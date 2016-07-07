Куратор тюменского бэби-бокса: «Мертвому ребенку все равно, кто его мама и папа»

Напомним, только за 2014 год в Тюмени было два случая, когда матери-кукушки бросали своих новорожденных детей. Так, на балконе общежития был найден новорожденный ребенок с признаками переохлаждения. Его мать признана виновной в покушении на убийство и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Малыш был госпитализирован, сейчас у него все хорошо. По данным Nashgorod.ru, мальчика уже усыновили. Второй случай произошел в подъезде одного из домов по улице Кузнецова. Жители нашли новорожденного мальчика, который лежал на первом этаже в подъезде, укутанный в две пеленки и одеяльце. У малыша уже появились новые родители.