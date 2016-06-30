Тюменцам дышится легче, чем жителям других регионов

Весной 2016 года Тюменская область вошла в десятку лидеров эко-рейтинга, проведенного Общероссийской Общественной организацией «Зеленый патруль». Но несмотря на экологическое благополучие, всегда есть факторы, мешающие Тюмени стать самым чистым городом России.
Всему виной автомобили и предприятия
Главная проблема любого города — это недостаточно чистый атмосферный воздух. Основной источник его загрязнения в Тюмени, как и в любом крупном городе — это автомобили. На них приходится порядка 70% объема вредных веществ.
По данным Росприроднадзора, в прошлом году в Тюмени масса выбросов составила 63 тыс. тонн (второе место по области принадлежит Тобольску, там 11 тыс.тонн). Для сравнения: в Екатеринбурге — 195 тыс., в Челябинске — 113, в Сургуте — 42,4, в Новом Уренгое — 23, в Кургане — 22.
Каждый год рост выбросов от транспорта в Тюмени составляет в среднем 5%.
Снизить нагрузку на атмосферный воздух помогает ограничение движения машин в населенные пункты. Так, в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» в областном центре вводят в эксплуатацию дорожные развязки и путепроводы, снижают заторы на дорогах за счет ремонта дорог и строительства мостов.
30% от всего объема выбросов принадлежит стационарным источникам и промышленным предприятиям. Ни для кого не секрет, что больше всего загрязняют воздух предприятия по добыче нефти и газа, а также организации, занимающиеся транспортировкой углеводородного сырья, расположенные в Уватском районе. Именно там сжигается попутный нефтяной газ.
Каждый год рост выбросов от транспорта в Тюмени составляет в среднем 5%.
По данным Росприроднадзора, начиная с 2012 года, объемы выбросов от промышленных предприятий снижаются на 2,5–3%. На это повлияло принятое в указанном году Постановление РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках». Документ устанавливает, что при сжигании на факельных установках более 5% объема добытого попутного нефтяного газа плата за выбросы вредных веществ, образующихся при этом, рассчитывается как за сверхлимитное загрязнение.
Если в 2014 году ими было утилизировано 44% ПНГ, то в 2015 этот показатель составил 71%. А такие компании, как «Газпромнефть-Хантос» и «СИБИНТЕК» вышли на установленные 95%.
В целом, как сообщают тюменские экологи, в областном центре вот уже пять лет соблюдается баланс в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух. То есть, рост объема выбросов от транспорта нивелируется снижением — от предприятий.
По данным экологического рейтинга субъектов РФ, проведенного Общероссийской Общественной организацией «Зеленый патруль», в 2008 году Тюменская область занимала лишь 61 место в списке, в 2014 наш регион переместился на 19, а в прошлом году поднялся на 14 позицию, а в этом году и вовсе выбился в десятку самых экологически-благополучных территорий.
Мусороперерабатывающий завод и экологи-активисты
В ближайшей перспективе в Тюмени будет запущен мусороперерабатывающий завод. Проект прошел государственную экологическую экспертизу, уже получено разрешение на строительство.
Сейчас в Тюмени раздельным сбором отходов занимаются волонтеры и частные предприниматели. Кстати, именно они несколько лет назад начали прививать тюменцам навыки раздельного сбора. И результаты уже есть — в Тюмени с каждым годом становится все больше людей, сдающих отсортированный мусор.
Экологический рейтинг
По данным экологического рейтинга субъектов РФ, проведенного Общероссийской Общественной организацией «Зеленый патруль», в 2008 году Тюменская область занимала лишь 61 место в списке, в 2014 наш регион переместился на 19, а в прошлом году поднялся на 14 позицию, а в этом году и вовсе выбился в десятку самых экологически-благополучных территорий.