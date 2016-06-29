ЖК «Даудель»: развиваться, преумножая лучшее

С наступлением теплых летних деньков в квартирах нового дома начались ремонтные работы, а кое-кто из «дауделевцев» уже и празднует новоселье. С вводом четвертой очереди в эксплуатацию в девелоперском проекте «Даудель» поставлена точка, но в жизни клубного жилого комплекса «Даудель» все только начинается… Сегодня Nashgorod.ru предлагает перевернуть странички истории комплекса, ставшего украшением Тюмени, заглянуть в настоящее и чуть-чуть помечтать о будущем.
Предыстория проекта «Даудель»:
Освоение площадки началось в 2006 году и велось поэтапно — изначально проект включал в себя лишь девять домов различной этажности, затем к ним прибавилось еще два (третья очередь). На этом какое-то время девелопер решил и остановиться, но высокая востребованность и популярность комплекса у тюменцев обусловила строительство еще одного дома. Оно началось в 2014 году. Проект «Даудель» сразу же стал заметным явлением на тюменском рынке «первички». Так, именно в этом комплексе впервые, помимо стандартной инфраструктуры, появился фитнес-центр с бассейном. Именно здесь была применена практика строительства подземных паркингов (сегодня повсеместно распространенных в жилых комплексах Тюмени). Именно здесь застройщик впервые в Тюмени реализовал экспериментальный формат «заезжай и живи». Наконец, именно в рамках данного проекта появилась сервисная компания «Даудель Сервис», которую в профессиональных кругах не без основания называют «прививка от ЖКХ».
Возвращаясь к четвертой очереди ЖК «Даудель»:
Теперь уже можно открыть небольшую «тайну» четвертой очереди — у покупателей квартир в данном доме было большое опасение: «а не останется ли этот дом за забором ЖК „Даудель“? Опасения вполне понятные — ведь дом стоит несколько особняком от основного комплекса. Однако девелопер выполнил свои обещания.
„Уже к концу апреля 2016-го года мы решили все вопросы, связанные как с организационным, так и территориальным объединением комплекса с новым домом, — рассказывает куратор проекта „Даудель“ Игорь Михайлов. — Во-первых, провели общие собрания и новый дом был принят в состав ТСН „Даудель“. Это крайне важно, ведь хорошее управление — это визитная карточка комплекса. Во-вторых, мы физически объединили территории. Собственники квартир (жильцы комплекса) приняли решение о введении ограничения пользования земельным участком и установили ограждение территории 4-й очереди с контролем доступа и видеонаблюдением, откатными воротами“.
Подчеркнем, что девелопер принимал в реализации перечисленных мероприятий не только организационное, но и финансовое участие.
Традиционно, каждая новая очередь комплекса привносила в проект что-то новое и интересное его жителям. Не стала исключением и 4-я очередь — она „обогатила“ комплекс профессиональным теннисным кортом евростандарта, играть на котором в большой теннис могут абсолютно все жители „Даудели“. Вообще нужно заметить, что в ЖК „Даудель“ сложилась уникальная для нашего города ситуация со спортивными площадками. Здесь есть практически все — поле для игры в мини-футбол, отдельная площадка для игры в волейбол, теннисный корт, оборудованное место для игры в настольный теннис. Все площадки качественно сделаны и оснащены профессиональным спортивным оборудованием. Возможно, именно поэтому спортом „дауделевцы“ занимаются очень активно.
„Расписаны все вечерние часы, все выходные, т. е. спортивные площадки используются предельно плотно, только в волейбол пять раз в неделю больше четырех команд играет…. как вам это?“ — говорит Игорь Михайлов.
Согласно опросам, которые регулярно проводит отдел продаж комплекса, тюменцы покупали и покупают квартиры в „Даудели“, ориентируясь прежде всего на уникальную инфраструктуру комплекса и качественное управление. Сервисная компания „Даудель Сервис“ не жалеет средств на то, чтобы жителям комплекса жилось максимально комфортно и уютно — только в этом году на благоустройство и безопасность было потрачено около полутора млн. рублей. Это, по словам куратора, довольно средний показатель, фактически каждый год в комплекс вкладываются сопоставимые суммы. Именно в этом и есть существенное отличие комплекса „Даудель“ от прочих тюменских аналогов — он с каждым годом становится только лучше.
Но за всем этим внешним лоском стоит главное — в ЖК „Даудель“ оптимизированы все вопросы, связанные с принятием управленческих решений, без этого реализовать большинство задумок было бы невозможно.
„Для того что бы принять любое решение (по дому, группе домов, ТСН „Даудель“) с любым кворумом (простое большинство, 2/3 голосов от общего числа собственников) нам требуется ровно 26 календарных дней“, — отмечает Игорь Михайлов. — Причем никто никуда не будет бегать, никто не будет стучать к вам в дверь и просить заполнить бюллетень. Уже полтора года все собрания, а теперь и заседания правления в комплексе проходят с использованием электронной системы голосования. Это уникальная, в целом для России, форма проведения общих собраний».
Сегодня можно уже с полным правом утверждать, что клубный жилой комплекс «Даудель» стал визитной карточкой центра города Тюмени. Этот проект совершенно преобразил бывшую заводскую площадку, став синонимом уютной, комфортной и качественной жизни. И показал, что «невозможное возможно», благодаря грамотному, четкому и современному подходу как в девелопменте, так и в управлении.
Анна Морозова
Фото: Валерий Бычков