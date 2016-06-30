Тюменцам дышится легче, чем жителям других регионов

По данным Росприроднадзора, начиная с 2012 года, объемы выбросов от промышленных предприятий снижаются на 2,5–3%. На это повлияло принятое в указанном году Постановление РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках». Документ устанавливает, что при сжигании на факельных установках более 5% объема добытого попутного нефтяного газа плата за выбросы вредных веществ, образующихся при этом, рассчитывается как за сверхлимитное загрязнение.