Кишечные инфекции: почему так важно мыть руки и яйца

Во время общения с журналистами в пресс-центре интернет-портала NashGorod.ru заведующая консультативным отделением ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» Ирина Кремлева рассказала, что бактерии — например, сальмонелла, шегелла и кишечная палочка — любят тепло, поэтому вспышки заражения ими происходят, как правило, летом. За неделю в областную инфекционную больницу с такими симптомами как диарея, рвота, температура обращаются порядка 150–160 тюменцев. Две трети из них — дети. У обратившихся выявляют кишечные инфекции.
«Нет ни дня, чтобы не пришли с кишечной инфекцией. Но госпитализация требуется не всем. Если видим, что пришел крепкий молодой человек, который будет соблюдать диету и все рекомендации, мы не кладем его в больницу, отпускаем домой. Если у человека хорошее здоровье, то он быстро вылечится. Если же речь о маленьких детях, пожилых людях, пациентах с ослабленным здоровьем и патологиями, запущенных случаях — госпитализация необходима, чтобы не допустить осложнений. Основное лечение — восполнение потерь жидкости: сколько человек потерял из-за рвоты и диареи, столько нужно возместить организму. Как бы ни было плохо — нужно пить воду маленькими глотками, если человек не может — назначается капельница. Самое главное — не затягивать с лечением, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с почками», — рассказала Ирина Кремлева.
Очень часто в больницу попадают любители суши . При этом жалобы на плохое самочувствие поступают как от тех, кто угощался сырой рыбой в ресторане, так и у клиентов различных служб доставок и суши-маркетов.
Из-за чего же тюменцы оказываются на больничной койке? По словам Ирины Кремлевой, когда пациент с симптомами кишечной инфекции приходит в больницу, его спрашивают о том, что он ел в последние три дня, где покупал продукты, посещал ли заведения общепита.
Очень часто в больницу попадают любители суши . При этом жалобы на плохое самочувствие поступают как от тех, кто угощался сырой рыбой в ресторане, так и у клиентов различных служб доставок и суши-маркетов. «Лежат все в одной палате», — говорит Ирина Кремлева. По ее словам, причина, как правило, не качество продуктов, а человеческий фактор: повар не вымыл руки перед тем, как крутить роллы, сотрудник, который упаковывает суши по коробочкам, был болен. Такие ситуации возникают не только в случаях с японской кухней, но и если речь идет о блюдах в заведениях общепита или готовой еде из магазина.
Летом чуть ли не каждый день в больницу приходят люди, которым стало плохо после того, как они поели шашлыков.
«Всегда спрашиваем, где брали мясо? Кто-то сам мариновал и жарил, кто-то покупал полуфабрикат в магазине. При приготовлении шашлыка важна прожарка мяса, но не менее важно, какими руками все готовилось. Перед тем, как нанизывать шашлык на шампур, нужно тщательно промыть руки. Еще раз это нужно сделать после того, как шампуры отправились на мангал — чтобы не брать готовый шашлык руками, которым до этого брал сырое мясо», — говорит Ирина Кремлева.
Вообще соблюдение гигиены, по ее словам, — главная мера профилактики кишечных инфекций. Нужно мыть не только руки, но и ряд продуктов. Например, упакованные молочные продукты и даже яйца.
«Люди попадают в больницу, у них выявляют сальмонеллез. Спрашиваем, употребляли ли вы в пищу яйца. Говорят, что да. А мыли их перед тем, как готовить? Большинство пациентов удивляются этому вопросу. Мыть яйца нужно под проточной водой с жидким мылом. Сальмонелла концентрируется на оболочке, и когда разбивают яйцо, она попадает в блюдо», — отметила Ирина Кремлева.
По ее словам, желательно тщательно прожаривать яйца, не есть жидкие желтки. Внимательно стоит отнестись к блюдам в кафе и ресторанах. Так, в Тюмени была вспышка сальмонеллеза в кафе, где подавали хачапури по-аджарски.
«Люди попадают в больницу, у них выявляют сальмонеллез. Спрашиваем, употребляли ли вы в пищу яйца. Говорят, что да. А мыли их перед тем, как готовить? Большинство пациентов удивляются этому вопросу».
То, что нужно мыть фрукты и овощи — объяснять не нужно. Однако сейчас летом, во время дачного сезона, многие пренебрегают элементарными правилами. Мол, на своем участке выросло — значит, и так чистое. Однако в земле, которая попала на огурцы из собственной теплицы или клубнику с грядки, могут быть яйца паразитов. Ирина Кремлева порекомендовала обязательно мыть любые ягоды — при этом воде из колодца лучше не доверять, ополаскивать клубнику и малину лучше водопроводной или привезенной в канистре. Овощи можно мыть со специальным средством, которое продается в магазине, или ошпарить кипятком.