ЖК «Даудель»: развиваться, преумножая лучшее

Освоение площадки началось в 2006 году и велось поэтапно — изначально проект включал в себя лишь девять домов различной этажности, затем к ним прибавилось еще два (третья очередь). На этом какое-то время девелопер решил и остановиться, но высокая востребованность и популярность комплекса у тюменцев обусловила строительство еще одного дома. Оно началось в 2014 году. Проект «Даудель» сразу же стал заметным явлением на тюменском рынке «первички». Так, именно в этом комплексе впервые, помимо стандартной инфраструктуры, появился фитнес-центр с бассейном. Именно здесь была применена практика строительства подземных паркингов (сегодня повсеместно распространенных в жилых комплексах Тюмени). Именно здесь застройщик впервые в Тюмени реализовал экспериментальный формат «заезжай и живи». Наконец, именно в рамках данного проекта появилась сервисная компания «Даудель Сервис», которую в профессиональных кругах не без основания называют «прививка от ЖКХ ».