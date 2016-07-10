«Стальной характер»: жара, пыль и холодная ванна

Напомним, экстрим-забег «Стальной характер» проводится в Тюмени уже третий год подряд, и на этот раз организаторы, Фонд поддержки спорта, заготовили для участников сразу двадцать испытаний на восьмикилометровой дистанции. Были обещаны грязь, преодоление стен, огромное количество крутых спусков и подъемов, а ближе к финишу — ванна с ледяной водой.
Грязи из-за вчерашней жары на поверку оказалось не так много, зато было много песка, пыли и, разумеется, все испытания в наличии. Как позже признавались некоторые из бегунов, участники прошлогоднего мероприятия на озере Круглом, двигаться под палящим солнцем оказалось гораздо тяжелее, нежели в прошлом году, когда грязи было по колено, зато на небе были тучи.
Помимо забега организаторы подготовили приличную развлекательную программу, пока идет регистрация.
Можно было бесплатно получить стрижку в стиле «милитари»
Поиграть в баскетбол и волейбол
По соседству были сосредоточены площадки тюменских фитнес-клубов, где всем желающим демонстрировали азы функциональных тренировок
Можно было поучаствовать в масштабном флешмобе в поддержку чемпионата мира по биатлону 2021 года, на проведение которого в числе прочих городов претендует Тюмень
Поучаствовать в забеге пришли самые разные категории населения. Были среди участников команды МВД, спасательной службы, тюменских предприятий и компаний. Были просто любители спорта и здорового образа жизни. Особенно много было тех, кто раньше никогда не бегал на такие дистанции, да еще по пересеченной местности. В итоге, по ходу дистанции некоторые сошли, а кое-кому понадобилась медицинская помощь.
Многие подошли к участию со всей серьезностью: единая одежда, боевой раскрас на лицах и даже баннеры с названием команды.
В итоге, как и в прошлом году, первыми до финиша добрались спортсмены-профессионалы — члены сборной Тюменской области по лыжным гонкам. Вторыми прибежали победители прошлого года — команда «Победа — одна на всех».
Ну и по традиции бегунов ждал бодрящий душ из пожарного шланга, что в такую жару оказалось как нельзя кстати.
Участники тем временем уже вовсю делятся эмоциями от пережитого и благодарят организаторов. «Моя любимая команда!!! Спасибо вам за незабываемый день, насыщенный эмоциями и впечатлениями!!!!! Спасибо девочкам за то, что не сдавались, спасибо парням за то, что поддерживали и помогали на препятствиях и, когда это было необходимо, самоотверженно подставляли спины, руки, головы! Спасибо за огонь в глазах и улыбку на лицах!!!!!
Отдельное спасибо организаторам: заставили же вы нас сегодня попотеть! Интересная трасса со множеством сюрпризов — особенно нам понравились препятствия: рампа, грязные танцы, ледяная ванна, вертикальный мир, сено и, конечно же, горочки! Горок много не бывает! :) Ярко! Сочно! Бодро и здорово провели мы сегодняшний день. Команда FrЭЭЭsh доказала, что забег #стальнойхарактер2016 ей по зубам!» — пишет Любовь Солнцева на странице забега ВКонтакте.