Жизнь в «Звездном городке»: плюсы и минусы

А какая впечатляющая парковка! Думаю, что жители «Звездного городка», возвращаясь домой на автомобиле вечером с работы, не торопятся и не обгоняют друг друга на перекрестках, чтобы чудным образом найти свободное парковочное место в своем дворе или хотя бы соседнем. Здесь парковок хватает всем. А для тех, кто заботится о своем автомобиле и экономит свое время при расчистке «коня» от снега и его прогрев, есть подземный паркинг, из которого на лифте можно подняться прямо на нужный этаж. Это очень удобно.