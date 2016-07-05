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Во дворах Тюмени появятся «аттракционы» для особых детей

5 июля 2016, 18:49
Песочница, качалка на пружине, игровой комплекс «Машинка», горка… Такие МАФы (малые архитектурные формы) установят во дворах Восточного административного округа в этом году. Об этом сообщил журналистам руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин.

«Красиво стало. Не стыдно гостей пригласить»

Сейчас в Восточном округе ремонтируют все дворы, которые были реконструированы в последний раз 15–20 лет назад, словом, требующие первоочередной реконструкции. В этом году здесь улучшат 11 дворов. Сейчас работы на объектах выполнены наполовину. Полностью же завершить благоустройство планируется к ноябрю 2016 года.

Один из реконструируемых объектов — двор по ул. Моторостроителей, 10. На его реконструкцию выделено 10,5 млн. рублей. Здесь уже положен асфальт, осталось установить детскую спортивную площадку и заменить освещение над подъездами. Кроме этого впервые в этом году в Восточном административном округе будут установлены комплексы для детей с ограниченными возможностями.

«В этом дворе будет два МАФа, — пояснил Владислав Черкашин. — Первый — горка, второй — игровой городок. Мы стараемся поставить в каждом дворе хотя бы один МАФ, здесь нам жители согласовали два».

В дальнейшем бремя по содержанию придомовой территории ляжет на плечи жильцов. Это обойдется собственникам примерно в 50 тыс. рублей в год. Раньше эти средства выделяли из городской казны, теперь разделят между жильцами в зависимости от площадей их квартир.

Местные жители признаются, что уже и сами не верят, что еще недавно их двор выглядел, мягко говоря, «уставшим».

«То, что сделали, это небо и земля, — поделился с журналистами старший по дому Николай Соломинов. — Люди не могли выйти из подъездов, вода стояла. Сейчас здесь сделан новый колодец, воды больше нет. Планируем двор полностью перекрыть. В ближайшее время решим, где будут стоять шлагбаумы».

В дальнейшем бремя по содержанию придомовой территории ляжет на плечи жильцов. Это обойдется собственникам примерно в 50 тыс. рублей в год. Раньше эти средства выделяли из городской казны, теперь разделят между жильцами в зависимости от площадей их квартир.

Не устраивал свой двор и жителей дома по адресу ул. Таллинская, 5. Теперь он для них стал объектом гордости.

«Красиво стало. Не стыдно гостей пригласить, — восхищается председатель совета дома Гамза Исмаилов. — Спортом можно заняться в старости. Я живу здесь с 2000 года, с момента сдачи дома. Здесь было болото — весной было невозможно пройти».

Впрочем, работы еще в самом разгаре. Здесь запланировано: устройство тротуара, спортивного комплекса, установка дополнительных опор освещения, озеленение и, что немаловажно, строительство парковки. «На сегодняшний день у нас здесь нет парковочных мест, после завершения благоустройства 51 место появится», — сообщил глава Восточной управы.

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