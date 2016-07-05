Во дворах Тюмени появятся «аттракционы» для особых детей

Сейчас в Восточном округе ремонтируют все дворы, которые были реконструированы в последний раз 15–20 лет назад, словом, требующие первоочередной реконструкции. В этом году здесь улучшат 11 дворов. Сейчас работы на объектах выполнены наполовину. Полностью же завершить благоустройство планируется к ноябрю 2016 года.