nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Стальной характер»: жара, пыль и холодная ванна

10 июля 2016, 16:23
Тюменский экстремальный забег «Стальной характер» поставил новый рекорд по количеству участников, а также сложности прохождения трассы. Более 2,7 тысяч человек вышли на дистанцию Воронинских горок в минувшую субботу. Дойти до финиша сумели не все.

Напомним, экстрим-забег «Стальной характер» проводится в Тюмени уже третий год подряд, и на этот раз организаторы, Фонд поддержки спорта, заготовили для участников сразу двадцать испытаний на восьмикилометровой дистанции. Были обещаны грязь, преодоление стен, огромное количество крутых спусков и подъемов, а ближе к финишу — ванна с ледяной водой.

Грязи из-за вчерашней жары на поверку оказалось не так много, зато было много песка, пыли и, разумеется, все испытания в наличии. Как позже признавались некоторые из бегунов, участники прошлогоднего мероприятия на озере Круглом, двигаться под палящим солнцем оказалось гораздо тяжелее, нежели в прошлом году, когда грязи было по колено, зато на небе были тучи.

Помимо забега организаторы подготовили приличную развлекательную программу, пока идет регистрация.

Можно было бесплатно получить стрижку в стиле «милитари»

Поиграть в баскетбол и волейбол

По соседству были сосредоточены площадки тюменских фитнес-клубов, где всем желающим демонстрировали азы функциональных тренировок

Можно было поучаствовать в масштабном флешмобе в поддержку чемпионата мира по биатлону 2021 года, на проведение которого в числе прочих городов претендует Тюмень

Поучаствовать в забеге пришли самые разные категории населения. Были среди участников команды МВД, спасательной службы, тюменских предприятий и компаний. Были просто любители спорта и здорового образа жизни. Особенно много было тех, кто раньше никогда не бегал на такие дистанции, да еще по пересеченной местности. В итоге, по ходу дистанции некоторые сошли, а кое-кому понадобилась медицинская помощь.

Многие подошли к участию со всей серьезностью: единая одежда, боевой раскрас на лицах и даже баннеры с названием команды.

В итоге, как и в прошлом году, первыми до финиша добрались спортсмены-профессионалы — члены сборной Тюменской области по лыжным гонкам. Вторыми прибежали победители прошлого года — команда «Победа — одна на всех».

Ну и по традиции бегунов ждал бодрящий душ из пожарного шланга, что в такую жару оказалось как нельзя кстати.

Участники тем временем уже вовсю делятся эмоциями от пережитого и благодарят организаторов. «Моя любимая команда!!! Спасибо вам за незабываемый день, насыщенный эмоциями и впечатлениями!!!!! Спасибо девочкам за то, что не сдавались, спасибо парням за то, что поддерживали и помогали на препятствиях и, когда это было необходимо, самоотверженно подставляли спины, руки, головы! Спасибо за огонь в глазах и улыбку на лицах!!!!!

Отдельное спасибо организаторам: заставили же вы нас сегодня попотеть! Интересная трасса со множеством сюрпризов — особенно нам понравились препятствия: рампа, грязные танцы, ледяная ванна, вертикальный мир, сено и, конечно же, горочки! Горок много не бывает! :) Ярко! Сочно! Бодро и здорово провели мы сегодняшний день. Команда FrЭЭЭsh доказала, что забег #стальнойхарактер2016 ей по зубам!» — пишет Любовь Солнцева на странице забега ВКонтакте.

#Новости#ЗОЖ#Экстрим#Стальной характер#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25