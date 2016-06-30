Жизнь в «Звездном городке»: плюсы и минусы

Мы едем, едем, едем…
Микрорайон «Звездный городок» расположен в Заречной части города по улице Беляева.
Дорога от центра города до остановки Мусоргского занимает 30 минут на общественном транспорте или 15 минут на автомобиле (без пробок).
Добираться на общественном транспорте довольно утомительно, особенно если работа находится на другом конце города. Кроме этого, сюда ходит не так много автобусов и маршрутных такси, как хотелось бы. Но поскольку этот микрорайон — новый, значит, и общественного транспорта будет больше. Ведь территория растет, и все понимают, что транспортная сеть не будет справляться с таким количеством людей.
Город в городе
Итак, отправляюсь на экскурсию по «Звездному городку».
Этот микрорайон по праву считается одним из самых экологически чистых, ведь здесь много зелени. Причем она растет не только на территории микрорайона, но и за ее пределами. Недавно рядом со «Звездным городком» высадили кедры, поэтому на экологию местным жителям жаловаться не придется.
Сначала я посмотрела, как живут новоселы в домах первой очереди строительства. Здесь все дома сданы, и многие люди уже переехали в свои квартиры.
«Звездный городок» — это «город в городе». Здесь есть все необходимое для комфортной жизни. На площади 17 га разместились шесть домов первой очереди, а также объекты инфраструктуры, такие как медицинский центр, частный детский сад, школа изучения английского языка, зоомагазин, фермерский мясной магазин, аптека, пекарня, салон красоты, суши и роллы, популярный продуктовый супермаркет, химчистка и т.д.
С огромным удовольствием я прошла по пешеходному бульвару. Кругом — идеальные газоны, работает автоматическая система полива. Отметила я и дизайнерские светильники, которые вечером наверняка создают просто волшебную атмосферу!
Мимо меня по бульвару гуляют мамы с колясками, бегают дети… Атмосферно, как на странице глянцевого журнала про комфортную и красивую семейную жизнь. Почему семейную? А потому, что сразу видно — «Звездный городок» строится с расчетом на людей, живущих вместе. Особенно радуются маленькие жители микрорайона. Для них во дворе построены детская площадка и главное — космический городок. Я слышала, что он единственный в областном центре, и сюда стремятся попасть юные тюменцы со всей Заречной части города. Теперь понятно, почему: даже мне, взрослой, захотелось испытать на себе эту конструкцию!
Совместно с детским садом «Выручай-ка» здесь каждый вечер проводятся игры — ребята соревнуются в разных видах спорта.
Кстати, проблем с детсадом в «Звездном городке» не возникнет — в планах застройщика — строительство еще одного частного детского сада на 120 мест. В этом садике будет еще одна игровая площадка.
Для спортсменов в микрорайоне есть мини-футбольное поле. Сейчас на нем проводят соревнования и тренировки среди местных жителей. Будут рады и те, кто любит заниматься на тренажерах — специально для них в микрорайоне работает система тренажеров. Местные жители рассказывают, что часто по утрам они собираются на совместные пробежки вдоль парка.
А какая впечатляющая парковка! Думаю, что жители «Звездного городка», возвращаясь домой на автомобиле вечером с работы, не торопятся и не обгоняют друг друга на перекрестках, чтобы чудным образом найти свободное парковочное место в своем дворе или хотя бы соседнем. Здесь парковок хватает всем. А для тех, кто заботится о своем автомобиле и экономит свое время при расчистке «коня» от снега и его прогрев, есть подземный паркинг, из которого на лифте можно подняться прямо на нужный этаж. Это очень удобно.
В «Звездном городке» организовано круглосуточное патрулирование. Охранники днем и ночью обходят территорию, включая подъезды, лифты, парковки… Скоро здесь установят около 150 камер. Видео будет выводиться на единый пульт.
Ну и еще одно достоинство нового микрорайона — это торговый центр Star City Mall. Мне, как жителю отдаленного от центра микрорайона, было бы важно наличие рядом с домом большого ТЦ. Не нужно ехать за покупками в город, вышел из дома — купил все, что нужно, получил необходимые услуги. А здесь, как уверяют строители, будет, что посмотреть — этот торговый центр станет вторым в городе по величине. На площади более 80 000 квадратных метров расположатся: кинотеатр на 9 залов, бассейн, фитнес-центр, крытый роллердром, уникальная игровая зона.
Star City Mall планируют открыть уже в ноябре этого года.
Через дорогу ведется строительство второй очереди. Эта территория — продолжение первой. На площади, порядка 30 тысяч квадратных метров, построят зоны отдыха и детские площадки. Будет где разгуляться!
Чуть дальше строится многоуровневая парковка. Она рассчитана на 700 мест.
Под крышей дома своего…
После осмотра территории не могу не зайти внутрь. В центре продаж застройщика мне любезно согласились показать несколько квартир.
Первое, что замечаю в подъезде — это светодиодное освещение с датчиками энергосбережения. На полу лежит грязезащитное покрытие, установлены пандусы, прозрачные двери, предусмотрена возможность установки видеодомофонов в квартирах. На третий этаж мы ехали на лифте. Здесь два скоростных и бесшумных подъемника: грузопассажирский и пассажирский.
К своему удивлению, на лестничной площадке я не увидела множества квартир, как принято в современных многоэтажках. В этом доме на этаже всего пять квартир, а в свечках — 8. Разумеется, это еще один плюс «Звездного городка».
Захожу в самую маленькую квартиру, площадью 28 квадратных метров, не считая балкона (кстати, очень просторного). Студия для одного человека — идеальный вариант. Сдается жилье с улучшенной черновой отделкой и незастекленными балконами, то есть у новоселов будет возможность все сделать так, как им нужно.
Мне известны случаи, когда в домах с улучшенной черновой отделкой приходится сначала доделывать работу строителей, а потом уже приступать к приятным интерьерным хлопотам. Но эти стены я оценила — они ровные и оштукатуренные. Как говорится, заходи, делай легкий ремонт и живи.
Потолки в квартире высокие — 2,8 метра. Хотя мне, с ростом 1,55 см, это не актуально, но все же важно, ведь чем выше потолок, тем больше пространства он «добавляет» комнате.
В квартире установлены энергосберегающие окна, надежные металлические двери, счетчики учета горячей и холодной воды…
Поднимаюсь на 16 этаж, чтобы посмотреть двухкомнатную квартиру. Ее площадь — 52 квадратных метра. На мой взгляд, это жилье как раз для небольшой семьи — просторно и в то же время уютно.
Балкон здесь поменьше, чем в студии, однако эта квартира хороша не величиной балкона, а открывающимся видом. Мне, например, важно, чтобы пейзаж за окном радовал глаз. Из этой квартиры видна вся Тюмень! Деревья, дороги, центр города — как на ладони…
В отделе продаж мне пояснили, что можно посмотреть не только классические однокомнатные и двухкомнатные квартиры, но и рассмотреть варианты так называемых евродвушек и евротрешек. Получается, что по цене, чуть выше однокомнатной квартиры, мы покупаем комфорт двухкомнатной! Есть над чем задуматься…
Подводим итоги
После двухчасовой прогулки по новому микрорайону, я, отметила этот вариант как наиболее подходящий для меня. На мой взгляд, перспективы у «Звездного городка» хорошие, а один из «минусов» — отдаленность от центра — со временем станет «плюсом».
Минусы:
— Удаленность от центра города.
— Недостаточно развита транспортная инфраструктура
— Все рассчитано на семейных людей. Одинокие вряд ли оценят постоянный шум детворы под окнами. Хотя это можно исправить, закрыв окна или женившись.
Плюсы:
— Экологически чистый район города.
— Круглосуточное патрулирование территории для безопасности.
— Интересные планировки и хорошая отделка.
— Пешеходный бульвар с целым набором развлечений для детей.
— В шаговой доступности крупный ТРЦ.