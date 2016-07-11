Castor bar леди Tilly: тюменцы помогли участнику ралли Пекин — Париж

«28 июня я поехал в Силкин Лог посмотреть на раритетные автомобили. Приехать планировал к 11 часам, так как, по информации организаторов, на это время был запланирован заезд на спецучастке. Но получилось так, что я немного задержался и по приезду на место узнал, что начало перенесли на 10 часов — все участники уже уехали. Увидел только тот самый Ford Mustang Mach 1 под номером 99. Он стоял на обочине трассы и его ремонтировали официальные механики ралли. Я стоял, наблюдал. Механики закончили ремонт, машина отправилась в путь, я поехал за ними. Неожиданно „Мустанг“ остановился. Проехав чуть вперед, я тоже остановился и стал наблюдать за ним в зеркало своего автомобиля. Поняв, что „Мустанг“ снова сломался, я развернулся, подъехал к участникам и спросил нужна ли им помощь. Ответили, что нужна. Механики ралли объяснили, что сломался продольный рычаг передней подвески (на английском его называют castor bar или tension rod) и спросили меня смогу ли я его починить. На рычаге сорвало гайку и испортило резьбу, вследствие этой неисправности автомобиль остается абсолютно обездвиженным», — пояснил Сергей.