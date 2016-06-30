Кишечные инфекции: почему так важно мыть руки и яйца

«Нет ни дня, чтобы не пришли с кишечной инфекцией. Но госпитализация требуется не всем. Если видим, что пришел крепкий молодой человек, который будет соблюдать диету и все рекомендации, мы не кладем его в больницу, отпускаем домой. Если у человека хорошее здоровье, то он быстро вылечится. Если же речь о маленьких детях, пожилых людях, пациентах с ослабленным здоровьем и патологиями, запущенных случаях — госпитализация необходима, чтобы не допустить осложнений. Основное лечение — восполнение потерь жидкости: сколько человек потерял из-за рвоты и диареи, столько нужно возместить организму. Как бы ни было плохо — нужно пить воду маленькими глотками, если человек не может — назначается капельница. Самое главное — не затягивать с лечением, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с почками», — рассказала Ирина Кремлева.