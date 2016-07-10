«Стальной характер»: жара, пыль и холодная ванна

Участники тем временем уже вовсю делятся эмоциями от пережитого и благодарят организаторов. «Моя любимая команда!!! Спасибо вам за незабываемый день, насыщенный эмоциями и впечатлениями!!!!! Спасибо девочкам за то, что не сдавались, спасибо парням за то, что поддерживали и помогали на препятствиях и, когда это было необходимо, самоотверженно подставляли спины, руки, головы! Спасибо за огонь в глазах и улыбку на лицах!!!!!